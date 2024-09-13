Северная Корея впервые показала центрифугу для производства ядерных бомб

Северная Корея впервые показала центрифуги, которые производят топливо для ядерной бомбы. Ким Чен Ын лично осмотрел объекты во время визита в Институт ядерного оружия и на базу по производству ядерного вещества для атомного оружия. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Ким Чен Ыну доложили, что производство ядерных материалов в Северной Корее «неуклонно расширяется». Северокорейские ученые работают над развитием подобных центрифуг «собственными силами» и с помощью собственных технологий, говорится в сообщении агентства. В ходе своего визита Ким Чен Ын подчеркнул необходимость увеличения количества центрифуг для «экспоненциального увеличения» ядерного арсенала.

Эксперт по ядерной инженерии из Корейского института анализа обороны (Южная Корея) Ли Сан Гю изучил новые центрифуги по фотографиям. В интервью агентству Reuters он предположил, что КНДР действительно разработала свои собственные центрифуги, так как они меньше тех моделей, которые, как считалось, были у Пхеньяна. Судя по фотографиям, КНДР использует каскадную систему, при которой большое количество центрифуг соединено между собой.

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Северокорейские СМИ раньше показывали фотографии различных ядерных боеголовок, однако точный масштаб ядерного арсенала КНДР неизвестен. Ли Сан Гю предполагает, что у КНДР может быть 80–90 ядерных боеголовок из урана и плутония. К 2030 году их количество может возрасти до 166, добавляет эксперт.

Северная Корея может использовать межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками для ударов по США, предупреждают в американской Ассоциации по контролю над вооружениями. У КНДР есть и другие наземные ракетные системы, которые способны нанести ядерный удар по континентальной части США.

КНДР заявила о наличии у нее ядерного оружия почти 20 лет назад — в феврале 2005 года. Северокорейские власти уверяли, что ядерное оружие предназначено «исключительно для самообороны и сдерживания». Через год Совет Безопасности ООН принял резолюцию, запрещающую поставки КНДР оборудования и материалов, которые могли бы быть использованы при создании ядерного оружия или иного оружия массового поражения. Россия присоединилась к санкциям СБ ООН против КНДР еще в 2010 году.

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