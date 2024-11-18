СМИ: Северная Корея может отправить на войну с Украиной 100 тысяч своих солдат

Власти КНДР могут отправить в Россию для участия в войне в Украине еще 100 тысяч своих солдат. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на оценки неназванных представителей стран «Большой двадцатки».

При этом собеседники издания отмечают, что это лишь один из нескольких сценариев дальнейшего развития крепнущих отношений между Владимиром Путиным и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Источники агентства пояснили, что речь идет не об одномоментной отправке всех 100 тысяч северокорейских солдат на фронт, а о делении этой группировки на части и организации их ротации в зоне боевых действий.

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Как пишет издание, аналогичную оценку ситуации озвучил посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко, который заявил в интервью VOA, что в Киеве ожидают регулярной ротации 15 тысяч солдат армии КНДР уже развернутых в Курской области.

Ранее о прибытии туда северокорейских подразделений сообщил Госдеп США. Там заявили, что военные уже вступили в бой с подразделениями ВСУ, которые с августа 2024 года удерживают часть территории региона.

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18 ноября стало известно, что администрация американского президента Джо Байдена дала разрешение Киеву на использование поставляемых США дальнобойных ракет ATACMS для ударов по целям в глубине территории России. Также французское издание Le Figaro сообщало, что аналогичные разрешения на использование крылатых ракет SCALP и Storm Shadow Украина получила от властей Великобритании и Франции, однако затем газета удалила соответствующую публикацию..

Официального подтверждения эти сообщения на момент публикации заметки не получили, однако опубликовавшие их СМИ утверждали, что таким образом власти США решили ответить на вступление в войну против Украины КНДР.