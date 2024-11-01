Северная Корея назвала войну в Украине «священной»

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи назвала войну с Украиной «священной» на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Внимание на трансляцию встречи обратила «Медуза».

Настоящая причина войны Реальная картина войны доступна всем, но готовых взглянуть в лицо фактам немного. Нет среди них и того, кто начал эту войну из чувства обиды Политика 4 минуты чтения

Цой Сон Хи сказала Лаврову, что КНДР и Россия стали «непобедимым боевым товариществом со стратегическими отношениями со столетней перспективой».

«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне», — сказала глава МИД КНДР.

Министр похвалила Владимира Путина за «мудрое руководство», под которым «российская армия и народ непременно добьются великой победы в своей священной борьбе» и пообещала, что Северная Корея будет «до победного дня твердо стоять рядом с российскими товарищами».

Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать Теперь я свободен, а в колонии было не так уж и страшно Общество 12 минут чтения

30 октября CNN со ссылкой на западную разведку сообщал, что северокорейские войска уже начали прибывать на территорию Украины. Источник утверждал, что солдаты КНДР проходят обучение на востоке России, и в будущем их число в Украине будет только расти.

Представители Южной Кореи сообщали, что армия КНДР отправит для помощи России 10–12 тысяч солдат и представителей командования. Также южнокорейские источники рассказывали, что могут помочь Украине специалистами, которые расскажут об особенностях северокорейских войск и помогут допрашивать пленных. Министерство обороны Южной Кореи пообещало рассмотреть возможность отправки Украине вооружений. Ранее страна отправляла только гуманитарную помощь.