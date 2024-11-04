Действительно ли побеждает Россия?

Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов

В Казани прошел саммит БРИКС, который посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Российские войска продвигаются в Донбассе, а экономика страны-агрессора, несмотря на санкции и изоляцию, справляется и даже растет. Получается, Путин победил? Не совсем так, уверен писатель и исследователь Z-сообщества Иван Филиппов, — правильные ответы надо искать не в заголовках, а в нюансах.

Главное свойство любой пропаганды — давать простые ответы на сложные вопросы. Таким образом телевизор или любое другое СМИ снимает с человека необходимость думать самостоятельно и, что главное, самостоятельно делать выводы. Все уже сделано за него, он получает предупакованную новость, в которой расставлены все акценты. Эта новость предельно понятна и вызывает острую эмоциональную реакцию. Пожалуйста, дорогой гражданин, мы за тебя весь мыслительный процесс проделали, можешь спокойно жить свою жизнь и не задаваться лишними вопросами.

Идущая третий год война неизбежно приводит к тому, что люди ищут простых ответов. Совершенно не обязательно потому, что они какие-то плохие, или глупые, или не хотят самостоятельно думать — просто война идет уже долго, и душевных сил детально погружаться в обстоятельства и нюансы может не быть. Вы нам скажите, кто побеждает. И большего не нужно. Ведь в войне же это самое важное, да? Повторюсь, это совершенно человеческое желание. Но практически всегда в поиске простых ответов теряются нюансы, теряется контекст и простой ответ становится банально неверным.

В этот раз — для разнообразия — я зацепился не за высказывание Z-канала, а за слова совершенно антивоенно настроенной Юлии Латыниной, написанные ей в ответ на твит Ильи Яшина о запланированном на 17 ноября большом антивоенном митинге в Берлине:

«Это бесполезная и комичная затея. Путин побеждает. Фронт ВСУ рушится. <…> Планы администрации Байдена по тотальной изоляции Путина не удались, в Казани саммит БРИКС».

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Вот перед нами, как мне кажется, прекрасный пример того, как читателю предлагают простые ответы на сложные вопросы. А ведь у каждого из них, как говорилось в старом неприличном анекдоте, «есть нюанс».

Например, саммит БРИКС, который для Z-сообщества, действительно, стал праздником. Много было написано о том, что саммит в Казани продемонстрировал неудачу попыток Запада изолировать Россию. Даже целый генеральный секретарь ООН в Казань приехал — разве это изоляция? Все правда, но есть нюанс.

О том, почему именно генсек ООН счел возможным прилететь к Владимиру Путину несмотря на развязанную им войну и выданный на его арест структурой ООН (!) ордер, прекрасно написал Борис Бондарев — единственный российский дипломат, публично выступивший против войны. Если вкратце и оставляя за скобками безусловную безнравственность этого визита, то работа у генсека такая, среди прочего — встречаться с диктаторами. Однако самое главное не в этом.

Путин много и часто говорит о желании положить конец гегемонии США — само существование БРИКС по сути направлено именно на это. Но из всех приглашенных стран подчеркнуто антиамериканский — лишь Иран. Все остальные государства, пусть и могут иметь с Америкой натянутые отношения (или не иметь), с ней прекрасно торгуют и во многом от американского рынка зависят — как тот же Китай. И это не говоря о том, что многие из участвовавших в саммите стран соблюдают санкционный режим, а от создания единой валюты БРИКС так просто все отказались. То есть да, не «изоляция», но есть нюанс.

То же самое, кстати, с экономикой. Да, Россия выстояла, не прогнулась под санкциями, экономика функционирует. Но и тут есть нюанс под названием ставка Центробанка 21%, которая делает практически неподъемной любую ипотеку (кроме субсидированной государством) и точно не помогает развитию любого бизнеса, кроме наркоторговли. Согласитесь, ведь важный нюанс.

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Россия огромная, российская военная машина разогналась и работает на полную мощность. Эти утверждения, вне всяких сомнений, верны. Но при этом верно и другое: российская армия не в состоянии пока выиграть войну именно потому, что Владимир Путин выстроил свою вертикаль власти, заменяя компетентных на лояльных, не обращая внимания на поразившую все институты власти коррупцию, которая, вместе с военной бюрократией, и помогает сейчас Украине в войне не меньше, чем поставки западного вооружения.

И, наконец, к самому важному. К словам Латыниной о том, что «Путин побеждает. Фронт ВСУ рушится». Так ли это? Нет, не так. Для начала давайте оговоримся: «не так» не означает победы Украины и успехов ВСУ. Российская армия, действительно, продвигается. Это как раз оспаривать бессмысленно. Но есть нюанс, о котором пишут сами Z-каналы — то есть абсолютно провоенные авторы, мечтающие о победе России в войне. Например, автор канала «Военкор Котенок», потомственный военный корреспондент Юрий Котенок:

«У нас абсолютно неадекватна оценка военной ситуации в зоне СВО со стороны общества и в СМИ. <…> Вот и сейчас при наступлении ВС РФ на Донецком направлении и остановке ВСУ под Курском СМИ, иные ЛОМы, болтуны на ТВ-ящике уже залепетали (как и в феврале 22-го) о том, что:



1) фронт ВСУ посыпался;



2) поставки вооружения, техники и боеприпасов Западом близятся к концу по ряду причин;



3) через месяц-другой воевать противнику будет вообще некем и нечем, и грядет капитуляция;



4) иных уже терзают сомнения, отдавать ли Львов полякам и т.д.» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Простите мне длинную цитату, но это действительно важный момент. Военный корреспондент, обладающий все-таки компетенцией в вопросе, пишет о «бенефисе шапкозакидательства» (кажется, автор не до конца понимает значение слова «бенефис»), который «мало сочетается с действительностью».

Как же описывает Котенок реальное положение дел? Вот так: «Оборона противника не рассыпалась, не исчезла, не прогнулась. <…> Мягко говоря, никакой капитуляцией не пахнет». Военкор в своем посте обращается к российской пропаганде, но с тем же успехом его слова могут относиться и к тексту Латыниной. Вторит Котенку и сидящий в колонии Игорь Стрелков. Туда ему шлют депеши о положении дел на фронте, а Стрелков в письмах предлагает свой анализ:

«Характерно, что весьма незначительные (в стратегическом масштабе) успехи на Донбассе (для укров — “второстепенный фронт” с самого начала войны) у нас склонны выдаваться пропагандой в качестве “обвала фронта” ВСУ. Поражение нескольких “второстепенных” бригад территориальной обороны (которых упорно не подкрепляли резервами) выдается в качестве признаков скорого “крушения” всей линии фронта врага».

Кому отвечает Игорь Иванович? По факту — Юлии Латыниной.

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Это ровно те самые нюансы, на которые мне и хочется обратить ваше внимание. Да, есть победы, да, на картах стрелочками обозначено продвижение российской армии, но при этом преувеличивать значение последних побед ВС РФ неправильно. Так же как и, к слову, преуменьшать.

Например, автор канала Glockmeister, который, по его собственным словам, тренирует новых контрактников на полигоне, говорит по сути о причине того, что ВС РФ никак не могут развить свой успех и из тактического превратить его в стратегический — нет людей. Glockmeister пишет о том, как выглядит сейчас идущие за большими деньгами в российскую армию граждане:

«Мы растеряли и растратили свою мотивированную пехоту. Она закончилась в 22 и 23 годах. <…> На место этих мотивированных людей, приходят люди специфических категорий. <…> Это люди возрастной группы 40+, а часто и 50+ лет. Очень часто с проблемами медицинского характера. Злоупотреблявшие в жизни алкоголем, разными веществами или просто находившиеся в заключении большую часть взрослой жизни».

И здесь я снова хочу вернуться к той мысли, которую я попытался сформулировать в начале текста: пропаганда — это не обязательно оскал Маргариты Симоньян или истерический крик Владимира Соловьева. Куда важнее другое фундаментальное ее качество: давать простые ответы на сложные вопросы. И как бы нам ни хотелось с такими ответами соглашаться, реальность всегда сложнее. И всюду есть тот самый нюанс.

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