СМИ: зарплата северокорейских военных в России пойдет на поддержание режима Ким Чен Ына

Россия будет платить зарплату солдатам из Северной Кореи, но большая часть выплат пойдет на поддержания режима диктатора Ким Чен Ына. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на бывших военных КНДР.

Большинство солдат, посланных на помощь России, подростки или молодые люди в возрасте до 20 лет. Они прошли подготовку в горной местности Северной Кореи, но это вряд ли поможет им воевать на равнинных полях в Украине. Помимо этого, у них нет опыта ведения боевых действий.

Бывшие северокорейские военные, которые пообщались с The Guardian, считают, что война в Украине может стать полезным опытом для солдат из КНДР. Если они выживут, то участие в боевых действиях будет восприниматься как повод для гордости. Также важен материальный аспект: северокорейские военные смогут заработать дополнительные деньги для обеспечения своих семей. Многих из их родственников переместили в засекреченные места, чтобы сохранить в тайне планы о переброске войск в Россию.

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И все же большая часть зарплаты солдат Северной Кореи пойдет напрямую на поддержку режима Ким Чен Ына, утверждает газета. The Guardian пишет, что речь может идти в совокупности о сотнях миллионов долларов в иностранной валюте. Южнокорейская разведка говорила, что каждому солдату из КНДР платят по две тысячи долларов в месяц. Член парламента и бывший посол Южной Кореи в России Ви Сон Лак подсчитал, что Северная Корея получит больше 200 миллионов долларов за год в виде зарплат солдат.

«Они слишком молоды и не поймут, что именно это значит. Они просто посчитают за честь быть выбранными в качестве тех, кто отправится в Россию среди многих северокорейских солдат. Но я думаю, что большинство из них вряд ли вернутся домой живыми», — считает бывший военный Ли Унг-гиль, перебежавший в Южную Корею в 2007 году.

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Бывший первый лейтенант северокорейской армии Чхве Чжон Хун уверен, что его соотечественников послали на гибель. По его словам, их могут отправить в самые опасные места и там будут использовать как пушечное мясо.

Разведка Южной Кореи заявляла, что на фронт отправили порядка десяти тысяч солдат из КНДР. По мнению Ви Сон Лака, Пхеньян решает финансовые и продовольственные вопросы за счет участия в войне с Украиной. Россия предложила КНДР 600–700 тысяч тонн риса, что покроет больше половины дефицита в стране.

Согласно соглашению о взаимной обороне между Москвой и Пхеньяном, Ким Чен Ын может распорядиться отправить еще больше солдат и боеприпасов в Россию. Взамен он получит доступ к сложным российским военным технологиям.

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