Как избежать призыва в армию?

1 апреля 2024 года начался очередной призыв на срочную службу. Минобороны планирует набрать 150 тысяч призывников — рекордное количество за последние годы. Срочная служба в российской армии сейчас связана с целым рядом рисков. Солдаты-срочники погибают на границе с Украиной и косвенно участвуют в войне — например, готовят тела погибших солдат к отправке на родину. На тех, кто уже находится в части, нередко оказывают давление, чтобы они подписали контракт, который невозможно расторгнуть, и отправились в Украину. Однако защитить себя от призыва все еще можно. «Холод» рассказывает, как это сделать.

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Это первый призыв с тех пор, как вступил в силу закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Чиновники заявляли, что тех, кому исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, автоматически сняли с воинского учета и зачислили в запас, так что призыв им больше не грозит. Однако некоторые военные юристы все же опасаются, что тех 27-29-летних молодых людей, которые не успели пройти процедуры по зачислению в запас, смогут призвать

Кроме того, военкоматы начали рассылать электронные повестки через Госуслуги и mos.ru московским призывникам. А также в Москве заработал «Единый пункт призыва», куда все чаще стали направлять людей призывного возраста. Вероятность того, что права призывника там будут нарушены, значительно выше, чем в привычном районном военкомате, — все дело в размытом юридическом статусе этого нового заведения. «Холод» рассказывает о главных шагах, которые позволят себя защитить при общении с военкоматом.

Доверенность

Это самое простое, с чего можно начать. Если вы сделаете доверенность на своих близких, то сможете свести прямое взаимодействие с военкоматом до минимума, отправляя туда вместо себя своего родственника. Поможет доверенность и в случае облавы — даже если вас будут удерживать в военкомате, близкие смогут подать за вас жалобы на незаконный призыв в суд и военную прокуратуру. Вот шаблон, на который можно ориентироваться.

Обратите внимание, что в образце доверенности прописано право взаимодействовать с военкоматом, разными комиссиями, судами и медицинскими учреждениями. Москвичам стоит добавить в доверенность пункт про «Единый пункт призыва». Еще важно право передоверия — это значит, что доверенное лицо сможет передать право действовать от вашего лица другому человеку. Оно понадобится, если к делу придется подключать профессионального юриста.

Отсрочка

Право на отсрочку есть у студентов, сотрудников IT-сферы, отцов двоих и более детей и других категорий. Полный список можно найти тут.

Если вы не подходите по этим критериям, то всегда есть шанс найти у себя подходящее заболевание, оформить категорию годности В, Г или Д и получить временное или полное освобождение от срочной службы.

Даже если вам кажется, что вы здоровы как бык, проверьте свои детские медицинские карты, спросите родителей, не стояли ли вы на диспансерном учете, и сходите к врачу — ведь «здоровых людей нет, есть недообследованные». В конце концов, можно сделать лазерную коррекцию зрения — она дает возможность получить категорию Г и оформить отсрочку от армии на полгода.

Загвоздка в том, что мало иметь право на отсрочку — ее обязательно нужно оформить и получить отметку о ней в приписном свидетельстве. Начать можно с оформления заявления об отсрочке, к которому имеет смысл приложить подтверждающие документы (например, справку из учебного заведения).

Тем, кому призыв не грозит прямо сейчас, полезно знать, что некоторые виды отсрочек можно оформить и без личной явки, если подать заявление заранее — до 10 марта для весеннего призыва и до 10 сентября для осеннего.

Ни в коем случае не отдавайте в военкомат оригиналы документов. Все заявления нужно брать с собой в двух экземплярах: один вы отдадите сотрудникам военкомата, а на другом поставите отметку о том, что его приняли, с печатью военкомата и оставите у себя. Так у ваших документов будет гораздо меньше шансов бесследно исчезнуть.

Альтернативная гражданская служба (АГС)

Каждый человек, который не может нести военную службу по убеждениям или вероисповеданию, имеет право заменить ее на альтернативную гражданскую службу. Для этого нужно сформулировать свои убеждения, написать заявление и выступить на заседании призывной комиссии. В половине случаев заявителям отказывают, но бояться не нужно — отказ в АГС можно обжаловать в суде. Пока будет длиться рассмотрение дела в суде, человека не смогут призвать в армию.

АГС длится дольше, чем военная служба — не 12 месяцев, а 18–21 (в зависимости от выбранного типа службы). При этом у человека иногда даже остается возможность жить дома, брать отпуск, не работать в праздничные дни и получать зарплату. Если место работы все-таки окажется в другом городе, за жилье платить не придется. Учебу можно продолжать в очно-заочной или заочной форме.

Обжалование

Сотрудники военкоматов нередко кричат, ругаются, хамят и угрожают. Это трудно вынести даже опытному человеку. Но это вовсе не значит, что призывнику придется выполнять приказы военкома. Во-первых, призывники не военнослужащие и подчиняться ему не обязаны. Во-вторых, у призывников есть право обжаловать его противозаконные действия. Это можно сделать, подав жалобу и в военную прокуратуру и в вышестоящий военкомат. А еще можно оформить административный иск — для этого достаточно профиля на Госуслугах и доступа в интернет. Для дальнейших действий в суде понадобится человек с высшим юридическим образованием — самостоятельно защищать свои права в административном иске истец без высшего юридического образования не имеет права.

К сожалению, сам факт судебного обжалования действия сотрудников военкомата призыв не остановит. Это работало раньше, но после изменения законодательства в апреле 2023 года призывные мероприятия приостанавливаются только после того, как суд удовлетворит ходатайство призывника о мерах предварительной защиты. В зависимости от обстоятельств можно выбрать и другую стратегию — обжаловать решение призывной комиссии в вышестоящей призывной комиссии и именно решение вышестоящей призывной комиссии обжаловать в суде. Пока суд будет рассматривать иск к вышестоящей призывной комиссии, призвать человека в армию нельзя. Этот вариант подходит тем, у кого есть возможность переждать рассмотрение иска в безопасном месте.

Правозащитники

«Бегать» от военкомата с каждым годом становится все сложнее из-за появления электронных повесток и ограничения на выезд для тех, кому вручили повестку. Кроме того, значительно выросли штрафы за неявку по врученной повестке и другие нарушения в области воинского учета.

Однако это вовсе не значит, что в военкомат нужно торопиться по первому вызову — идти на встречу с военкомом стоит только тогда, когда призывник подготовил план действий и хотя бы в общих чертах изучил свои права. Для неявки в военкомат есть уважительные причины — иногда стоит сходить к врачу и взять больничный на несколько дней, не забыв уведомить об этом военкомат в письменной форме.

Если информация вам кажется сложной и непонятной, то всегда можно обратиться к правозащитным организациям, которые регулярно проводят вебинары и публикуют огромное количество полезных инструкций: