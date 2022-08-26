Пять миллионов рублей за «достойную» смерть

С весны представители ЧВК Вагнера ездят по колониям и пытаются завербовать заключенных для участия в войне в Украине. За это им обещают денежные выплаты и амнистию. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

Когда и как узнали о вербовке заключенных

В начале июля правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что ЧВК Вагнера вербует заключенных в колониях Санкт-Петербурга для участия в войне против Украины.

Примерно в то же время родственники осужденных, отбывающих наказание в ИК-7 «Яблоневка» и ИК-6 «Обухово» (обе находятся в Санкт-Петербурге), рассказали изданию «Важные истории», что осужденным предлагается стать «добровольцами» для поездки в Донбасс в составе ЧВК Вагнера. «Моему родственнику говорили так: “Там нацистов очень сложно обнаруживать, и они очень хорошо подготовлены. Вы будете идти в авангарде, помогать обнаруживать нацистов, поэтому вернутся далеко не все”. Сначала говорили, что вернутся около 20%. Потом — что “почти никто не вернется” <...> Это все только на словах, на бумаге нигде зафиксировано не будет», — рассказал родственник осужденного «Важным историям».

Сначала заключенным говорили, что «добровольцами» могут стать только те, кто служили в армии или воевали, но потом стало понятно, что в списки вносят всех желающих.

Кто занимается вербовкой заключенных

По словам основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, в одну из колоний, где отбывают наказание бывшие силовики, вербовать заключенных ездил лично бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК Вагнера.

«Медиазона» сообщает, что Пригожин также ездил в колонии для обычных заключенных. «Приехал господин Пригожин со звездой [Героя] России. Сказал, что представляет узаконенную ОПГ “ЧВК Вагнера” и имеет полномочия предложить нам участвовать в войне, — написал изданию один из заключенных ИК-2 строгого режима в Рыбинске Ярославской области. — Когда его спросили из строя, кто он такой, он ответил, погуглите, мол, потом в интернете. Я уверен на 1000%, что это был Пригожин». По словам этого заключенного, приехавший к ним человек сказал, что если они согласятся идти воевать, то они или «вернутся свободными людьми, или умрут».

Другой собеседник издания, отбывающий срок в ИК-4 в Плавске Тульской области сообщил, что Евгений Пригожин приезжал в колонию 25 июля и, по его сведениям, в этот день вербовщики облетели на вертолете несколько исправительных учреждений. «Я знаю, кто это, и он сам сказал, что о его приезде на следующий день узнает пол-России», — написал он в письме из колонии.

Изданию «Верстка» Пригожин не ответил на вопрос, имеет ли он отношение к вербовке заключенных: «С уверенностью могу сказать, что я бывал в колониях в 1980-е годы. Все уже не вспомнить, прошло 40 с лишним лет».

Что заключенным обещают за участие в войне

Заключенным ИК-2 в Рыбинске пообещали выплатить по 100 тысяч рублей в месяц «плюс премия примерно столько же», а в случае «достойной» гибели — пять миллионов рублей семье.

В ИК-7 «Яблоневка» и ИК-6 «Обухово» заключенным было обещано 200 тысяч рублей и амнистия за полгода службы, а в случае смерти — пять миллионов семье.

Проект Gulagu.net 26 августа рассказал о жительнице поселка Любань Ленинградской области Надежде Полтавцевой, сын которой отбывал наказание в ИК-7 в Санкт-Петербурге, а в июле отправился воевать в Украину. Полтавцева приехала в офис группы компаний Евгения Пригожина, где получила в конверте первую зарплату сына — 151 тысячу рублей наличными.

Сколько заключенных на это соглашается

Точно подсчитать, сколько заключенных едет на войну, практически невозможно. Со слов родственника одного из осужденных, находящегося в ИК-7 «Яблоневка», сначала в списки вербовщиков в этой колонии хотели попасть около 200 человек, но после проверки на полиграфе записали около 40 желающих. На сайте проекта Gulagu.net публикуют сообщения, поступающие на горячую линию: в них люди сообщают о случаях вербовки осужденных. Но даже таких, неполных, сведений нет обо всех колониях, где идет запись.

Глава фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова рассказывала в середине августа, что фонд получил уже около 200 обращений от родственников заключенных, которые потеряли с ними связь и предполагают, что те находятся в Украине. Какое количество осужденных таким образом удалось завербовать ЧВК — неизвестно, но, как отмечает «Медиазона», вербовщики побывали в полутора-двух десятках колоний, в каждой соглашаются отправиться на войну по 100 или больше человек.

Некоторым родственникам удается помешать вербовке. Как писало издание «Верстка», в августе один из заключенных позвонил жене. Он рассказал, что в его колонию приехали представители ЧВК Вагнера с предложением поехать в Украину на полгода: «Сказали, что потом, если они захотят покинуть территорию, они уедут, с них снимут судимость и они будут свободными людьми. Грубо говоря, жизнь с чистого листа». Сначала ей эта идея понравилась, но она решила уточнить у адвоката своего мужа, имеет ли право ЧВК нанимать осужденных, и тот ей сказал, что нет. В итоге жена этого заключенного, согласившегося отправиться на фронт, написала шесть жалоб в разные инстанции с требованием объяснить законность происходящего — после этого региональное управление ФСИН начало проверку колонии. Через несколько дней муж позвонил ей, попросил «[больше] не куролесить по инстанциям» и сказал, что не поедет на войну.

Есть ли сведения о тех, кто уже уехал в Украину

О судьбах уехавших на войну заключенных известно немногое. «Медиазона» подтвердила один случай гибели — Евгения Еременко из Петрозаводска, которому оставалось сидеть еще восемь лет в петрозаводской ИК-9. В середине июня он сообщил своей матери Татьяне Котеневой, что его этапируют в другой регион, а в середине августа двое незнакомцев принесли ей похоронку. Когда она открыла им дверь, они сказали, что «от Жени». Котенева пригласила их на кухню и налила чай. Там они протянули ей награду и свидетельство о смерти сына: «Мы пришли с плохой вестью, Женя умер». По словам Котеневой, в выданном самопровозглашенной ЛНР свидетельстве указаны место и дата гибели сына: он был убит 24 июля в Бахмуте, подконтрольном Украине городе в Донецкой области, за который в последнее время идут ожесточенные бои.