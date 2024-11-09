Я работаю уборщицей, и мне норм

У меня был свой бизнес, а теперь я зарабатываю 40 тысяч рублей. Зато занимаюсь любимым делом

40-летняя Мирро Пуазон из Краснодара заморозила свой бизнес ради того, чтобы пойти работать клинером: она выгорела и разочаровалась в предпринимательстве и решила заняться тем, что ей нравится. Мирро любит свою работу, несмотря на небольшую зарплату и то, что это довольно тяжелый физический труд. Она рассказала «Холоду», почему уборка радует ее и что делать, если вы ненавидите мыть полы, стирать шторы и пылесосить.

По специальности я журналист, но разочаровалась в этой профессии еще во время учебы в университете 20 лет назад. Тогда вся журналистика в Краснодарском крае была в лучшем случае провинциальным глянцевым пиаром, в худшем — новостями полей и огородов в газетах станиц. Теперь я считаю, что журналистику в России совсем убили — заниматься ей внутри страны попросту опасно.

С 17 лет лет я сменила больше 10 профессий. Сложно подсчитать, сколько мест работы я поменяла. Я была маркетологом, продавцом, кассиром, редактором, сммщиком, поваром, попробовала открыть свой бизнес. Моя комиссионка «Чешуя» оказалась ярким и интересным, но неуспешным проектом. Четыре года попыток вывести дело в прибыль истощили меня ментально. Я выгорела и вообще не понимала, чего хочу от этой жизни, кроме как выползти из финансовой ямы.

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Тогда мне вспомнилось, что еще во время учебы я подрабатывала домработницей, чтобы платить за жилье, и это мне нравилось. И я решила вернуться к истокам. Тем более что у меня пунктик на уборке — легкая степень ОКР с фиксацией на порядке. Когда мне тревожно, я начинаю убираться, и это всегда помогает. И если прежние места работы были для меня источником стресса, то нынешняя, наоборот, успокаивает.

Клинер — это уборщица

Я веду свой блог в соцсетях, и там я написала, что предлагаю клининговые услуги. Подписчики знают о моей предельной аккуратности и любви к порядку. Вскоре мне стали прилетать заказы от подписчиц. Потом меня начали рекомендовать друзьям и во всяких мамских чатах. Сейчас у меня три постоянные заказчицы и время от времени появляются разовые клиенты. Никаких проверок при устройстве на работу у меня не было: я самозанятая. Я решила работать на себя, потому что не хочу связываться с чужими правилами и уставами. Вся моя работа строится на доверии заказчиков, но недовольных пока не было.

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Чаще всего я занимаюсь обычной домашней уборкой, поэтому в моих привычках ничего не изменилось, никаких новых лайфхаков для себя я не открыла. По мелочи — я начала лучше разбираться в назначении и брендах бытовой химии, выявила свои предпочтения в девайсах. Недавно я поработала с парогенератором: он оказался очень классной штукой для удаления стойких загрязнений из труднодоступных мест, и теперь я хочу купить его и себе.

Среди моих близких и знакомых все хорошо относятся к моей работе: им важно, чтобы мне нравилось то, чем я занимаюсь. В моем круге общения нет исповедующих «статусность», а мнения посторонних людей мне уже очень давно безразличны.

Мирро Пуазон во время уборки. Фото предоставлено героиней.

Разница между уборщиком и клинером — только в наборе букв. На самом деле это одна и та же профессия, просто для кого-то важно красивое иностранное звучание. Мне все равно — название никак не влияет на то, что я делаю. Некоторые мои заказчицы называют меня «фея чистоты». Это забавно и по факту отражает реальность: они уходят по своим делам, а когда возвращаются, дома идеальный порядок. Мы даже не пересекаемся, так что для заказчиков это похоже на волшебство.

Я изначально искала такую работу, чтобы она не занимала все мое свободное время, как это было, например, с моим неудавшимся бизнесом. Поэтому я выстраиваю рабочий график так, чтобы не слишком уставать — беру не больше трех заказных уборок в неделю. К тому же мы с мужем живем в трехкомнатной квартире, которая тоже требует времени и сил для поддержания необходимого мне порядка.

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Моя зарплата совсем небольшая. Я зарабатываю от 20 до 45 тысяч в месяц, в зависимости от количества разовых заказов. Прожить на такую сумму непросто даже в регионах. Если бы основную часть семейного бюджета не обеспечивал мой муж, пришлось бы брать больше заказов, а это чревато выгоранием, чего я старательно избегаю. В Москве я бы, наверное, зарабатывала больше, но не уверена. Не знаю, смогла бы я жить на свою зарплату, если бы жила одна, но сейчас мне хватает денег на свои «хотелки». Все-таки иметь пусть и небольшой, но личный доход приятнее, чем все время просить на каждую мелочь.

Клинингом я занимаюсь чуть больше года, и пока что меня полностью устраивает эта работа, поэтому я вообще не думаю о смене рода деятельности. За это время я несколько раз пыталась снова заняться копирайтингом, но это не приносило мне никакого удовольствия. Так что теперь я пишу только в свой блог — так сказать, для профилактики деменции.

«Квартира выглядела, как в ереванском треде»

С эмоциональной точки зрения моя работа уравновешивает мое душевное состояние. Каждый раз, когда я заканчиваю уборку на объекте, я чувствую вселенскую гармонию. Очень приятно видеть результат своей работы: многие говорят, что после моей уборки в доме улучшается энергетика. Еще мне нравится бывать в чужих домах, изучать и впитывать их атмосферу — это очень интересно. Когда ты видишь быт других людей, в голову приходят самые неожиданные мысли и идеи, так что моя работа — это еще и процесс самопознания.

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Но моя работа иногда бывает тяжелой физически — особенно на новых объектах, где всегда требуется генеральная уборка. Иногда я работаю по восемь-девять часов и почти не присаживаюсь, только устраиваю себе 15-минутный перерыв, чтобы перекусить. Долго отдыхать во время работы я не люблю — теряется настрой. А еще эта работа не особенно полезна для здоровья, потому что мне постоянно приходится дышать химией. При этом она требует хорошей физической формы, и я занимаюсь йогой, чтобы ее поддерживать.

Однажды у меня был заказ, который я запомнила как самый ужасный. Пенсионерка сдавала однушку двум мужчинам и вызвала клининг. Когда мы с напарницей пришли туда, квартира выглядела почти как в нашумевшем «ереванском треде» из твиттера, где арендатор загадил и разрушил всю квартиру. Раздолбано было все, что можно раздолбать, шатался даже унитаз, поверхности были покрыты всевозможными наслоениями грязи. В кухонный стол, кажется, метали топор, под слоем жира на плите почти не было видно конфорок. Фото этой плиты до и после — моя любимая презентация работы. Я в этой квартире больше не бывала: вроде бы после уборки ее собирались снова сдавать, но уже знакомой женщине.

Если вы не любите уборку, не насилуйте себя

Мой главный совет людям, которым сложно убираться в квартире: если вы ненавидите уборку, не насилуйте себя и закажите клининг. Это не стыдно — намного хуже жить в постоянном бардаке и антисанитарии. В зависимости от площади и количества жильцов меня приглашают раз в одну-три недели, и этого хватает, чтобы дома была комфортная атмосфера.

Плита до и после уборки Мирро Пуазон. Фото предоставлено героиней.

Если вы предпочитаете убирать самостоятельно, разработайте логическую схему и график уборки, чтобы минимизировать трудозатраты. Начинайте с более сложного, пока вы полны сил. Во время базовой еженедельной уборки не отвлекайтесь на «сортировку артефактов» — этим лучше заниматься отдельно, никуда не спеша. Заморочьтесь по поводу организации хранения вещей: когда все лежит по своим местам и ящичкам, намного проще поддерживать промежуточный порядок, чем постоянно разбирать хаотично наваленные кучи всего подряд.

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Используйте средства, подходящие для конкретных поверхностей. Например, не мойте ядреным жироудалителем всю кухню: он подходит только для плиты и духовки. Не стоит тереть металлические краны кислотными жидкостями — есть другие, более мягкие варианты.

Купите себе девайсы для облегчения уборки: микрофибровые разноцветные тряпочки для разных зон, швабру для мытья окон, хороший пылесос. Поверьте, вы полюбите мыть полы, если для отжима швабры вам не придется все время наклоняться и бултыхаться руками в грязной воде. И всегда используйте перчатки при работе с бытовой химией. Аллергический дерматит — это очень неприятная штука.

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