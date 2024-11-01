СМИ: Северная Корея поможет России оттеснить ВСУ в Курской области

Военные из Северной Кореи смогут поддерживать российские операции в Курской области для вытеснения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с российской территории. Однако, как считают эксперты, солдаты из КНДР в основном будут рассматриваться как «пушечное мясо». Об этом пишет Newsweek.

Старший научный сотрудник Центра изучения азиатской политики при Брукингском институте Эндрю Йео считает, что северокорейские солдаты помогут России увеличить численность военных на передовой. Это особенно актуально сейчас, когда Москва ищет способы привлечь на войну добровольцев, избегая при этом объявления официальной мобилизации.

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Привлечение северокорейских военных подходит под тактику, которую использует Россия в Украине. Newsweek называет действия России «мясорубкой»: российская армия вскрывает оборону ВСУ, бросая в бои пехотинцев. Это дало результат в Донецкой области, где российские войска продвинулись к Селидово и Покровску.

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Профессор международных отношений в Королевском колледже Лондона Рамон Пачеко Пардо предполагает, что войска КНДР будут полезны в Курской области, где с августа обосновалась украинская армия. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что северокорейские войска уже были замечены в этом районе.

По словам Пачеко Пардо, северокорейские солдаты не знакомы с территорией, где идут боевые действия, но это не является большой проблемой. Самое главное — их не нужно будет обучать использованию оружия, минометов и взрывчаток. Такие подготовленные военные будут эффективны в поддержке российских операций, считает профессор.

«[Северокорейские военные], конечно, лучше подготовлены к бою, чем российские призывники, у которых мало или совсем нет военного опыта. Но неясно, отправит ли Ким Чен Ын целый корпус элитных войск», — считает Йео.

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Перебежчик из Северной Кореи и старший научный сотрудник Центра Азиатско-Тихоокеанской стратегии Джи Хен Пак напомнил, что большинство тех, кто прошел службу в северокорейской армии, в основном работают на невоенных должностях (например, в строительстве или сельском хозяйстве). Исходя из этого, считает Пак, нельзя говорить, что КНДР отправила только элитных бойцов на помощь России. Скорее всего, большинство солдат «будут заполнять пробелы, оставленные российскими войсками, и действовать как расходное “пушечное мясо”».

Newsweek пишет, что для Северной Кореи в этой операции тоже есть свои плюсы. Например, северокорейские военные приобретут боевой опыт в реальной войне. В частности, они могут настроить средства коммуникации для связи друг с другом и российскими военными непосредственно во время боя. Эти технологии практически невозможно проверить в условиях изоляции, в которых находится Северная Корея.

Южная Корея сообщала, что КНДР отправит на помощь России свои элитные подразделения. Речь шла о 10-12 тысячах северокорейских солдат. Американская газета The Wall Street Journal утверждала, что Северная Корея имела право отправить своих военных на передовую в Украину из-за секретного пункта договора, который Пхеньян заключил с Москвой в июне.