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Интернет и мемы

Коровник-гейт

Блогера полюбили за «добрый контент» с животными, а теперь подозревают в том, что он построил баню на донаты
5 минут чтения 11.11.2024
Коровник-гейт

Пользователь твиттера Владимир Максимов набрал подписчиков, выкладывая милые фотографии коров и быков. Его публикации помогали другим пользователям справиться со стрессом от тяжелых новостей. Максимов много лет проводил сборы донатов, чтобы прокормить животных и построить им новый коровник. Теперь его обвиняют в том, что на эти деньги он построил себе баню. Мы с ним поговорили. 

60-летний Владимир Максимов уже больше десяти лет ведет блог в твиттере. На своей странице он рассказывает о жизни в селе Богучаны на севере Красноярского края, где Владимир живет вместе с семьей и животными: котом, четырьмя коровами и двумя быками. Владимир часто выкладывает фотографии своих коров, а пользователи благодарят его за позитивный контент.

«Каждый раз смотрю и каждый раз улыбаюсь. Ваши коровки — это такие кошки, только большие и с рогами. Спасибо вам, Владимир. Ваш аккаунт для меня — утешение в сегодняшней ситуации. Смотрю на ваших коровок и котенков и немножко легче становится», — написала одна из пользовательниц в феврале 2024 года.

«Похоже что после потери Навального я остаюсь в твиттере только ради коровок и бычков Владимира Максимова», — писала другая пользовательница.

Блогера подозревают в постройке бани на донаты
Фото: @vgmax / X

Максимова знают не только в интернете, но и в его регионе — в основном за добрые дела. Осенью 2020 года блогер рассказывал красноярским СМИ, как помог добраться до больницы рыбакам, один из которых упал в костер и сильно обгорел. В 2017 году местные издания опубликовали новость о том, как Максимов с сотрудниками полиции помогли дальнобойщику, который две недели жил в застрявшей в лесу фуре. 

В июле 2023 года помощь понадобилась уже самому Максимову — у него сгорел дом.

«Услышал треск, вышел на улицу… Эмоций никаких нет, какие эмоции в такой ситуации? Вошел, вынес все самое нужное. Пожарные быстро приехали, минут за пять-десять. Когда помогал им открыть люк на чердак, ожег руку — он металлический, раскалился сильно. Но за себя не обидно. За дом обидно», — рассказывал журналистам Максимов. По его словам, подписчики собрали ему как минимум 400 тысяч рублей на восстановление дома.

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Не стайка, а баня

С 2020 года Владимир Максимов просил донаты в своем твиттер-аккаунте, с начала 2023-го такие просьбы стали регулярными. Он собирал деньги на Новый год для общины сельских староверов и на запчасти для трактора. Летом 2024 года Максимов просил у читателей деньги на корм для своего кота Пушкина — иначе он «будет пить молочко с сухариками».

В сентябре 2024-го года Максимов попросил своих подписчиков перевести деньги на строительство зимнего сарая (стайки) для своих быков Макса и Бени, которые не влезали в коровник.

Подписчики собрали недостающую сумму. Однако в конце октября, когда Максимов показал фотографии уже построенного здания, у некоторых появились вопросы.

Пользовательница твиттера с ником «принцесса капуста» обратила внимание, что стайка для быков очень похожа на баню с предбанником.

На фото деревянного здания заметили пластиковые окна, что могло говорить о том, что постройка больше подходит для людей, а не животных. Есть и другие странности. На фотографии видно деревянный настил, который не приспособлен для того, чтобы в помещении содержалось животное — по словам пользователей, в таком коровнике будет плохо пахнуть.

Пользователи также вспомнили, что Максимов дважды просил донаты на будки для собак. После этого новостей о животных больше не было, а будки никто так и не построил. Тогда Максимов стал отправлять в черный список всех, кто просил его показать чеки с расходами или спрашивал о странностях — например, о том, зачем быкам нужен пол с утеплителем, или куда исчезли собаки, будку для которых он собирался строить. Никаких отчетов о трате донатов Максимов никогда не публиковал.

10 ноября Владимир Максимов опубликовал твит с просьбой задонатить ему на комбикорм для животных и отметил, что «с этими нападками помощь практически прекратилась». В ответ он получил новую волну хейта. Пользователи упрекают его в том, что он заранее не подготовил корм на зиму для коров, которые живут в деревне на севере, но тратил деньги на утеплитель для полов и вентиляторы.

«Повожу носом хейтеров по их говну»

Среди пользователей твиттера есть и те, кто защищает Максимова: они пишут, что «донаты — дело добровольное», и продолжают хвалить блогера за позитивный контент. Люди вспоминают про случившийся в 2023 году пожар и отмечают, что человеку «надо где-то мыться».

Владимир Максимов рассказал «Холоду», что действительно оформил в документах стайку как баню, потому что официальные органы не разрешат ему построить коровник на этой территории. 

«У стайки расстояние до границы участка не менее 10 метров, у бани всего метр», — сказал Максимов.

Все обвинения в мошенничестве Максимов отвергает. Будку для собак он не построил, потому что одна из них сбежала и в этом отпала необходимость. «Фанеру купил, лежит, — говорит Максимов. — Хотел сделать тоже красивую будку с подогревом и шторкой, но так руки и не дошли, времени на все не хватает».

По словам Максимова, после пожара он живет на кухне, а ремонт остальной части дома «растянется на годы» и без помощи подписчиков он бы просто не выжил. Постоянной работы у Максимова нет, на жизнь он зарабатывает периодическим ремонтом станков на местной лесопилке.

«Вести учет затрат, конечно, сразу нужно было регулярно, — рассказывает Максимов. — Но после пожара, сами понимаете, это для меня было вторично, на первом месте была задача выжить нам с мордами [животными]. Дострою стайку, потом уже хейтеров повожу носом по их же говну».

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Автор:Марина Кирюнина
Фото:@vgmax / X

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