Конечно, я лучше всех

Люди с нарциссическим расстройством ожидают, что окружающие будут уделять им внимание и восхищаться ими, хотят демонстрировать свое превосходство. Например, на работе человек с НРЛ может часто обращать внимание коллег на свой статус и должность, чтобы почувствовать себя более значимым. Таким людям также свойственна низкая эмпатия и импульсивные, необдуманные поступки: незапланированный переезд, резкое расставание или увольнение. Вместе с врачом-психиатром и психотерапевтом Екатериной Пальчиковой разбираемся, как проявляется это расстройство и как выстраивать близкие отношения с людьми, у которых оно есть.

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Симптомы НРЛ проявляются во всех сферах жизни — человек с таким диагнозом одинаково ведет себя и в романтических, и в дружеских, и в рабочих отношениях.

Нарциссические черты есть у всех людей, однако важно различать здоровый нарциссизм и расстройство. Основное различие между ментально здоровыми людьми и людьми с НРЛ в том, что последним нарциссические черты мешают функционировать: приводят к тому, что они изменяют, манипулируют людьми или с ними ссорятся, в то время как обычные самоуважение, амбициозность, перфекционизм и желание преуспеть могут помочь, например, на работе или в учебе.

Другие признаки нарциссического расстройства:

Склонность к манипуляциям. Если человек не получает желаемого с помощью просьбы, то может попытаться получить это шантажом, угрозами и принижением собеседника.

Зависть и склонность преуменьшать и обесценивать чужие достижения. Например, родители с таким расстройством могут применять психологическое или физическое насилие к ребенку, если видят, что тот в чем-то их превосходит.

Сложность с признанием своей вины или неправоты. Человек может во всем винить партнера и применять газлайтинг, то есть убеждать его, что вещей, о которых он рассказывает, не было.

Нестабильная самооценка. У людей с НРЛ она колеблется. В некоторые моменты жизни человек считает себя и ужасным, и недостойным, и ни к чему не пригодным, а в другие — самым лучшим и невероятным. И эта самооценка очень зависит от мнения окружающих. Можно сказать, что люди с НРЛ делегируют самооценку и видят себя так, как их видят другие.

Проблемы с выстраиванием межличностных отношений. Отношения человека с таким диагнозом поверхностны и зачастую нужны ему для закрытия каких-то своих потребностей и регуляции самооценки.

Тревога.

Зависимость от алкоголя и психоактивных веществ. Люди с НРЛ чаще становятся зависимыми именно от ПАВ, потому что некоторые вещества позволяют им почувствовать собственное превосходство.

Почему возникает это расстройство?

Нарциссическое расстройство возникает при совокупности биологических (генетическая предрасположенность) и социальных (среда, в которой растет человек) факторов. В процессе терапии часто выясняется, что у людей с НРЛ был холодный или чрезмерно требовательный родитель, который уделял ребенку мало времени. Гиперопекающие взрослые тоже считаются фактором риска. Если у человека есть предрасположенность к НРЛ, но он растет в нормальной среде (без гиперопеки, насилия и холодности), симптомы расстройства могут не проявиться.

Как выстраивать близкие отношения с человеком с НРЛ?

Пытаясь сблизиться с человеком, у которого есть нарциссическое расстройство личности, нужно понимать, что он очень уязвим и его довольно легко задеть.

Такой человек также может долго не подпускать партнера к себе. Сближение будет медленным и нестабильным. Чаще всего это происходит из-за страха быть уязвимым и попасть в зависимость от партнера. Человек боится, что ему причинят боль — например, скажут, что он ничтожен, или подорвут его доверие.

Человек с НРЛ может быть очень интересным собеседником и романтическим партнером, который будет устраивать необычные свидания, покупать дорогие подарки и говорить громкие слова. Тем не менее есть высокая вероятность, что, как только он получит внимание партнера, интерес к нему пропадет.

В близких отношениях с человеком, у которого есть НРЛ, важно установить четкие личные границы и объяснить ему, какое поведение для вас неприемлемо. Проговорите, что для вас считается изменой, и договоритесь общаться без манипуляций и угроз. Человек, нацеленный на терапию и на выстраивание близких отношений, с уважением отнесется к этому и будет соблюдать ваши границы.

Что помогает справиться с симптомами?

Если человек не ходит на терапию, с возрастом симптомы расстройства будут доставлять ему все больше дискомфорта, так как НРЛ не проходит само. Но, как правило, люди с НРЛ не обращаются к психотерапевтам и психиатрам, пока их не близкие не убедят их сделать это. Либо же они обращаются к специалистам, но с другими жалобами, к примеру, с депрессией. Когда психиатр начинает собирать анамнез, оказывается, что человек соответствует критериям НРЛ.

Людям с НРЛ в первую очень необходима психотерапия, а не лекарства: у них нет симптомов, которые нужно лечить именно препаратами. Лучше всего при НРЛ помогает схема-терапия (ответвление когнитивно-поведенческой терапии, КПТ): она учит самостоятельно удовлетворять эмоциональные потребности и стабилизировать самооценку. Еще может быть полезна диалектико-поведенческая терапия: она помогает развить навыки эмоциональной регуляции и перестать интенсивно раздражаться во время конфликтов.

Как поддержать человека с НРЛ?

Лучшая помощь — это поддержка его походов на психотерапию. Во время общения с терапевтом обычно нужно быть откровенным и уязвимым, поэтому у человека с НРЛ может появиться желание прекратить сессии. Его близким важно напоминать ему о том, что психотерапия приближает его к его же ценностям и жизни, которую он хочет.

Но не давайте человеку ложную надежду по типу «все будет хорошо». Такие абстрактные убеждения только заставят его думать, что все разрешится само и его участие не требуется. Акцентируйте внимание на том, что это может быть долгий и сложный процесс, но человек станет более функциональным, адаптивным и устойчивым к чужому мнению и кризисным ситуациям.