Я сделала предложение своему парню

Несмотря на то, что сейчас многие гендерные нормы и правила меняются, предложение вступить в брак все еще остается чем-то «только для мужчин». Однако некоторые женщины все же оказываются готовы проявить инициативу, например, 7 августа легкоатлетка Алис Фино сделала предложение своему парню сразу после финиша на Олимпиаде. «Холод» поговорил с тремя женщинами, которые тоже на это решились, о том, почему они сделали это и как отреагировали их будущие мужья и окружающие.



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«В тот момент у нас обоих были слезы на глазах» Анастасия, Москва

Мы с Кириллом из одного города — Егорьевска. Еще в 2016 году я увидела его во «ВКонтакте» — поставила лайк на фото и позвала покататься на велосипедах. Мне не было страшно писать незнакомцу: я привыкла быть первой — такой я человек. После этого мы долго дружили, в какой-то момент потеряли связь, а когда снова встретились в 2023 году, наша дружба переродилась в любовь. Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы осознать, что это мой человек. Я интроверт, и мне всегда было сложно открываться людям, но Кириллу я не боялась показать свои слабые стороны и детские черты. Через два месяца я задумалась, что хочу провести с ним всю жизнь и создать семью. Мы шутили, что нашли будущих мужа или жену.

Вступить в брак я решила, потому что Кирилл дал мне понять, что в нем я могу быть уверена. С ним я чувствовала себя как за стеной, понимала, что это настоящий друг, на которого можно положиться и все на свете рассказать.

Первый шаг я сделала, когда мы отдыхали в Воронеже. Мы были в гостинице, смотрели телевизор, и я, недолго думая, сказала ему: «Блин, Кирилл, может, правда с тобой распишемся?» Он согласился. Минут через 30 я отправила ему уведомление с предложением на Госуслугах, и он его принял. Мы еще долго смеялись, что это самый странный поступок за всю мою жизнь. К слову, чувство юмора у нас очень схоже.

Мы назначили дату, и оставался лишь вопрос, кто сделает предложение формально — инициативу я взяла на себя. Я спрашивала у многих знакомых, как они относятся к тому, что предложение делает девушка, и некоторые этого не понимали и отговаривали меня. «Предложение должен делать мужчина» — эту фразу повторяли мне не раз. Но мой внутренний голос говорил: «Сделай это первой». Как сказал Олег Тиньков, «это было не просто смело, это было пиздец как смело».

Сначала я хотела, чтобы все было красиво, думала устроить поездку на катере, но потом решила, что неважно как — главное, чтобы от чистого сердца. Летом мы отправились в Егорьевск, я купила красивую коробочку, положила туда кольца, и мы поехали кататься на сапсерфах по озеру. Я заранее написала текст и план, но все вышло неуклюже: мы сидели на сапах под свисающими над водой деревьями, я держала коробочку за спиной и сказала: «Кирилл, я хочу серьезно с тобой поговорить». Он сразу напрягся, а я просто забыла все, что хотела сказать — у меня начали трястись руки и дрожать голос.

Сейчас, вспоминая, я понимаю, насколько тяжело делать предложение — как парни с этим вообще справляются? Это огромный стресс!

Я достала кольцо, Кирилл огромными глазами смотрел на меня. Мой мозг отключился: помню, что протягивала кольцо дрожащими руками и говорила что-то вроде: «Кирилл, я понимаю, что ты мой человек, я хочу выбрать тебя и провести остаток жизни с тобой». Он согласился. В тот момент у нас обоих были слезы на глазах — это был самый яркий и счастливый день.

Мы сразу рассказали об этом родственникам. Мне было очень страшно, но, к счастью, родители у нас понимающие, и все прошло хорошо. Я сказала маме Кирилла: «Тетя Лена, я решила окольцевать вашего сына. Мы хотим расписаться». «Ну слава богу», — ответила она радостно. А моя мама сначала не поверила и думала, что это розыгрыш.

22 августа 2023 года мы расписались в Москве. Мы решили, что не хотим пышную свадьбу, и отметили только с родителями. Даже друзей не звали, потому что для нас главное — счастье родных, бабушек и дедушек. Мы поехали на дачу, накрыли огромный стол, мамы наготовили салаты, а отцы — мясо. У нас была самая милая свадьба, которую я могла себе представить. Мама Кирилла работает тамадой, поэтому были и каравай, и танцы. От конкурсов ее удалось отговорить — это был бы уже перебор.

После свадьбы любви словно стало еще больше. Мы оба из разведенных семей, и хотим сделать так, чтобы наш брак был примером для всех. Поэтому каждый раз, когда возникают сложности, мы их обсуждаем и не откладываем на потом. Оказывается, семья — это дом, в котором царит любовь, уважение, доверие, сила и забота.

Фото: архив Анастасии

«Мы гуляли, и я неожиданно встала на колено» Елизавета, 24 года, Москва

Когда мы решили пожениться, нашим отношениям было пять лет. К тому моменту мы уже несколько лет жили вместе: играли музыку — мы оба музыканты и у нас есть совместная группа, сидели на самоизоляции во время ковида. У меня никогда не было ощущения, что я устала от общества Кирилла и мне нужно побыть одной. Его присутствие, в отличие от других людей, я воспринимаю как что-то естественное, не тревожащее и не утомительное.

Я никогда не мечтала о свадьбе, но смутное время заставило посмотреть на это с другой стороны. Весь 2022 год мысль узаконить отношения витала в воздухе, но Миша не был готов к этому. В том же году я решила получить другое гражданство, из-за чего на пять месяцев мне пришлось улететь из России. Это оказалось огромным испытанием: у нас были вопросы к тому, куда мы движемся и по пути ли нам вообще. Мы расстались, думая, что у нас разное будущее. Расставание продлилось всего полтора часа: я быстро поняла, что не открываю для себя свободу передвижения, а перечеркиваю отношения с самым близким человеком на свете.

Я пошла на радикальную смену цели — от расставания до предложения, — потому что нет никакого смысла иметь свободу передвижения, когда тебе не с кем и не к кому двигаться.

С этой мыслью я и предложила пожениться — нам обоим хотелось хоть какой-то уверенности в завтрашнем дне, подтверждения, что мы хотим быть вместе и со всем справимся, несмотря ни на что.

То, что первый шаг сделала я, не было для нас чем-то выдающимся. Единственное, что мне не нравилось — что все произошло по переписке и как-то «неромантично». Поэтому я предложила самим сделать друг другу обручальные кольца (под присмотром ювелира, конечно), а потом неожиданно подарить их друг другу.

Я это сделала, когда вернулась в Россию: я, моя лучшая подруга и Миша гуляли по парку, где мы впервые почувствовали симпатию друг к другу, и я неожиданно встала на колено на месте, где нас в тот вечер сфотографировали лежащими на траве, и вручила ему кольцо. Подруга оказалась тут кстати — я дала ей свой телефон, чтобы она засняла это на память. А Миша подарил мне кольцо в другом парке — в том, куда мы постоянно ходим вдвоем гулять и смотреть на собачек. Правда, сюрприза не получилось, потому что когда человек, ненавидящий сидеть на траве, предлагает посидеть на траве, то ты все-таки о чем-то начинаешь догадываться! Но все получилось очень романтично, и у нас есть история, которую можно рассказывать, чтобы люди умилялись, а мы молча улыбались и кивали: «Да-да, вот такие вот мы женатики».

Мы поженились в июле прошлого года и сыграли свадьбу на студии звукозаписи. За это время в наших отношениях ничего не изменилось. Мы уже давно чувствуем себя своего рода семьей, и не только мы, но и наши друзья и даже родители так нас воспринимают. Единственное изменение, которое приходит в голову, — это что старшее поколение теперь постоянно говорит про детей. А мы их вообще не планируем, так что дай бог этим людям здоровья, потому что спрашивать им придется еще долго.

«Теперь мы семья, будешь мне в тюрьму передачки носить» Лиза, 27 лет, Минск

С Сашей я познакомилась семь лет назад. Тогда он начинал заниматься музыкой и, чтобы о ней узнало больше людей, добавлял всех подряд в друзья во ВКонтакте. Мне он тоже кинул заявку — я добавила его, потому что он показался мне очень красивым. После этого я просто смотрела его фотографии и думала, что он совсем не моего уровня — так продолжалось несколько месяцев.

Общаться мы стали случайно: однажды я поела с друзьями шаурмы, после чего мне стало нехорошо — настолько, что я всерьез думала, что умру. Я была уверена, что нахожусь при смерти, и решилась на отчаянный поступок: взяла и лайкнула фотографии Саши в «ВК». Он быстро отреагировал — и завязалась переписка. Я сразу честно сказала ему, что нахожусь в отношениях, которые хочу разорвать, а через неделю мы впервые встретились и пошли в кино. Еще через неделю я рассталась со своим парнем, а потом предложила Саше встречаться, и он согласился.

Спустя 3,5 года мы решили жить вместе — Саша часто бывал у меня в гостях, поэтому это казалось разумным и удобным, а обустроить совместный быт было несложно. Как и многие другие, мы порой ссорились: иногда я психовала, иногда он — но все же через это проходят? Вот и мы справились. Я хотела за него замуж, но он не видел в браке смысла — говорил, что мы семья и без штампа в паспорте.

Когда началась война, я была в панике. Я волонтерка и помогаю животным, и в тот момент была готова паковать вещи, собирать всех взятых на передержку кошек и эмигрировать вместе с Сашей. Через неделю мучительных размышлений я позвонила Саше и сказала: «Зай, давай поженимся». Он согласился, потому что это был «стратегически верный ход»: уехать из страны и обосноваться на новом месте супругам было бы проще.

В тот же день мы пошли в ЗАГС, где я с жалобными глазами просила поставить дату бракосочетания как можно скорее и чуть не плакала. Добрая женщина, которая там работала, глубоко и понимающе вздохнула и поставила нам дату пораньше. В день нашей росписи в ЗАГСе было шесть пар, что очень много, по словам сотрудников. Я постоянно шутила: «Теперь мы семья, будешь мне в тюрьму передачки носить». Сделали мы все это спонтанно и почти никому ничего не сказали — не хотелось лишнего внимания и вопросов. Знала только моя мама, и она умудрилась приехать к нам в день свадьбы с мясными нарезками, овощами и игристым.

Мы в браке два года: мои родители любят Сашу, а я нравлюсь его семье. Из страны — мы живем в Беларуси — мы так и не уехали: я поняла, что сделать это с тремя котами слишком трудно. В наших отношениях практически ничего не изменилось. Разве что во время ссоры я могу в шутку сказать «Ну что, разводик?» вместо «Ты что, хочешь расстаться?» Мы так же любим, ценим и поддерживаем друг друга, добавился только штамп в паспорте. Я выбрала именно этого человека, потому что, несмотря на мою привычку все контролировать и полагаться только на себя, я знала, что могу опереться на Сашу, когда мне это понадобится. Я ценю его за честность и стремление быть лучше, за ту нежную и даже ранимую сторону, которую он показывает только мне.

Я не считаю себя особенной из-за того, что могу сделать первый шаг и решилась на предложение. Мне нравится быть главной, но это никак не принижает достоинств моего партнера. Я не теряю женственность, не становлюсь мужеподобной, я просто делаю то, что хочу, и получаю от этого удовольствие.