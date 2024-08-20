Я 8 лет сидела в дейтинг-приложениях и отказалась от них

Валерия (имя изменено по просьбе героини) живет в Москве, ей 26 лет, восемь из них она пользовалась разными приложениями для знакомств, но недавно решила уйти из них по крайней мере на некоторое время. «Холоду» она рассказала, как на российский дейтинг, по ее мнению, повлияли война и мобилизация, а также поделилась историями об отсутствии у мужчин интереса к личности женщин, их зацикленности на сексе и деньгах и плохо составленных анкетах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Первый раз я зарегистрировалась в приложении для знакомств в 18 лет, чтобы пообщаться с кем-то интересным, сходить на свидание и найти партнера. Серьезные отношения не были целью жизни, но и размениваться на короткие интрижки мне не хотелось.

За следующие восемь лет серьезные отношения я смогла найти в приложениях дважды: первый раз на год, второй — на два. Сначала я сидела в Tinder, а после приостановки его работы в России (это произошло летом 2023 года. — Прим. «Холода») опробовала практически все аналоги: от Twinby и Pure до VK знакомств. Правда, часто приходилось делать перерывы.

Мои последние отношения закончились после начала войны, и я практически сразу вернулась в дейтинг: каждый день меня лайкали не менее 10 парней, я ходила на множество свиданий и знакомилась с хорошими и симпатичными мужчинами — от айтишников до нефтяников. Однако в тот период я поняла, что не хочу отношений и решила сделать перерыв в знакомствах на несколько месяцев.

Я вернулась в дейтинг-приложения уже после мобилизации и была сильно удивлена: мне попадались одни и те же люди, количество лайков значительно упало, выбор партнеров стал в десятки раз меньше, а на место айтишников пришли работники госсектора. Сначала я подумала, что все пользователи Tinder перешли в другие приложения, и стала гуглить, где сейчас все сидят. Как оказалось, нигде.

Было ощущение, что все парни пропали: они не появились ни спустя месяц после мобилизации, ни спустя полгода.

Дело в том, что именно в тот период из России уехали мужчины от 24 до 30 лет, многие из которых — прогрессивные профеминистичные люди из среднего класса, готовые поддерживать партнерские отношения. На дейтинг-рынке образовался сильный дефицит как раз таких парней, из-за чего девушкам теперь приходится конкурировать за оставшихся.

Раньше право выбора оставалось за женщиной, а сейчас все наоборот: выбирают только мужчины, хороших партнеров разбирают невероятно быстро, а стандарты и требования к парням неумолимо падают. Например, у меня есть знакомый парень — он не очень симпатичный внешне и раньше на дейтинг-сервисах был в постоянном безуспешном поиске. Однако в условиях теперешнего дефицита он быстро нашел себе красивую и умную девушку.

«Зачем феминистка ищет мужчину?»

Из-за дефицита парней сейчас явно видно и то, как падает их уровень интереса к девушкам. За границей я общалась в дейтинг-приложениях со многими мужчинами: меня активно лайкали, проявляли сильное желание общаться, продумывали свидания и действительно пытались понравиться. Мне кажется, это из-за того, что в других странах — особенно в Европе — мужчин в дейтинг-приложениях больше, чем женщин.

Например, за границей я хотела найти компаньона, чтобы пойти на техно-вечеринку: написала об этом в анкете и в тот же вечер мне ответили три человека, что готовы пойти прямо сегодня. В Москве так не работает. В России парни пишут «привет», ты им отвечаешь, но они не пытаются развивать диалог — вероятно, так как параллельно общаются сразу с несколькими девушками. Чтобы выделиться, приходится больше активничать, придумывать темы для разговора и приглашать на свидание.

В Европе девушки сами могут диктовать правила и продвигать феминистическую повестку — настаивать на равных отношениях и уважительном общении без сексизма и объективации. В российском дейтинге, если попытаешься сделать что-то подобное, останешься ни с чем. В моей анкете написано, что я феминистка, и парни часто пишут с вопросами: «Почему ты ненавидишь мужчин?» или «Зачем тогда ты ищешь мужчину?» Мне приходится объяснять, что я ищу человека для партнерских отношений. Один человек мне на это ответил: «Это все потому, что ты еще парня нормального не встретила». С другим мужчиной я пыталась поговорить на равных и объяснить свою позицию по поводу феминизма — он просто угорал надо мной и, когда я решила закончить диалог, назвал меня истеричкой.

«Он воспринимал меня только как физический объект»

Примерно в каждой пятой анкете в дейтинге попадаются фразы по типу: «толстухи, не лайкайте меня», «ищу ту, которая не будет ебать мозг» или «ищу женственную и послушную девушку». Все это сопровождается рядом требований к будущей партнерше. Проблема анкет парней в том, что они не умеют рассказывать о себе — вместо того, чтобы написать о своих интересах и работе, они описывают идеальную девушку. Кроме того, практически во всех мужских анкетах плохие неумело сделанные фотографии, которые явно проигрывают профессиональным и красивым снимкам большинства женщин.

В дейтинг-приложениях люди становятся товарами — это типичный рыночный механизм: мужчины и женщины должны себя прорекламировать, чтобы выгодно продать (равно получить лучшего партнера).

Девушке в патриархальном мире привычно осознавать себя товаром, поэтому, приходя в дейтинг, она создает хорошую анкету и знает, как себя правильно презентовать, чтобы на нее обратили внимание. Парни, в свою очередь, не принимают эти правила и уверены, что они все еще покупатели и могут только выбирать.

На анкетах проблемы парней в дейтинге не заканчиваются: многие из них не умеют переписываться с девушками, поэтому пытаются как можно быстрее встретиться в жизни. Переписки нередко выглядят так: парень делает комплимент, я благодарю и пытаюсь начать разговор, он не поддерживает беседу и снова делает комплимент, я возвращаюсь к диалогу, чтобы узнать человека получше, он — опять заваливает комплиментами. В конце, видимо, когда приятные слова заканчиваются, он пишет: «Погнали в бар».

Они не понимают, что девушкам хочется пообщаться подольше: как минимум чтобы понять, что с человеком не будет опасно и есть о чем поговорить оффлайн. В свою очередь, парни хотят склонить ее пойти в бар, они уверены, что идеальный способ это сделать — завалить комплиментами, не пытаясь узнать ее как личность. Если в таких случаях я все же соглашалась встретиться, всегда приходилось вытягивать диалог — ведь у нас не было ничего общего.

Многие парни в России даже не удосуживаются прочитать анкету — они просто смотрят на твое фото. Из-за этого каждый второй задает глупые вопросы, ответы на которые есть в твоем описании — например, «какие у тебя хобби?»

Однажды мужчина решил начать разговор с сообщения «привет, как тебя зовут?»

Еще одна проблема парней в переписке — это зацикленность на сексе. Дикпики я не вижу — к счастью, большинство приложений заблюривает картинки. Однако я часто получаю намеки на секс, приглашения в гости «посмотреть фильм» или поехать домой после свидания в баре. Когда я отказываюсь, они перестают писать вовсе или не зовут на следующие свидания.

Как-то раз я пошла на встречу с парнем, с которым до этого переписывалась в приложении. Он купил мне кофе, пытался приобнять, мы общались несколько часов — в том числе о ситуации в стране и политике. Я упомянула, что я украинка. Все это время он внимательно слушал меня, отвечал и, казалось, поддерживал меня в моих взглядах. В конце диалога он как бы невзначай упомянул: «А я канал веду, где пишу о том, что хохлов нужно расстреливать». Я начала откручивать назад наш диалог и до меня дошло, что он все это время специально поворачивал разговор так, чтобы я не узнала его взглядов.

Я встала и вышла из кафе. Он побежал за мной, попытался остановить и говорит: «Ну а что я сказал неправильно? Хохлов же реально расстреливать нужно». Я накричала на него и попросила перестать идти за мной. Он был очень растерян и действительно не понимал, что не так.

Читать еще Я посмотрела один и тот же фильм в кино 67 раз Ради этого я поменяла свою жизнь на два месяца и потратила десятки тысяч рублей. Мне понравилось и я сделаю это снова

Меня очень задела эта ситуация, было ощущение полного разочарования в мужчинах. Тогда я решила сделать перерыв в дейтинге и пойти к психологу. Проблема была не только в том, что этот парень вел противоукраинский канал, но и в том, что ему было все равно на мои мысли и взгляды — он воспринимал меня как физический объект. Это огромная проблема патриархальных парней: они не воспринимают девушку как личность, с которой можно общаться. Они будто бы уверены, что ты не способна на умные суждения (такие, как у него) и будет несложно прогнуть твои взгляды под свои — правильные. Конечно же, только если ты понравилась ему внешне.

«Зачем мне за тебя платить, если мы не будем сексом заниматься?»

Иногда у парней проявляется зацикленность на деньгах. Однажды мужчина пригласил меня в бар, я на всякий случай сразу сказала, что после этого никуда с ним не поеду. Он ответил: «Я же за тебя заплатить собирался, а ты не поедешь? Ты офигела вообще?» Здесь логика такая: какой мне смысл за тебя платить, если мы с тобой не будем заниматься сексом? Я ответила, что секс со мной не стоит две бутылки пива и я без проблем заплачу за себя. После этого он перестал отвечать: видимо, для него этот обмен казался очень выгодным, и я его разочаровала.

Парни думают, что деньги — это единственный способ проявить себя и понравиться девушке.

Они даже не пытаются произвести впечатление как-то по-другому. На одном из свиданий парень просто сидел, вальяжно развалившись на стуле, даже минимально не напрягаясь, чтобы мне понравиться. В конце он сказал: «Ладно уж, заплачу я за наш счет». С намеком на то, что я все-таки достойна этого. Когда я сказала, что заплачу сама, он немного растерялся: возможно, он думал, что произведет на меня впечатление поведением истинного альфа-самца и оплатой кофе.

Они сами жалуются на то, что девушки от них хотят только денег, но ничего другого не могут предложить. Парни часто пишут мне: «Я не пью, не курю, нормально зарабатываю». Они думают, это все, что мне нужно. Они все еще живут в патриархальной модели, где девушка будет в восторге от непьющего и некурящего мужчины с нормальным заработком, который не будет ее бить. А что женщине еще нужно? Вообще-то нам нужны совпадения по интересам, хобби, политическим взглядам и целям на жизнь. Заработать девушки сейчас могут сами.

Предлагая деньги, парни выдвигают для женщин главное требование — красоту. Однако это требование они воспринимают как одностороннее, не относящиеся к ним самим. Один парень доказывал мне, что у него идеальная анкета на дейтинге, но его все равно никто не лайкает. Он мне скинул ее — он был под 100 килограммов с фоткой как на паспорт. Я сказала честно, что ему нужно скинуть вес и сделать нормальное фото, на что он ответил: «Я так не могу, пускай меня за душу выбирают». Однако девушку, если она будет некрасивая, за душу он не выберет.

Я не хожу в зал и стараюсь ставить лайки мужчинам в такой же физической форме. У парней так не работает: они будто уверены, что они самые классные и все должны любить их просто так.

Отказ от приложений

Сейчас я снова решила сделать перерыв от дейтинга. Скорее всего, от знакомств в таких приложениях в России я откажусь полностью. К тому же я поняла, что знакомства в своем окружении безопаснее и лучше: как минимум вы точно совпадаете по взглядам и интересам, а у парня будет социальная ответственность перед знакомыми, и он вряд ли сделает тебе что-то плохое. Мне кажется, сейчас идет тренд на оффлайн-знакомства. Например, на наших айтишных тусовках стали появляться незнакомые девушки, никак не связанные с IT, — они целенаправленно приходят, чтобы найти партнера.

Читать еще Я сделала предложение своему парню Хотя окружающие убеждали меня, что это должен сделать мужчина

Как ни странно, но военные действия сильно сказываются на дейтинге — и речь не только про дефицит парней. Люди сильно радикализируется, и всем кажется, что кругом враги и «чужие» — это распространяется и на гендер: для парней «свое» — это только мужское, для девушек – только женское. Из-за этого начинается демонизация друг друга, укореняются стереотипы о том, что девушкам нужны только деньги, а мужчинами можно только пользоваться. Иначе почему Арсен Маркарян и блогерши, которые критикуют мужчин, набирают так много лайков? Будто бы начинается война между «мужским» и «женским».