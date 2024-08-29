Зумеры придумали целибат

В тиктоке новый тренд — boy sober, или «трезвость от мужчин»: молодые девушки отказываются от бесконечной погони за отношениями, чтобы посвятить освободившееся время заботе о себе. «Холод» рассказывает, почему зумеры выбирают «целибат» и при чем тут приложения для знакомств.

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Осенью 2023 года 26-летняя комикесса из Нью-Йорка Хоуп Вудард решила навестить свою бабушку в Теннесси. У бабушки Хоуп — деменция. Она писала сообщения своему покойному мужу и злилась, что тот не отвечает ей. Поездка к бабушке помогла Хоуп взглянуть на свою личную жизнь по-новому.

Во время поездки Хоуп все время чувствовала тревогу из-за любовной драмы: накануне она познакомилась с парнем в дейтинг-приложении. Они сходили на несколько свиданий, казалось, все идет хорошо, но он перестал отвечать на ее сообщения.

«Я все время была в режиме ожидания и проверяла свой телефон как сумасшедшая. И вдруг осознала тот факт, что ему все равно, жива я или нет, — позже вспоминала Хоуп. — Я одна из длинной череды женщин, которые никогда не могли жить без мужчины. Это навело меня на мысль: когда-нибудь я буду такой же, как бабушка. <...> Я подумала, что пора вырваться из этого порочного круга».

Вернувшись домой, Хоуп удалила все дейтинг-приложения и пообещала себе, что в 2024 году не будет ходить на свидания. Вместе с сестрой они придумали термин boy sober (то есть, примерно, «трезвые от парней»), и Хоуп рассказала о своем решении в тиктоке.

Совсем скоро у нее появились последовательницы. Девушки выкладывают свои видео с хэштегом boy sober и рассказывают, что тоже отказались от отношений.

Правила клуба

Правила boy sober довольно строгие:

никаких приложений для знакомств;

никаких свиданий;

никакого флирта с бывшими;

никаких случайных связей;

никакого секса, объятий и поцелуев.

@justhopinalong The official boysober rules lmk if you had questions or feedback ♬ original sound - Hope Woodard

Как долго будет длиться такое воздержание, каждая участница челленджа решает сама. Так, например, некоторые девушки брали паузу «трезвости» на лето, чтобы разобраться в себе и отдохнуть от токсичных отношений.

Другие и вовсе отказываются от четких временных рамок. Например, 28-летняя Карли Галлузо, присоединившаяся к boy sober в январе, наслаждается своим одиночеством и даже не задумывается о том, чтобы снова вернуться к романтическим отношениям.

«Я не чувствую себя одинокой, как чувствовала себя в отношениях, — говорит Карли. — Я больше не боюсь остаться одна. Я знаю, что этого не произойдет, потому что за это время у меня появилось много хороших друзей». При этом Карли продолжает общаться с мужчинами и получает приглашения на свидания, однако отказывается, объясняя, что «сейчас ни с кем не встречается».

Основательница тренда Хоуп Вудард настаивает, что основная задача boy sober не навязать жесткие ограничения, а напротив — помочь девушкам сбросить груз накопившихся проблем. Хоуп не имеет ничего против секса и подчеркивает, что главное отличие boy sober от классического целибата — свобода воли. По ее словам, для нее это способ не столько отдохнуть от отношений, сколько понять, чего она хочет на самом деле, и научиться говорить «нет».

«Я немного зла на себя за весь секс, на который соглашалась. Мне кажется, это было не мое решение. Впервые я чувствую, что владею своим телом», — рассказывает Хоуп.

Она говорит, что весной она «сорвалась» и занялась сексом, но поняла, что это не проблема. «Сначала, когда это произошло, я чувствовала себя лицемеркой. Я была очень строга к себе. Но потом поняла, что смысл boy sober просто в том, чтобы попытаться перенастроить свой мозг и свои старые привычки», — говорила Хоуп.

Упустить отношения мечты девушки не боятся. Журналистка и участница boy sober Дарья Язмиене считает, что при желании влюбленный в нее мужчина вполне сможет дождаться окончания «целибата».

«Если мужчина пытается добиться меня, ему нужно соответствовать моим критериям или терпеливо ждать, пока мой путь закончится, — пишет она в своей колонке. — Я хочу поставить себя на первое место в каждом аспекте своей жизни».

Почему сейчас?

По мнению Лизы Портолан, преподавательницы Сиднейского технологического университета и специалистки по отношениям в цифровую эпоху, к появлению такого тренда привела популяризация онлайн-знакомств и обилие дейтинг-приложений. Большинство пользовательниц регулярно сталкиваются с оскорбительным поведением, непрошенными сексуальными изображениями, требованиями прислать интимные фото и даже сталкингом. Однако жалобы на такое поведение не решают проблему.

«Зачастую женщина снова сталкивалась с тем же человеком в другом или даже в том же самом приложении», — говорит Портолан.

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«Мои исследования показывают, что для многих женщин травма от пребывания в приложениях для знакомств не стоит возможности встретить партнера — многие указывают, что не готовы жертвовать своим психическим или физическим здоровьем», — объясняет Портолан.

Все это приводит к тому, что популярность онлайн-знакомств снижается. А акции компаний Bumble и Match Group, материнской компании Tinder, продолжают падать.

По мнению Портолан, boy sober — это попытка женщин создать для себя более безопасное пространство и защититься от токсичного общения.

Ее слова подтверждает публикация исследователей рынка из консалтинговой компании Savanta. Согласно их исследованию о популярности дейтинг-приложений среди зумеров, более 90% представителей поколения Z заявляют, что хотя бы раз были сильно разочарованы опытом использования приложения для знакомств. 21% молодых людей, которые не состоят в браке и активно ищут партнера, больше не пользуются сайтами и приложениями для знакомств.

По данным Savanta, молодые люди поколения Z после пандемии стали больше рефлексировать на тему романтических отношений. Ни к чему не обязывающие знакомства отошли на второй план, и молодых людей стали гораздо больше интересовать глубокие эмоциональные связи. Еще до начала пандемии зумеры боролись со стигматизацией одиночества, и такая тенденция продолжается до сих пор.

«В отличие от предыдущих поколений, поколение Z не чувствует давления, связанного с отношениями. Наши данные показывают, что более трети людей в возрасте 16–24 лет описывают себя как “счастливо одиноких”», — говорится в докладе.

Реакция на boy sober

В мае 2024 года на набирающий популярность тренд отреагировал сервис для онлайн-знакомств Bumble. Компания обратилась к участницам boy sober через рекламные билборды: «Ты не должна отказываться от свиданий и становиться монахиней» и «Обет безбрачия — не выход».

Реклама сервиса онлайн-знакомств Bumble

Компанию сразу же раскритиковали в социальных сетях. Некоторые пользовательницы возмутились, что ответственность за падение популярности в приложении для знакомств переложили исключительно на женщин.

The fact that @bumble released all these ads that are low key coming at women for our decision to either not be on the apps, not date, be celibate but aren’t addressing the behavior of men on these apps speaks volumes — Reina (@scorpiosmusings) May 12, 2024

«Тот факт, что @bumble выпустил все эти рекламные объявления, которые в скрытой форме нападают на женщин из-за нашего решения не появляться в приложениях, не встречаться, соблюдать целибат, но не обсуждают поведение мужчин в этих приложениях, говорит о многом»

В ответ компания извинилась за неудачную рекламу и пояснила, что просто хотела пошутить.

Звезды boy sober

В мае 2024 года тренд поддержала голливудская актриса Джулия Фокс. Она призналась, что воздерживается от секса и романтических отношений уже больше двух лет и этот «удивительный» опыт сделал ее жизнь только лучше.

Модель и актриса Джордан Эмануэль также рассказала, что два года воздерживалась от сексуальных отношений, пока не встретила человека, который действительно ей подходит: «Я бы сказала, что стало легче, потому что теперь я точно знаю, чего хочу».

В июне о добровольном целибате рассказала телезвезда Хлоя Кардашьян, которая отказалась от романтических отношений в 2022 году. Саму Хлою в этом ничто не смущает, однако, по ее словам, она нередко сталкивается с осуждением со стороны близких.

По словам телезвезды, сейчас в ее график никак нельзя включить романтические встречи. «Мне нужно вставать в 04:30, так что с 9 вечера до 04:30 утра — мое время, — объясняет Хлоя. — Я просто не хочу, чтобы кто-то нарушал мою рутину. Мне комфортно в моем ритме».

Об отказе от романтических отношений рассказал и музыкант Ленни Кравиц. В разговоре с журналистами он сказал, что намерен соблюдать целибат, так как это делает его лучше. По словам Кравица, однажды отец признался ему, что изменял жене, и заявил, что когда-нибудь музыкант также поступит со своей возлюбленной Лизой Боне. Когда пророчество отца сбылось, Кравиц понял, что ему нужно работать над собой.

По его словам, важно не позволять «своим желаниям брать верх». Кравиц вот уже девять лет не вступает ни в какие романтические отношения, так как ждет подходящую спутницу.

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В февраля 2024 года Хоуп Вудард выступила со стендапом, посвященным boy sober, в небольшом бруклинском баре с красноречивым названием Purgatory (чистилище).

«Возможно, мы одно из первых поколений женщин, которым на самом деле не нужно цепляться за мужчину, чтобы получать энергию, власть и все такое», — говорила Хоуп своим зрителям.