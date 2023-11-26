Все, что вы хотели знать о созависимости

Изначально термин «созависимые отношения» определял отношения, в которых один или оба партнера употребляют психоактивные вещества. Со временем значение расширилось, и теперь так называют еще и отношения, в которых люди зависимы друг от друга эмоционально, психологически и физически. Они могут возникать между партнерами, друзьями или родственниками. «Холод» поговорил с клиническим психологом Mental Health Center Татьяной Волк и узнал, почему возникает созависимость, какой она бывает и кто наиболее склонен к ней.

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Какими бывают созависимые отношения?

Созависимость встречается не только в романтических отношениях. Она может возникнуть между друзьями, родителями и детьми, братьями и сестрами. И хотя созависимость имеет общие черты, в каждом типе есть свои особенности.

Романтические отношения

От здоровых созависимые романтические отношения отличаются тем, что в них люди «растворяются» друг в друге и выстраивают жизнь вокруг партнера. Один человек или оба перестают проводить время с друзьями, забрасывают свои увлечения или замещают их тем, что интересно другому. В таких отношениях также много контроля, гиперопеки, тревоги и ревности. Часто люди в созависимых отношениях чувствуют себя хорошо, только если партнер рядом. Мысли об отдалении или расставании вызывают волнение, тревогу и даже панику.

Дружеские отношения

В здоровой дружбе у людей есть свое мнение, они спокойно могут отказать другу в чем-либо, уважают границы друг друга и понимают, что проводить время раздельно не менее важно, чем вместе. Если друзья созависимы, они могут забывать про свои интересы и потребности, боятся сказать «нет», делают все, чтобы друг не расстроился, меняют свои планы или помогают в ущерб себе. Часто они могут искать поддержки только друг у друга и игнорировать остальных.

Семейные отношения

Всем детям важно чувствовать связь с родителями и получать их заботу. Но если чрезмерная опека продолжается во взрослом возрасте, то она может стать проблемой. Созависимые родители убеждены, что знают, как будет лучше ребенку, поэтому стараются уберечь его от всех опасностей, вплоть до самых незначительных (царапины, «плохая» еда, путешествия, физическая активность). Также родители сомневаются в самостоятельности детей, контролируют их и берут все проблемы на себя. Это опасно тем, что, повзрослев, дети зависят от родителей в главных аспектах жизни, таких как карьера, финансы, отношения. Они не учатся выстраивать свою жизнь, им важно оправдывать ожидания семьи и получать от нее поддержку. Из-за этого может возникнуть тревога, депрессия, апатия, страх пробовать что-то новое.

Созависимые отношения могут возникать и между сиблингами, в которых один человек всегда готов помочь, а другой — постоянно нуждается в помощи. Братья и сестры могут вмешивать друг друга в свои романтические отношения, работу. Получается, что, с одной стороны, у людей есть поддержка, но с другой — они нарушают границы, могут требовать к себе повышенного внимания или чтобы вместо них принимали важные решения.

Главная проблема созависимых отношений — что в них вся жизнь человека постепенно подстраивается под другого. Люди растворяются друг в друге, им становится трудно понимать свои эмоции, заботиться о себе, а еще становится тяжело жить отдельно друг от друга. И все это негативно сказывается на качестве жизни обоих.

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Постоянные переживания и негативные эмоции могут отражаться и на физическом здоровье. Созависимые партнеры могут испытывать стресс, головные боли, бессонницу, проблемы с желудком.

Какие есть признаки созависимых отношений?

Они могут различаться, потому что все зависит от контекста, опыта и личных качеств людей. Однако можно выделить самые «показательные» черты:



Размытые границы. Часто в созависимых отношениях люди проводят много времени вместе и могут вмешиваться в решения друг друга, забывать о личном пространстве и времени, считать свои потребности и интересы общими. К примеру, человек принимает важные совместные решения, не спросив партнера, потому что, по его мнению, партнеры должны разделять все аспекты жизни друг с другом.

Контроль. Один человек может испытывать удовольствие от власти над близким, а второй — воспринимать контроль как признак заботы.

Зависимость от чужого мнения. Одобрение друга или партнера необходимо человеку даже в личных вопросах. Например, в выборе круга общения, хобби или внешнего вида.

Боязнь конфликтов. Часто в таких отношениях люди настолько боятся быть отвергнутыми, что начинают избегать любых конфликтов или разногласий, а также думают и заботятся только о благополучии партнера. Например, человек может перестать высказывать свое мнение, лишь бы не спровоцировать разногласия.

Смещение фокуса на жизнь партнера. Человек начинает подстраиваться под другого, жертвуя личными планами, интересами и целями. Или, наоборот, стремится подстроить второго человека под себя.

Стремление оправдать негативное поведение от партнера. Например, созависимый может закрывать глаза на то, что его границы нарушаются, и даже пытаться оправдывать это, защищать действия партнера перед друзьями.

В отношениях с друзьями или сиблингами, помимо перечисленных выше признаков, созависимость также может проявляться через:

готовность решать проблемы друга или родственника;

избыточную вовлеченность в жизнь друг друга;

стремление быть на связи 24/7;

то, что одна сторона всегда отдает больше эмоционального ресурса, чем другая;

чувство вины, когда человек отказывается помочь другому, даже если это принесет ему ущерб;

злость или обиду, если вам отказывают в помощи.

Главный признак созависимости между родителям и детьми — размытые границы. Например, когда родители воспринимают себя и взрослого ребенка как одно целое, продолжают общаться с ним как с маленьким, ставят под сомнение его самостоятельность или убеждения. Это можно проследить не только в поступках, но и в том, как они разговаривают: «Мы выходим замуж», «На маму нельзя злиться», «Родителей нельзя расстраивать», «Если ты уедешь — ты разобьешь мне сердце».

Почему люди становятся созависимыми?

Для кого-то такие отношения — способ справиться со стрессом или забыть о своих проблемах. Для других созависимость может быть привычным паттерном поведения, так как они пережили подобный опыт с родителями или с прошлым партнером. Часто в созависимые отношения могут вступать люди, у которых были холодные и контролирующие или зависимые от алкоголя или наркотиков родители, эмоциональное или физическое насилие в семье. Также в созависимые отношения могут вступать люди с низкой самооценкой, боязнью одиночества и страхом быть отвергнутым.

Особенно склонны к созависимости люди, которые были зависимы от алкоголя или наркотиков. Это связано с тем, что подобные отношения могут стать таким же способом ухода от реальности, как и психоактивные вещества, а эмоциональная связь с другим человеком — главным источником дофамина.

Люди, склонные к самопожертвованию, также находятся в зоне риска. Они чувствуют, что должны «спасать» другого, даже в ущерб себе. Им кажется, что они ответственны за жизнь или счастье окружающих, поэтому они пытаются чрезмерно заботиться и помогать, даже когда это не требуется или когда их открыто просят не вмешиваться. Они также склонны ставить чужие интересы выше своих.

Если говорить про родителей, то многие люди вырастают с убеждением, что дети — это смысл жизни, а собственная личная жизнь заканчивается с их появлением. В такой картине мира личные границы детей не ценятся или вовсе не существуют. Может быть и так, что взрослые перенесли такую модель отношений из своей семьи и просто не знают, как построить связь или проявить заботу о ребенке по-другому.

Но важно помнить, что нет четкой грани между заботой и созависимостью. В некоторых культурах дети могут дольше оставаться под опекой родителей — и это нормально. Такие отношения становятся проблемой, когда они начинают влиять на качество жизни. Например, если взрослый человек не способен принимать решения и брать ответственность за свою жизнь из-за постоянного вмешательства родителей.

Какие роли выбирают люди в таких отношениях?

Есть две основные роли: нуждающийся (тот, кому постоянно нужна поддержка, одобрение, забота и защита) и заботящийся (тот, кто всегда готов удовлетворять потребности первого, мониторить его состояние, стремиться все контролировать).



Часто подобные роли в созависимых отношениях формируются еще в детстве. Например, если родители делают все за ребенка, планируют его будущее, принимают важные решения и распределяют его время, у него сформируется зависимая позиция. Повзрослев, он, скорее всего, будет искать себе контролирующего партнера. Бывает и обратный сценарий, когда ребенок растет в неблагоприятной обстановке, испытывает недостаток внимания и заботы или же слишком рано занимает позицию взрослого (вынужденный уход за младшими сестрами или братьями, недееспособными родителями). Тогда в будущем он будет стремиться к контролю и чрезмерной опеке над партнером.

Эти роли также могут меняться или чередоваться. Например, тот, кто всегда удовлетворял потребности другого, может устать это делать. Он будет чувствовать себя истощенным или оставленным без внимания и поддержки, и тогда уже он будет нуждаться в помощи партнера, который обычно занимал более слабую позицию.

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В каждой из этих ролей есть психологические подкрепления — чувства или убеждения, из-за которых мы продолжаем вести себя определенным образом. Например, в созависимых отношениях к ним могут относиться: чувство собственной важности и контроля, ощущение безопасности, повышение самооценки, получение заботы и поддержки, которые человек не получает в других отношениях.

Как понять, что развивается созависимость?

Это довольно трудно сделать, поскольку любые отношения — продолжительный процесс и люди часто разделяют многие аспекты жизни с близкими. Однако есть универсальные сигналы, что отношения становятся или стали созависимыми:

постоянный контроль состояния вашего близкого;

страх потерять человека, попытки удержать его;

тревога от мыслей о расставании, даже недолгом;

излишняя осторожность в общении, попытки избежать конфликтов;

ощущение, что необходимо постоянно быть на связи — сюда относятся частые звонки или сообщения;

чувство, что вам нужно получать разрешение на определенные действия: например, на встречу с друзьями, возможность побыть одному, поездку куда-то, поход в спортзал или бар;

частые извинения, даже если вы не сделали ничего плохого;

жалость к человеку, несмотря на то, что он причинил вам боль;

регулярные попытки изменить или спасти проблемного, зависимого или недостаточно функционирующего близкого;

идеализация человека, несмотря на его недостатки;

попытки найти время для себя: вы не имеете его «по умолчанию» и посвящаете большую часть свободного времени другому человеку;

ощущение, будто вы теряете себя: например, не чувствуете свою индивидуальность, забываете про свои цели и интересы, подстраиваетесь под чужие потребности или стремитесь оправдать чьи-то ожидания.

Как отличить созависимость от сильных чувств?

Признаки довольно схожи: беспокойство за человека, постоянные мысли о нем, стремление заботиться, проводить много времени вместе и разделять свои интересы. Но отличия все же есть. При сильной влюбленности люди все еще сохраняют независимость и индивидуальность. Также если у вас появляется постоянная тревога, боязнь одиночества, чувство беспомощности без партнера или друга — это сигнал о том, что отношения развиваются как созависимые.

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Показательным является наличие личных границ и уважение к ним. Например, при сильной влюбленности люди, скорее всего, будут проявлять ревность экологично, без скандалов, претензий или попыток контролировать круг общения партнера. Человек без созависимости признает свои чувства, старается поговорить о них, разобраться в причинах и найти возможное решение вместе. В созависимых отношениях люди могут, например, требования показать телефон или соцсети, делиться геолокацией, запрещать общение с противоположным полом или носить определенную одежду. Сюда же относятся попытки взломать соцсети партнера, разблокировка телефона без его ведома (например, пока человек спит или принимает душ), установка приложения для отслеживания, мониторинг соцсетей или его круга общения.

Можно ли исправить такие отношения?

Любые созависимые отношения можно исправить, но участие и желание обеих сторон обязательно. Осознание проблемы — первый шаг к ее исправлению. Важно честно признать, что ваши отношения влияют на вас негативным образом и над ними необходимо работать или прервать их.

Нужно постараться определить, почему возникла созависимость и какие потребности вы удовлетворяете, вступая в такие отношения. Можно вместе с партнером поразмышлять об отношениях и объективно взглянуть на них, выписать потребности обеих сторон. Если причина в психологических травмах (прошлые отношения, физическое и эмоциональное насилие, пьющие или употребляющие наркотики родители, пережитые зависимости от ПАВ), то лучше обратиться к психологу.

Бывает так, что созависимость помогает уйти от некомфортной реальности и не заниматься своей жизнью. В этом случае особенно важно научиться брать ответственность за себя, проработать возможные причины такого поведения, самооценку. Постарайтесь понять, от чего вы пытаетесь отвернуться, какие аспекты жизни вызывают тревогу и беспокойство. Возможно, это проблемы на работе, нехватка впечатлений, низкая самооценка, неуверенность в себе или своем будущем, отсутствие планов и целей или трудности с их достижением. Постарайтесь быть честным с собой, объективно взгляните на свои страхи и тревожные мысли.

Подумайте, как вы могли бы это исправить. В таком самоанализе могут помочь вопросы: «Чего мне не хватает в жизни? От чего я стараюсь отвернуться? Какие у меня цели, планы или мечты? Что мешает мне их достичь? Что я должен сделать, чтобы это исправить? Кто мог бы мне в этом помочь?»

Созависимые отношения часто развиваются из-за того, что люди не умеют выстраивать личные границы. В этом случае важно постараться жить автономно:

Научиться устанавливать личные границы. Например, вы хотите больше личного времени и пространства. Важно проговорить это с человеком и попросить его приходить в гости только по приглашению, выделить конкретное время для встреч несколько раз в неделю или месяц, не вмешиваться в личные дела друг друга.

Научиться соблюдать чужие личные границы. Это не менее важно, чем установить свои. Узнайте потребности и пожелания человека. Услышав друг друга, можно вместе найти способы проводить время так, чтобы обоим было комфортно.

Найти поддержку извне. Созависимые люди склонны искать поддержку только у второго человека, но важно иметь социальные связи и поддержку вне отношений. Это может быть психолог, старые или новые друзья, родственники.



Начать развиваться отдельно от партнера. Вспомните, чем вы увлекались до отношений, что приносило вам удовольствие и чем бы вы хотели заниматься. Это может быть изучение иностранных языков, спортивные секции или походы в тренажерный зал, игра на музыкальных инструментах.



Определить планы и цели. Так вы сможете разобраться в своих желаниях, понять, куда нужно направить силы и фокус, найти мотивацию. Достигая чего-то, мы чувствуем счастье и удовольствие, гордимся собой и получаем ценный опыт. Но планы не обязательно должны быть грандиозными. Можно начать заниматься спортом или отправиться в небольшое путешествие на выходные.

Может быть и так, что один человек отрицает проблему, обвиняет другого в ее возникновении, манипулирует или усложняет отношения. Возможно, в таком случае расставание станет единственным правильным решением.

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