В России состоялся передел наркорынка

Закрытие крупнейшего в мире наркомаркетплейса Hydra и война в Украине запустили агрессивный передел наркорынка в России. Новые площадки организуют масштабные рекламные кампании и дополнительные сервисы для клиентов вроде микрокредитования и вызова нарколога на дом 24/7, все больше психоактивных веществ (ПАВ) производят на местах, а мефедрон и α-PVP стали лидерами продаж и большой проблемой для врачей. «Холод» выяснил, как изменился российский наркорынок за последние два года.

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Онлайн-площадка для торговли наркотиками Hydra появилась в 2015 году. Она выступала посредником между покупателями и продавцами по примеру обычных маркетплейсов и обеспечивала клиентам анонимность благодаря луковой маршрутизации (технологии анонимного обмена информацией) и Tor-браузера. Покупатель выбирал на сайте нужную позицию, оплачивал ее с помощью криптовалюты, после чего получал готовые координаты закладки с наркотиками.

Hydra выступала гарантом сделки: деньги продавцу переводили после того, как клиент получал товар. Администраторы площадки принимали участие в обсуждении проблем с заказами и выносили решение в пользу продавца или покупателя. Кроме того, у Hydra была онлайн-школа обучения кладменов (людей, которые прячут закладки с наркотиками), бесплатные медицинские консультации и химики, которые тестировали ПАВ, приобретая их как тайные покупатели.

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В 2017 году Hydra стала монополистом, вытеснив главного конкурента RAMP — первую крупную российскую площадку по продаже наркотиков в даркнете, основанную в 2012 году. В ход пошли хакерские атаки и переманивание поставщиков, но решающим ударом стало падение криптобиржи ВТС-е, где RAMP хранили депозиты дилеров и страховой бюджет.

С января 2016 по март 2022 года оборот Hydra составил пять миллиардов долларов. В 2019 году площадка насчитывала 3926 магазинов в России, отмечают аналитики телеграм-канала Dark Metrics. Примерный объем годовой выручки в 2020 году составил не менее 1,23 миллиарда евро. Площадка работала в 1129 населенных пунктах России, то есть потенциальный доступ к закладкам имели 69% россиян. В начале апреля 2022 года немецкая полиция закрыла в Германии сеть серверов, принадлежащих Hydra. После этого арестовали Дмитрия Павлова — Минюст США представил его сооснователем наркомаркетплейса.

«Закрытие Hydra стало шоком для рынка. Площадка была удобной для покупателей: на ней были отзывы на магазины, система разрешения споров (диспуты), проверка качества товара, медицинские консультации. Производители тоже были не готовы к такому раскладу», — рассказал «Холоду» нарколог, пожелавший остаться анонимным.

При этом уход монополиста практически совпал с началом войны между Россией и Украиной. «Границы какое-то время были закрыты, нарушились каналы поставок, логистические цепочки, — подчеркивает автор проекта помощи наркозависимым Drugmap Алексей Лахов. — Нужно было время на трансформацию. Как и во всех экономических моделях: умер монополист, появились более мелкие игроки», — добавляет нарколог.

После закрытия Hydra пользователи обратились к уже существующим, но остававшимся ранее в тени площадкам. Также стали появляться новые игроки: открылось около 20 онлайн-рынков, использующих закладочную систему, отмечают аналитики телеграм-канала Dark Metrics. Опрошенные «Холодом» эксперты единогласно называют пятерку лидеров рынка на сегодняшний день: Kraken, Mega, Black Sprut, OMG и Solaris. «С точки зрения функционала площадки мало отличаются друг от друга», — подчеркивают аналитики. Все они похожи на Hydra: у них аналогичная система оформления заказа и покупки веществ.

Новые площадки ведут агрессивные рекламные кампании

Осенью 2022 года платформа Kraken анонсировала свое появление на рынке на одном из рекламных кубов в «Москва-Сити». Проект запустился 7 декабря 2022 года и назвал себя наследником Hydra. «Особенно на старте продаж люди охотнее идут в знакомое место, чем в новое, поэтому была выбрана такая подача, — говорит аналитик Dark Metrics. — У этой площадки такие же виды оплаты, логистическая цепочка и маркетинговая стратегия, какие были у Hydra. У них есть ресурсы на поглощение конкурентов, работу в регионах и продвижение», — отмечает нарколог.

За первые сутки на маркетплейсе было совершено 169 сделок, появилось 420 магазинов, 1374 товаров и 8877 позиций в 470 городах. В декабре 2022 года черный автобус с логотипом маркетплейса и QR-кодом, ведущим на сайт, перекрыл две полосы недалеко от Белого дома на Кутузовском проспекте в Москве. Похожую рекламу магазин провел в день террористического акта в «Крокус Сити Холле» — на Арбате поставили автобус с характерным логотипом и звуковым сопровождением, призывающим приобрести наркотики. В апреле за установку этой рекламы возбудили уголовное дело в отношении трех человек.

Black Sprut пошел другим путем и обманом покупал размещение в инстаграм-сториз блогеров-миллионников. Они рекламировали «Спрут радио» с «правдивыми свежими новостями и подкастами» и давали ссылку на имитацию сайта радио, с которого можно было попасть на теневую платформу. Менеджер артистов, ответственный за эту рекламу, на условиях анонимности рассказал «Холоду», как это произошло: «Пришел запрос на рекламу от некоего Георгия из “Спрут радио”. Мы зашли на сайт и увидели, что это радио, там действительно есть подкасты. В команде никто наркотики не употребляет, мы далеки от этой темы, поэтому даже и подумать не могли, что сайт как-то связан [с даркнетом]. Также они уточняли возможность интеграции: встретиться, снять подкаст, который тоже будет опубликован на так называемом радио».

Вскоре после публикации сториз к менеджеру обратился коллега и объяснил, что их ввели в заблуждение. Видео из блогов сразу удалили, а заказчик сообщения с вопросами проигнорировал. «О подобного рода рекламе оповестили весь медиарынок [в личных переписках и специальных чатах]: менеджеров, блогеров, закупщиков рекламы (скриншоты переписок есть в распоряжении редакции. — Прим. “Холода”)»,— говорит представитель блогеров.

«Рынки, возникшие после падения Hydra, активно занимались подрывом друг друга. Например, Solaris был временно закрыт хакерами, работавшими на его конкурента Kraken», — говорят специалисты.

Еще один претендент на звание главного наркомаркетплейса страны — Mega — прославился благодаря каналу на ютубе. В роликах актер в черной маске с черепом играет Мориарти — якобы главу площадки. Он рассказывает о теневой стороне интернета и берет интервью у дилеров. На данный момент у канала 2,9 миллиона подписчиков, несмотря на блокировку профиля на видеохостинге в России. Блокировать видео Мориарти начали не позже февраля 2023 года.

Через агрессивную рекламу в интернете площадки подогревают интерес у молодой аудитории, в том числе школьников, считает нарколог.

Онлайн-рынки пытаются найти новые конкурентные преимущества — например, Mega запустила несколько сервисов для покупателей. «Помимо ботов для медицинской и юридической помощи, на сайте рекомендуют таблетки, помогающие остановить тягу, проводят рекламные акции вроде “приведи друзей и получи налоксон (препарат, помогающий при передозировке опиатами. — Прим. «Холода») бесплатно”, предлагают вызов наркологов на дом 24/7: человек скидывает геолокацию, и к нему приезжают врачи. Не так давно выдавали микрокредиты, но сейчас эта услуга недоступна», — говорит медик, пожелавший остаться анонимным. Раздачей налоксона также занимался Kraken: его могли бесплатно получить любые пользователи, совершившие пять и более покупок на площадке.

Как и у Hydra, у части площадок есть ПАВ-тесты — например, у Black Sprut, Kraken и Mega: их сотрудники платят за закладки как обычные пользователи и тестируют полученный товар на наличие примесей. По словам Мориарти, Mega ежемесячно тратит по пять миллионов рублей на проверку наркотиков.

«Весной 2024 года на пяти крупных онлайн-рынках суммарно было более 12 тысяч магазинов [работающих в России]. Это примерно в три раза больше [чем было у Hydra только в России в 2019 году]. Понятно, что есть одни и те же магазины под разными вывесками на разных площадках, часть мертвые, но все же. Торговля закладками устроена так, что сначала закрывают спрос самых крупных городов, а когда работа там поставлена, местный курьер становится складом (куратором) и ищет сотрудников уже в более мелких [населенных пунктах]. У каждой площадки количество населенных пунктов, где разложены закладки, переваливает за 1500, а городов в России — меньше 1200», — говорит представитель Dark Metrics в разговоре с «Холодом».

Краткая информация о наркотических веществах, упоминаемых в материале Мефедрон и α-PVP («соль») — синтетические стимуляторы класса катинонов. Оба вещества влияют на уровень серотонина и дофамина, вызывают неконтролируемое возбуждение, бред, галлюцинации, эйфорию, но мефедрон дополнительно создает ощущение эмпатии. α-PVP регулярно вызывает у потребителей паранойю и тяжелые психозы, лечить которые можно годами. Оба сравнительно легки и дешевы в производстве, благодаря чему стали одними из самых популярных наркотиков в России. Опиаты — наркотические средства, получаемые из мака: героин, метадон и другие. Вызывают состояние эйфории, спокойствия, умиротворения. Распространенные последствия употребления: снижение иммунитета, разрушение зубов из-за нарушения кальциевого обмена, импотенция, поражение печени, заражение ВИЧ-инфекцией и гепатитами через шприцы. Карфентанил — один из самых мощных опиоидов, одна единица карфентанила в 100 раз мощнее, чем такое же количество фентанила, в 5000 раз мощнее единицы героина и в 10000 раз мощнее единицы морфина. Изначально его использовали как транквилизатор для слонов. Вызывает мощный седативный эффект, сужение зрачков, угнетение дыхания. Амфетамины — синтетические наркотики, психостимуляторы. К этой группе относят вещества, полученные из лекарственных препаратов, содержащих эфедрин. Повышают двигательную и речевую активность, уменьшают сонливость и аппетит. Могут вызывать поражения сердечно-сосудистой системы и всех внутренних органов, инфаркты, инсульты, изменения психики. Кокаин — психостимулятор, получаемый из листьев растения коки. Вызывает прилив энергии и эйфорию, а также необратимые изменения в сердце и артериях, которые могут привести к внезапной смерти ЛСД («кислота») — синтетический наркотик, производное лизергиновой кислоты, содержащейся в спорынье. Обычно этой жидкостью пропитывают бумагу, и получается так называемая марка или небольшой квадрат желатина. Вызывает зрительные и слуховые галлюцинации. Псилоцибин («грибы») — наркотическое вещество, которое вырабатывают несъедобные виды грибов. Больше всего его содержат грибы рода псилоцибе. Вызывают слуховые и зрительные галлюцинации, эйфорию, а также общее сильное перевозбуждение. Экстази — таблетки, основным компонентом которых является эйфоретик MDMA. В них также могут содержаться и другие наркотические вещества. Возбуждают ЦНС, повышают выносливость, вызывают эйфорию. За экстремальную эмоциональную нагрузку потребители, как правило, расплачиваются апатией, сильной усталостью, подавленностью. Бутират (оксибутират натрия) — лекарственное средство, натриевая соль γ-гидроксимасляной кислоты. Вещество используют для лечения неврозов с нарушениями сна и для общей анестезии. Прием в больших дозах вызывает чувство опьянения, сходное с алкогольным. Среди последствий частого приема — нарушения сна, беспокойство, тремор, усиление или появление депрессивного состояния.

Популярность мефедрона растет, в стране появляется самый мощный опиат

По данным МВД за 2023 год, количество зарегистрированных фактов незаконного изготовления наркотиков в России увеличилось на 2,5%: с 829 до 850 случаев (данные указаны в полной версии доклада Антинаркотического комитета за 2023 год, документ есть в распоряжении редакции «Холода»).

«Регионы РФ начали варить [синтетические] наркотики сами, у каждого есть своя лаборатория — даже не нужна транспортировка. Чтобы мегаполис захлебнулся синтетическим наркотиками, нужно всего три человека: химик, логист, руководитель склада. Все необходимое [для производства] можно достать в России благодаря поставкам прекурсоров (компонентов, используемых для приготовления наркотиков. — Прим. “Холода”) из Китая», — говорит врач-нарколог.

У платформ есть свои курсы для химиков. По состоянию на 2023 год, как пишет медиа, специализирующееся на даркнете, Onion News, обучение варке α-PVP, мефедрона и амфетамина от Kraken обходилось в 100 тысяч рублей. Примерная себестоимость альфы и мефедрона — от 30 до 70 рублей за грамм, а производство килограмма обходится в 30–70 тысяч рублей. При оптовой продаже за него обычно просят полмиллиона, отмечает в разговоре с «Холодом» аналитик Dark Metrics. Уход Hydra с рынка, война и санкции привели к снижению предложения импортных наркотиков, считают эксперты.

«Мефедрон и α-PVP вытесняют все: первый заменил кокаин, экстази, МДМА. Второй — стимуляторы, метадон и героин. Оба производят на местах, это просто и дешево», — подчеркивает исследователь.

Лидирующие позиции в незаконном обороте сейчас занимает N-метилэфедрон и его производные — к ним относится, в частности, α-PVP (23,3% от всех изъятых наркотиков; 7,6 тонн) и мефедрон (20%; 6,8 тонн), сказано в докладе государственного антинаркотического комитета за 2024 год. По данным Dark Metrics, например, 25 июня 2024 года среди 20 самых популярных товаров на Kraken 75% приходилось на мефедрон. С ним же связана большая часть задержаний из-за наркотиков — 40,38%, на втором месте каннабиноиды (марихуана, гашиш) — 28,85%.

Самая низкая средняя цена за грамм мефедрона в рознице (при покупке от одного до пяти грамм), например, на Mega в Петербурге — 1936 рублей, самая высокая в Казани — 3218 рублей. На Москву приходится 34,7% от всего объема продаж наркотика в стране, на Петербург — 20,75%, пишут аналитики.

«Метадон и героин — эксклюзивный товар. Их сейчас сложно приобрести. Даже те, кто много лет сидел на опиатах, переходит на соль», — говорит нарколог. При этом врач отмечает, что метадон на российском рынке остался только грязный. По словам главы Государственного антинаркотического комитета РФ, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, на первом месте по отравлениям сейчас остается метадон — «практически каждый третий случай».

Эксперты считают, что это негативные изменения рынка, потому что мефедрон и α-PVP вызывают сильнейшую зависимость, которую сложно лечить. «Эти вещества бьют по психике намного сильнее, чем опиаты. Существующие реабилитационные программы не подходят нашим пациентам, так как большинство из них основаны на саморегуляции — чего точно нет у зависимых от солей, потому что эти наркотики сильно нарушают когнитивные функции. Тяга к ним компульсивная, человек ее не контролирует. В данном случае помогает только медикаментозная терапия: нейролептики, антидепрессанты и нормотимики в больших дозировках», — рассказывает нарколог.

За последний год участились задержания людей с карфентанилом, известным также как «слоновий транквилизатор», добавляет Алексей Лахов. Это один из самых мощных опиоидов в мире, даже микрограммы этого вещества могут вызвать смертельное отравление, он в пять тысяч раз мощнее героина и в 10 тысяч раз — морфина.

«В 2023 году правоохранительные органы изъяли 8,5 килограмм вещества, это произошло в Сибирском и Уральском федеральных округах. При этом, думаю, сами наркоторговцы понимают, насколько опасен этот наркотик. Маркетплейсы категорически запрещают выставлять его на витрины, так как никто не хочет, чтобы его клиенты умирали», — рассказывает Алексей Лахов.

Рост площадок упирается в нехватку курьеров

По данным на 18 мая 2024 года, на Kraken 61% магазинов искали курьеров: на площадке было размещено 215 048 вакансий. В лидерах была Москва — 23 657, на втором месте Петербург — 5922, замыкает тройку Екатеринбург — 2115, отмечают в Dark Metrics. Спрос на курьеров растет, что говорит о расширении онлайн-торговли.

«Вкупе с естественной убылью курьеров на зону это похоже на бег на месте: высокий спрос уже успел перемолоть основной поток желающих работать, становится все сложнее нанимать сотрудников, поднимать оплату за клад до бесконечности невозможно, потенциальное расширение упирается в отсутствие слабоумных и отважных», — считают аналитики.

Из-за этого стоимость ПАВ растет. «Если в 2018 году цена одного грамма α-PVP была около 1700 рублей, то сейчас от 2200 до 3000. Зарплата курьера за клад в 2018 году была около 400 рублей, сегодня от 800 до 1000», — рассказал «Холоду» представитель исследовательского проекта Dark Metrics.

Средняя зарплата курьера в крупном городе — примерно 300 тысяч рублей в месяц, считает аналитик. Его среднестатистический портрет, по мнению сотрудника МВД: «Молодой человек 18−25 лет, который приехал из другого региона для обучения или трудоустройства и нуждается в средствах». Требований к соискателям обычно минимум: «Руки, ноги, отсутствие инстинкта самосохранения, работающая голова, умение общаться с людьми», — говорит Dark Metrics.

По данным медиа о даркнет-индустрии «Хронос», средняя цена откупа от силовиков за грамм мефедрона в России — 22311 рублей. В Москве, пишут авторы материала, эта цифра несколько выше и составляет в среднем 29263 рубля.

Правоохранительные органы не могут контролировать рост рынка

По данным МВД РФ, за январь-май 2024 год зарегистрировано 77558 преступлений по статьям, связанным с незаконным производством, сбытом и пересылкой наркотических веществ. Из них сбыт — 50341, производство — 396, пересылка — 193. Раскрыто больше половины — 47588.

В прошлом году за аналогичный период общее количество было больше — 85,5 тысяч, с целью сбыта — 57,4. Максимальное наказание по статье 228 УК РФ, по которой судят чаще всего, — лишение свободы на 15 лет. «Средний возраст задержанных по наркопреступлениям — 30 лет», — говорит Алексей Лахов.

Сегодня в топе регионов с наибольшим уровнем прироста преступлений, связанных с незаконным оборотом ПАВ, — республики Мордовия и Адыгея, Вологодская область, Карачаево-Черкесская Республика, Чувашская республика, Ненецкий АО, Калмыкия, Астраханская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский АО.

Пик количества конфискованных прекурсоров пришелся на 2021 год, когда правоохранительные органы изъяли 47 тонн прекурсоров и 37,5 тонны наркотических веществ. В общей сложности это 84,5 тонны. В прошлом году тоже замечен прирост относительно 2022 года — изъяли 41,2 тонны прекурсоров и 35,9 тонны наркотических веществ, то есть 77,1 тонны в совокупности.

Криминолог Алексей Кнорре считает, что это может быть связано с выполнением плановых показателей: «Возможно, полиция манипулирует весом изъятого: если посмотрите в перечень наркотиков, увидите, что прекурсором считается любая смесь, в которой есть прекурсор. Как я понимаю, если вы высыпите немного прекурсора в мешок с мукой, у вас, по российскому законодательству, будет мешок прекурсора, что открывает определенные возможности для завышения количества изъятого. А ведомственная логика показывать все большие суммарные массы изъятых наркотиков каждый год парадоксальна, поскольку демонстрирует полное бессилие с контролем наркотрафика».

«Прекурсоры уже начали производить и внутри России, чтобы успевать за спросом и не зависеть в очередной раз от закрытых границ. Возможно, именно с этим был связан рост изъятий», — говорит Алексей Лахов.

При этом за 2023 год органы внутренних дел пресекли деятельность 225 нарколабораторий, большинство из которых были в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Челябинской областях. Годом ранее цифра была немного больше — 241.

«Правоохранительным органам нужна регулярная раскрываемость, иначе настучат по шапке. Поэтому они больше занимаются небольшими наркошопами в Телеграме. На администраторов и создателей таких ресурсов гораздо проще выйти, чем на крупный наркомагазин с миллиардными оборотами», — подчеркивает Алексей Лахов.

Порог входа среди наркопотребителей снизился до 12–13 лет

По последним данным Государственного антинаркотического комитета, в 2023 году общее число пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, составило 388,2 тысяч. Но специалисты считают, что реальное количество наркопотребителей намного больше.

«По моим оценкам, в России до пяти миллионов зависимых от наркотиков, от алкоголя — 20 миллионов», — говорит нарколог.

«Средний портрет потребителя ПАВ сегодня — человек в возрасте 24–35 лет, житель города-миллионника, работает, употребляет мефедрон и марихуану по выходным. Самые ходовые позиции — 0,5–1 грамм», — говорит эксперт Dark Metrics.

Количество наркопотребителей, обращающихся за помощью, растет ежемесячно. «Только за март было порядка 200 консультаций, в то время как раньше по 60–80 в месяц. Среди основных запросов — ломка от мефедрона и восстановление психики», — рассказывает нарколог. При этом порог входа среди наркопотребителей снизился до 12–13 лет, добавляет он, — и это самая большая проблема.

«Синтетические наркотики, в частности, мефедрон, могут уже за год изменить психику человека. Появляются нарушение воли, памяти, критического восприятия реальности, а также физиологические изменения — спазм нижней челюсти, изменение речи, неприятный запах пота, депрессия, тревожные расстройства, бред», — говорит врач.

За прошлый год в стране официально зарегистрировано 25,2 тысяч случаев острых наркотических отравлений. Это на 14,2% больше, чем в 2022 году — 22,1 тысячи. При этом 484 случая пришлись на подростков, 111 — на детей.

Монополиста не будет, а рынок кокаина увеличится

Недавно аналитики АИПСИН, занимающиеся изучением рынка наркоторговли в интересах правоохранительных органов, опубликовали прогнозы изменения наркорынка. Эксперты наблюдают увеличение партий и рост количества предложений кокаина, потерю лидирующих позиций у мефедрона и α-PVP, появление порошкообразных форм ЛСД. Они ожидают всплеск культивации псилоцибиновых грибов и каннабиса и появление на российском наркорынке синтетических опиоидов из Украины, США, Европы и Китая, а также каптагона — химического соединения амфетамина и теофиллина. Каптагон должен, по мнению аналитиков, попасть в РФ через Украину в рамках «гибридной войны» — при этом аналитики не аргументируют свое мнение в докладе.

Опрошенные «Холодом» эксперты скептически относятся к докладу, но единогласно подтверждают увеличение рынка кокаина. Некоторые аналитики объясняют популярность вещества следующими факторами: появление новых поставщиков с Балкан, конкуренция между мексиканскими продавцами и колумбийцами и, как следствие, снижение цены производства.

Аналитик Dark Metrics уверен, что популярность мефедрона и каннабиса будет расти. «На опиаты нет покупателей в том количестве, которое нужно для развития. Они не нужны ни продавцам, ни администрациям площадок», — добавляет он.

Алексей Лахов не исключает, что отечественный наркорынок уже достиг своего потолка или приближается к нему, поэтому крупные маркетплейсы присматриваются к странам СНГ. «В любом случае новые лаборатории и дальше будут открывать на территории России, в том числе для возможного экспорта в ближнее зарубежье», — считает он.

«Продолжится рост передозировок [наркотиками], связанный, в том числе, с общим негативным психологическим состоянием людей, смешиванием употребления наркотиков и алкоголя, возможным дальнейшим ухудшением чистоты веществ из-за переориентации [наркодилеров] на прекурсоры более низкого качества», — считает Алексей Лахов. Нарколог, пожелавший остаться анонимным, прогнозирует увеличение количества людей, злоупотребялющими алкоголем, что связано с подоражанием ПАВ и трудностями с прекурсорами, а также предрекает лидирующие позиции мефедрону.

«В текущей ситуации пригодился бы такой подход, как снижение вреда, в виде проверок веществ на примеси, помещений для более безопасного употребления, чистых шприцев. Но на фоне ужесточения законодательства о пропаганде наркотиков, боюсь, даже распространение информации, направленной на сохранение здоровья людей, употребляющих ПАВ, и продвижение снижения вреда станет практически невозможным», — считает Алексей Лахов.

Он также предполагает, что сети мелких телеграм-магазинов будут расширяться. «Несмотря на то, что продавать через телеграм объективно опаснее, а полиции гораздо проще туда внедриться, чем в магазин в даркнете, в обозримой перспективе, думаю, потребители и наркодилеры будут продолжать им пользоваться из-за простоты и доступности, особенно на фоне усиления блокировок VPN-сервисов. Предполагаю, все чаще через телеграм будут продавать аптечные наркотики (психоактивные препараты, отпускаемые в аптеках по рецепту. — Прим. “Холода”), по крайней мере в ближайший год», — отмечает он.

В недавнем отчете американская компания TRM Labs, специализирующаяся на блокчейн-разведке и сотрудничающая с государственными организациями, отметила, что 95% всех продаж запрещенных веществ за криптовалюту в даркнете пришлось на русскоязычный сегмент. Крупнейшей в мире площадкой эксперты назвали Kraken.

«Есть тройка лидеров [Kraken, Black Sprut и Mega], и, естественно, каждый будет пытаться расширить рынок. Основной сдерживающий фактор развития площадок — отсутствие или ограниченность кадров. Будут они, будет и рост», — говорит аналитик Dark Metrics.

При этом опрошенные «Холодом» эксперты считают, что в появлении нового монополиста смысла нет. «Магазины размещаются на нескольких площадках, так что каждая получает свой кусок пирога. Быть единственным — затратное мероприятие. Это подразумевает уничтожение конкурентов с помощью хакерских атак и физически, что шумно и дорого», — заключает аналитик Dark Metrics.