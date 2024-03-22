Теракт в Крокус Сити. Онлайн

Вечером, 22 марта, в торговом центре Крокус Сити Холл произошла стрельба. Неизвестные, вооруженные как минимум автоматами люди в камуфляже открыли огонь по толпе. По данным Baza, 12 человек уже погибли. Также очевидцы сообщают о взрыве, который привел к возгоранию торгового центра. «Холод» собрал главное, что известно о трагедии.

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Первые сообщения о стрельбе СМИ начали давать около восьми вечера по московскому времени. Появившиеся видео не давали четкого ответа о том, что происходит. На одном из видео сотрудники, видимо, одного из магазинов электроники засняли, как люди стараются покинуть торговый центр. На фоне слышна стрельба, в том числе автоматные очереди.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео очевидца, на котором видно трех людей в масках, двое из которых вооружены автоматами и ведут огонь. На видео можно увидеть тела, вероятно, погибшие в результате стрельбы.

Некоторые СМИ сообщили, что вооруженные люди прорвались в зал, где должен был состояться концерт группы “Пикник”. Очевидцы из зала утверждают, что вооруженные люди стреляли по толпе и подожгли сам зал. Также очевидцы сообщали, что в здании прогремел взрыв, что привело к пожару. Над торговым центром видны клубы дыма, а сама крыша охвачена огнем и начала рушиться. В самом здании по-прежнему остаются люди.

На выложенных очевидцах видео нет ни звуков сирен, ни представителей правоохранительных органов. Пожарные же уже прибыли на место, однако не могут приступить к тушению, так как ждут спецназ. По данным телеграм канала “Раньше всех. Ну почти”, по тревоге подняты сотрудники московских спецподразделений СОБР и ОМОН. О работе правоохранительных органов на месте происшествия РИА Новости сообщили только в 20:45 по Москве.

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