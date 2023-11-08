Бокал вина полезен для здоровья? В пиве — «женский» гормон и от него растет живот?

Люди употребляют алкоголь уже тысячи лет и насоздавали порядочно мифов, чтобы напугать друг друга или, наоборот, уговорить на лишний бокал. «Холод» поговорил со специалистами из Mental Health Center, клиническим психологом Татьяной Волк и психиатром Елизаветой Федоровой, и разобрал, где нам врали.

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Женский алкоголизм не лечится

Алкоголизм успешно поддается лечению, и оно зависит от многих факторов, но никак не от пола. На успех лечения влияют продолжительность и тяжесть зависимости, генетическая предрасположенность, а также наличие ментальных проблем (депрессия, биполярное расстройство, ПТСР после пережитого насилия и другие).

При этом женщины гораздо реже мужчин обращаются за помощью из-за стигматизации зависимости у женщин и гендерных стереотипов: они боятся осуждения, лишения родительских прав, увольнения с работы и непонимания со стороны близких. Поэтому развитие зависимости у женщины может долгое время оставаться незаметным для окружающих, что усложняет лечение.

Тяжесть зависимости тоже не зависит от пола. Однако женщины получают больше вреда от алкоголя из-за особенностей организма: например, печень у них содержит меньше ферментов, необходимых для расщепления алкоголя. Если мужчина и женщина одного веса выпьют одно и то же количество алкоголя, токсичное воздействие на женский организм будет значительно выше.

Один бокал вина в день — это не вредно

Этот миф и правда звучит заманчиво: якобы бокал вина в день продлевает жизнь, очищает организм от холестерина, защищает от рака и деменции, предотвращает депрессию и проблемы с кишечником. И действительно: в красном вине есть антиоксиданты, которые положительно влияют на сосуды и очищают организм от холестерина. Но есть подвох: чтобы получить полезную дозу этих антиоксидантов, человеку пришлось бы выпить примерно пять тысяч бокалов сухого красного вина за день.

Последние исследования также опровергают миф о пользе алкоголя: ученые изучили влияние 100 грамм этилового спирта (примерно 5–10 бокалов вина) в неделю и пришли к выводу, что регулярный прием даже небольших доз алкоголя увеличивает риск инсульта, сердечной недостаточности, проблем с сосудами и давлением. Более того, согласно ВОЗ, алкоголь способствует развитию более 200 заболеваний, психических расстройств и других нарушений здоровья.

Алкоголь повышает либидо и улучшает потенцию

Алкоголь обычно вызывает легкую эйфорию, снижает самоконтроль и расслабляет, поэтому в таком состоянии человек может ощущать повышенное сексуальное влечение. Но потенцию алкоголь не повышает, а наоборот, приводит к серьезным проблемам, таким как снижение либидо в будущем, отсутствие эрекции у мужчин, трудности с достижением оргазма у женщин и другие сексуальные дисфункции.

Алкоголь также угнетает центральную нервную систему и негативно влияет на поведение, поэтому выпившие люди могут принимать неразумные решения, вести себя агрессивно, терять контроль над собой и происходящим вокруг. Секс в нетрезвом состоянии также несет потенциальные риски: незащищенный контакт, нежелательная беременность, насильственные действия во время секса (неактивное согласие, игнорирование предпочтений, принуждение, применение физической силы, причинение боли) и заражение ЗППП. На следующий день часто можно чувствовать себя плохо и даже пожалеть о случившемся.

Алкоголь снимает стресс

Стресс — это естественная реакция на определенные факторы, которые заставляют нас беспокоиться о чем-то, испытывать негативные эмоции, тревогу. Это может быть как напряженная ситуация на работе или в отношениях, так и опасения за свою личную безопасность, финансовую ситуацию или здоровье и даже нестабильная политическая или экономическая обстановка в стране.

Люди по-разному справляются со стрессом, и многие предпочитают быстро снимать его с помощью алкоголя. Он действительно может помочь на время успокоить нервы, заглушить негативные мысли и притупить эмоции. Но это ощущение кратковременно, а после того, как действие алкоголя закончится, человек, скорее всего, почувствует себя еще более напряженным и депрессивным. Постоянное обращение к алкоголю может закончиться психической и физической зависимостью от него.

Алкоголь не снимает стресс, а лишь временно помогает приглушить наши переживания, которые вызывают стресс. Этот способ особенно не рекомендуется людям с ментальными проблемами или тревожностью из-за риска развития зависимости и осложнений уже имеющихся заболеваний.

Выпивать бросить легче, чем употреблять наркотики

Совсем нет. Такое мнение существует из-за того, что алкоголь во многих культурах считается социально приемлемым: он не запрещен законом, его потребление не порицается и он более доступен, чем наркотики. Поэтому бросить пить иногда может быть даже тяжелее: спиртное можно купить в магазине у дома, в ресторане, на мероприятиях. Кроме того, часто в новой компании или на вечеринках другие люди могут уговаривать человека выпить или даже пытаться напоить его, что тоже усложняет отказ от алкоголя.

Пьяные говорят правду

Поговорка «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке» отражает мнение, что пьяные люди честнее и охотнее говорят правду. Это тоже миф: алкоголь влияет на людей по-разному и наше поведение зависит от многих параметров — индивидуальных качеств, переживаний, обстановки вокруг, событий в нашей жизни. Например, в кругу людей, которым мы доверяем, мы действительно можем быть чуть более откровенны, или прямолинейны, или можем рассказать то, чем не были готовы поделиться трезвыми.

Часто бывает и так, что после нескольких бокалов мы начинаем откровенничать с совсем незнакомыми нам людьми на вечеринках или в новой компании. Это происходит потому, что под действием алкоголя мы становимся менее сдержанными и меньше боимся осуждения. Сильные чувства в опьянении, которыми мы хотим делиться с окружающими, связаны с тем, как алкоголь влияет на нервную систему: он снижает самоконтроль, вызывает эйфорию и в целом повышает нашу эмоциональность.

Однако это не означает, что пьяный человек обязательно откровенен или правдив. Действие алкоголя очень индивидуально. Кто-то может хотеть приврать, чтобы произвести впечатление, а кто-то просто может не контролировать, что говорит, и озвучивать случайные мысли.

Пиво содержит женские гормоны, поэтому из-за него растет живот

Часто можно услышать, что хмель в пиве содержит гормоны под названием фитоэстрогены, которые по структуре похожи на женский гормон эстроген. Однако их в напитке очень мало, и они не влияют на фигуру человека. А вот живот и правда может расти — не только от пива, но и от других алкогольных напитков. Это связано с тем, что во всех алкогольных напитках довольно много «пустых» калорий (то есть у этих продуктов низкая питательная ценность). Часто люди употребляют алкоголь с закусками, поэтому получают больше калорий, чем им нужно. Именно это способствует набору лишнего веса и накоплению жира.

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Алкоголь также вызывает отечность тела, замедляет обмен веществ, влияет на работу органов и задерживает воду в организме, из-за чего наш метаболизм может нарушаться, а внешний вид — ухудшаться. Поэтому важно стараться поддерживать здоровый образ жизни, больше двигаться и качественно питаться. А если и употреблять алкоголь, то осознанно и в умеренных количествах.

Чтобы оправиться от похмелья, нужно опохмелиться с утра

Любой алкоголь токсичен для человека, а похмелье — это реакция нашего организма на алкогольное отравление. Человек может чувствовать тошноту, головную боль, головокружение, слабость, озноб, сильную усталость. Но повторный прием алкоголя не решает проблему, а только временно заглушает симптомы интоксикации, хотя на самом деле отравление только усиливается.

Алкоголь помогает согреться

Часто люди употребляют алкоголь, чтобы согреться. Он и правда расширяет наши сосуды, поэтому мы можем чувствовать тепло. Но эти ощущения обманчивы. Если мы находимся на холоде, алкоголь, наоборот, уменьшает терморегуляцию и приводит к гипотермии — снижению температуры тела, которая, в свою очередь, может привести к потере сознания, повреждению органов или даже смерти.

Алкоголизм — наследственное заболевание

Это не наследственное заболевание, хотя предрасположенность к зависимостям действительно может передаваться по наследству. Однако вероятность развития алкогольной зависимости также зависит от окружения человека, социальных факторов, самоконтроля и его индивидуальных решений и убеждений.

Также генетическая предрасположенность или наличие зависимых от алкоголя членов семьи не означает, что человек обязательно станет зависимым.

Алкоголь ухудшает репродуктивную способность только у женщин

Согласно этому гендерному мифу, алкоголь негативно влияет на женские яйцеклетки и развитие ребенка, но подобное правило не распространяется на мужчин, так как «сперматозоиды регулярно обновляются» в отличие от яйцеклеток.

Это тоже миф. Алкоголь негативно влияет на репродуктивную способность как мужчин, так и женщин. Если хотя бы один из родителей злоупотреблял алкоголем перед зачатием, это может привести к генетическим мутациям, задержке в развитии плода, физическим и психологическим нарушениям. Поэтому врачи рекомендуют воздержаться от любого приема алкоголя как минимум на три месяца до зачатия.