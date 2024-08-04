Существуют ли эффективные безрецептурные успокоительные

Согласно недавнему опросу, 60% россиян испытывают тревогу. Многие из них не обращаются к врачу и пытаются справиться со стрессом самостоятельно — в том числе с помощью успокоительных препаратов, отпускаемых без рецепта. Но есть ли в них какой-то смысл? «Холод» разобрался, могут ли зверобой, валериана, «Афобазол» и глицин улучшить ментальное здоровье.



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Зверобой

Зверобой продырявленный использовали для лечения нервных болей и ран еще в Древней Греции. В его соцветиях и листьях содержится гиперфорин и гиперицин — биоактивные компоненты, которые повышают уровень серотонина.

В 2008 году вышел обзор 29 исследований с участием почти пяти с половиной тысяч пациентов. Они показали, что зверобой превосходит плацебо и сравним по эффективности с антидепрессантами при лечении депрессии легкой и средней тяжести и имеет меньше побочных эффектов. Эти выводы подтвердили и другие обзоры.

Однако более современные отчеты рекомендуют относиться к этому растению с осторожностью. Национальный центр дополнительного и комплексного здравоохранения США обращает внимание на то, что зверобой ослабляет эффект других медикаментов.

«Зверобой способен вступать во взаимодействие с лекарствами и снижать их эффективность — например, с антикоагулянтами и гормональными контрацептивами. Это создает риск появления тромбов и незапланированной беременности. Кроме того, зверобой не рекомендуют пить с терапией от ВИЧ», — поясняет врач-психиатр Олег Травкин. Также из-за него могут не сработать средства экстренной контрацепции.

Нельзя комбинировать зверобой с антидепрессантами из-за риска развития серотонинового синдрома — это редкое, но смертельно опасное отравление препаратами, которые провоцируют накопление серотонина. Его легкие симптомы вроде дрожи и диареи проходят в течение нескольких дней после прекращения приема, а при тяжелых — лихорадке и судорогах — нужна медицинская помощь. «Прием зверобоя может приводить к неконтролируемым серотониновым изменениям. Он крайне опасен и недостаточно изучен», — резюмирует врач-психиатр Антон Елисеенко.

У зверобоя много побочных эффектов, в их числе — головные боли и головокружение, сухость во рту, расстройства желудка, учащенное сердцебиение и повышенное давление. Также растение может усиливать светочувствительность, особенно у людей со светлой кожей, что увеличивает риск солнечных ожогов.

Оба собеседника «Холода» сходятся в том, что самолечение зверобоем может быть опасным и от его приема лучше воздержаться.

Валериана

Валериана лекарственная — многолетнее растение, корни которого используют в медицине как снотворное и успокоительное еще со времен Гиппократа. В России препараты на ее основе называют валерьянкой и продают в виде спиртовой настойки, таблеток и добавок.

Единого мнения среди ученых относительно механизма действия валерианы и ее эффективности нет, а результаты исследований противоречивы. В обзоре 2015 года авторы сравнили 11 испытаний валерианы как средства от бессонницы и выяснили, что она не эффективнее плацебо. В обзоре 2020 года говорится, что 13 испытаний подтвердили действенность валерианы как снотворного, а 10 — опровергли. При этом она помогала людям только в случаях, когда использовался корень растения, а не экстракты, и курсом, а не однократно.

Медицинские организации тоже дают противоречивые рекомендации. Так, Национальный центр дополнительного и комплексного здравоохранения США считает, что польза валерианы при тревоге, депрессии и стрессе не доказана. А в комитете по лекарственным средствам растительного происхождения Евросоюза полагают, что она может помочь при нарушениях сна и легком стрессе.

Врачи-психиатры Антон Елисеенко и Олег Травкин утверждают, что убедительных оснований рекомендовать препараты с валерианой для борьбы с тревогой и стрессом нет. «Абсолютная пустышка, у которой нет доказанного эффекта», — комментирует Елисеенко.

«Корвалол» и «Валокордин»

Немецкий «Валокордин» и его российский аналог «Корвалол» продают в виде таблеток и капель, которые, по обещаниям производителей, дают успокаивающий эффект. Чаще всего капли выпускают на основе 95% этилового спирта с добавлением фенобарбитала — психотропного средства из группы барбитуратов, которые угнетают центральную нервную систему. Психиатр Олег Травкин отмечает, что в моменте они действительно снимают тревогу и успокаивают, но в долгосрочной перспективе эти лекарства опасны.

«Фенобарбитал — очень старый препарат для лечения эпилепсии. Его применяют в тяжелых случаях или в странах с маленьким выбором современных препаратов», — поясняет он. У вещества много серьезных побочных эффектов: оно может угнетать дыхательный центр, негативно влиять на печень и головной мозг, провоцировать ухудшение памяти и симптомы депрессии.

Кроме того, фенобарбитал вызывает привыкание. «Это частая история: люди, которые злоупотребляют “Корвалолом”, начинают с нескольких капель и доходят до больших доз. Некоторые могут за день истратить целую бутылочку. Человек принимает фенобарбитал уже не потому, что он помогает наладить сон или снять тревогу, а потому что без него становится еще хуже», — добавляет Травкин. Врач отмечает, что избавиться от этой зависимости может быть тяжело, в некоторых случаях не обойтись без помощи психиатра-нарколога.

Формулярный комитет Российской академии медицинских наук еще в 2007 году назвал «Валокордин» устаревшим препаратом с недоказанной эффективностью. Водителей могут лишить прав или оштрафовать, если они сели за руль после приема фенобарбитала.

«Афобазол»

Безрецептурный препарат на основе фабомотизола. Производители утверждают, что он восстанавливает рецепторы нервных клеток, и рекомендуют применять его при тревожных и стрессовых расстройствах, беспокойстве и бессоннице.

«Афобазол» разработан в России и его активно используют в странах СНГ. На сайте производителя сказано, что его действие подтверждено более чем 80 публикациями, а в исследованиях приняли участие свыше 4500 пациентов. Однако международных испытаний фабомотизола на людях не проводилось, а российские исследования критикуют за недостаточную объективность.

Психиатр Олег Травкин поясняет, что золотым стандартом считаются двойные слепые плацебо-контролируемые испытания: когда ни врач, ни пациент не знают, что получает последний — лекарство или пустышку. Таких исследований «Афобазола» и его действующего вещества фабомотизола нет. «За пределами России и стран СНГ никто “Афобазолом” не пользуется, и нет никаких оснований утверждать, что он помогает при тревоге или депрессии», — комментирует врач.

«Ни одного исследования, соответствующего современным требованиям, по этому препарату нет, — подтверждает врач-психиатр, кандидат медицинских наук Алексей Прибытков. — Достаточно упомянуть, что его зарегистрировали после открытого исследования на 150 пациентах, да еще и группа была с разными диагнозами. Это уровень студенческого научного кружка. Ни в одной приличной стране с такими данными не то что на полки аптек не пустили бы, но даже и документы на регистрацию не приняли».

Глицин

Глицин, или аминоуксусная кислота, — одна из аминокислот, которые необходимы для строительства белков в организме. В организм она поступает из мяса, рыбы, молочных и других продуктов, а еще производится из других аминокислот.

Глицин участвует в синтезе коллагена, необходимого для эластичности кожи и прочности костей. Также он действует как нейромедиатор: повышает умственную работоспособность, контролирует возбуждение и торможение нейронов головного и спинного мозга.

В России глицин продают в виде лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Производители обещают, что таблетки уменьшают психоэмоциональное напряжение, нормализуют сон и улучшают работу мозга.

Однако эффективность приема глицина как успокоительного не доказана. Поступая из еды и препаратов, он не способен проникнуть в мозг. «Глицин, который мы потребляем с пищей и который синтезируется в печени, не проходит через барьер между кровью и головным мозгом, потому что нервная система синтезирует его самостоятельно», — поясняет психиатр Олег Травкин.

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Кроме того, отмечает врач, при питании без жестких ограничений организм и так получает глицин в избытке. «Глицин из таблеток просто не будет усваиваться, это зря потраченные средства. Максимум — человек испытает плацебо-эффект», — добавляет он.

Встречаются исследования, в которых прием глицина показывал результат. Например, один из экспериментов продемонстрировал, что он улучшает качество сна и ускоряет засыпание. При этом в рамках другого испытания, где мужчины принимали три грамма глицина перед сном, искусственно сокращенным на 25% от нормы, препарат помог справиться с сонливостью только в первый день из трех. Пока нет и доказательств того, что он улучшает умственные способности и память.

«Ново-Пассит» и «Персен»

«Ново-Пассит» — это чешский препарат на семи травах: мелиссе, валериане, боярышнике, пассифлоре, хмеле, бузине и зверобое. Утверждается, что он помогает при легких формах бессонницы, раздражительности, тревоги, усталости, рассеянности и постоянном психическом напряжении.

Другой фитотерапевтический препарат, «Персен», изготовлен на основе валерианы, мяты и мелиссы. Производитель обещает, что таблетки помогут справиться со стрессом и раздражительностью, а капсулы «Персен Ночь» — с бессонницей.

Как уже говорилось выше, зверобой и валериана действительно имеют успокоительный эффект. Пассифлору, по мнению комитета по лекарственным средствам растительного происхождения Евросоюза, можно использовать при легких симптомах бессонницы и стресса.

При этом боярышник используется в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а входящий в состав «Ново-Пассита» гвайфенезин и вовсе известен как отхаркивающий препарат.

В международных медицинских базах «Ново-Пассит» и «Персен» не упоминаются. Дело в том, что препараты на экстрактах растений считаются не лекарством, а фитотерапией. «Все это — так называемые фитопрепараты. В них в разном соотношении содержатся травы, которым приписывают успокоительные свойства. Но нет каких-либо качественных данных, которые это подтверждают», — говорит Травкин и заключает, что убедительных оснований рекомендовать «Ново-Пассит» и «Персен» нет.

Психиатр Антон Елисеенко добавляет, что психиатрия не знает эффективных «травяных» решений для лечения депрессии и стресса. «Трава с улицы или листок с ближайшего дерева по эффекту не будут отличаться от перечисленных препаратов. Все они работают только как плацебо», — комментирует он.

«Тенотен»

Препарат на основе антител к мозгоспецифическому белку S-100 в гомеопатических дозах. Иными словами, лечебного вещества в нем так мало, что в конкретной таблетке оно может не встретиться вовсе.

Российская академия наук считает гомеопатию лженаукой, и Всемирная организация здравоохранения не рекомендует ее для лечения серьезных заболеваний. О ее неэффективности также писали многие научные журналы, в том числе The Lancet.

«“Тенотен” — это гомеопатия, а значит, никакого биологически активного вещества там нет и он априори не оказывает никакого влияния на организм, кроме основанного на самовнушении», — поясняет психиатр Олег Травкин.

Есть ли эффективные безрецептурные успокоительные?

Собеседники «Холода» утверждают: действительно работающие лекарства против тревоги и депрессии доступны только по назначению врача. «Любые препараты, которые воздействуют на мозг, могут быть опасны. Поэтому еще со времен Советского Союза они были рецептурными», — поясняет Елисеенко.

«Все, что обладает доказанной с научной точки зрения эффективностью, можно получить только после диагностики у специалиста: невролога, иногда — терапевта, но чаще всего — психиатра», — добавляет Травкин.

Оба психиатра призывают воздержаться от самолечения, потому что оно может привести к усугублению симптомов и помешать диагностике. «Психические заболевания имеют свойство развиваться. Поэтому если человек сам назначает себе безрецептурные препараты или каким-то образом достает рецептурные, это может вести к ухудшению его состояния», — говорит Елисеенко.

Травкин и Елисеенко советуют задуматься об обращении к специалисту, если вы замечаете у себя следующие симптомы:



— необоснованную тревогу; — чрезмерный страх ошибок; — самообвинение и самобичевание; — навязчивые мысли; — неконтролируемую смену настроения; — сложности во взаимодействии с близкими; — флешбеки; — нарушения сна и аппетита; — тремор; — чувство внутреннего напряжения; — соматические симптомы, которые нельзя объяснить физическими заболеваниями: например, сердечные боли при отсутствии кардиологических проблем; — падение либидо; — нарушение сна.

Елисеенко отмечает, что после назначения препаратов важен контроль врача, чтобы отслеживать эффект и корректировать терапию. «Например, пациент может решить, что депрессия прошла, если плохое настроение отступило — хотя остались апатия и нежелание что-либо делать. И он лежит и смотрит в стенку, зато в хорошем настроении», — поясняет психиатр.