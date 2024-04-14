Насильники больше 50 раз ударили девушку ножом и бросили умирать на пустыре

Поздним декабрьским вечером 27-летняя Элисон Бота из ЮАР припарковалась и уже собиралась идти домой, когда в ее машину ворвался вооруженный мужчина. Вместе с сообщником они похитили и изнасиловали Элисон, а затем много раз ударили ее ножом и бросили умирать на пустыре за городом. Но Элисон удалось выжить.

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Вечером 17 декабря 1994 года дома у 27-летней Элисон Бота в городе Порт Элизабет в ЮАР было шумно и весело. Элисон, ее подруга Ким и еще двое друзей купили пиццу, бутылку хорошего вина и играли в настольную игру Balderdash, в которой нужно либо угадать значение сложного слова, либо придумать его самому и убедить остальных, что слово значит именно это. Около полуночи друзья начали расходиться, и Элисон вышла вместе с ними, потому что обещала подвезти Ким.

К своему дому Элисон вернулась примерно через час — пока ее не было, все места на парковке заняли, и ей пришлось парковать свой старый желтый «Рено 5» на улице неподалеку. Позже Элисон рассказывала, что в тот момент чувствовала приятную усталость и мечтала о прохладном душе. Оставалось только забрать с заднего сидения чистые вещи, которые она обычно стирала у Ким, закрыть машину и подняться домой.

Элисон как раз повернулась достать вещи, когда дверь ее машины внезапно открылась и внутрь заскочил высокий худой мужчина с ножом в руках. «Двигайся или я тебя убью», — сказал он Элисон. Она машинально схватила первую попавшуюся рубашку из стопки вещей, за которыми потянулась, и пересела на пассажирское сиденье.

Похищение

Мужчина завел машину, и они поехали. «Не волнуйся, я не хочу причинить тебе боль — мне всего лишь нужна твоя машина на час», — сказал он Элисон. По ее словам, в этот момент она думала выпрыгнуть из машины на ходу, но так и не решилась.

Клинтон, так мужчина представился Элисон, пытался вести себя дружелюбно: он спросил, как ее зовут, и сказал, что ему всего лишь нужна компания — чтобы доехать до знакомого, который украл у него телевизор.

Клинтон сделал несколько кругов по главной улице города в поисках своего знакомого и начинал злиться, так как не видел его, но вдруг затормозил на перекрестке, и в машину сел мужчина, одетый во все черное.

— Знакомься, это моя подруга Сьюзан, — сказал Клинтон (Элисон соврала, что ее так зовут). — Это Тёнс, — добавил он, повернувшись к Элисон. — Привет, — сказала она из вежливости.

Они выехали за пределы Порт Элизабет. Похитители о чем-то говорили: Элисон слушала вполуха, но запомнила, что речь шла про какую-то их знакомую по имени Натали и украденный телевизор. В какой-то момент Клинтон, сидевший за рулем, свернул на проселочную дорогу и нашел место, спрятанное от посторонних глаз кустами и деревьями.

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Воля Сатаны

Когда они остановились, Тёнс вышел из машины и закурил, а Элисон осталась наедине с Клинтоном. Она спросила его, что им от нее нужно. Клинтон повернулся к ней и сказал: «Я думал, ты уже поняла, что мы хотим заняться с тобой сексом. Ты будешь сопротивляться?» «Нет», — ответила Элисон. Он приказал ей раздеться и изнасиловал.

Элисон вспоминала, что в этот момент как будто потеряла связь со своим телом — она смотрела на стоявшего у машины Тёнса и не могла поверить, что все это происходит в реальности. Элисон пришла в себя, когда неожиданно поняла, что Клинтон снова одет. Он позвал Тёнса, и тот начал выкладывать вещи из карманов на крышу автомобиля, чтобы не мешали. Клинтон пересел на пассажирское сидение.

Тёнс и Клинтон. Фото: crimeatoz / YouTube

— Ты тоже хочешь заняться с сексом с прекрасной дамой? — спросил он Тёнса через окно. — Нет, я хочу трахнуть эту суку, — ответил Тёнс и полез в машину. — Не говори с ней так — она леди! — Ты будешь просто сидеть и смотреть? — спросила его Элисон. — Да, я хочу все видеть, — ответил Клинтон.

Тёнс стал насиловать Элисон — все это время она смотрела в небо через лобовое стекло машины. «Нет, я не могу», — неожиданно сказал Тёнс и вылез из машины, хлопнув дверью. Сидевший на пассажирском месте Клинтон тем временем начал засыпать.

Тёнс обошел машину и сел на капот. Из кармана он достал и положил рядом с собой огромный охотничий нож с лезвием около 20 сантиметров в ширину. Потом Тёнс встал с капота и начал нервно ходить из стороны в сторону. Все это время Элисон смотрела на него и пыталась запомнить черты его лица и особые приметы.

«Франс!» — крикнул Тёнс, обращаясь к Клинтону, чтобы тот проснулся. Так Элисон узнала его настоящее имя. Франс повернулся к Элисон и спросил, пойдет ли она рассказывать о случившемся в полицию. Она ответила, что нет, но похитители ей не поверили. Тогда один из них сказал: «Что бы Сатана хотел, чтобы мы с ней сделали?» Оба залились смехом.

Элисон звала на помощь и просила не убивать ее, но Франс сказал: «Извини», схватил ее за горло и стал душить и наносить удары ножом ей в живот. Элисон потеряла сознание.

Через какое-то время она пришла в себя оттого, что ее выкинули из машины и режут ей горло. То приходя в себя, то теряя сознание, Элисон насчитала, что ее ударили ножом в горло 16 раз.

Позже Элисон вспоминала, что совсем не чувствовала боли и думала, что это сон. При этом она по большей части оставалась в сознании и понимала, что ей нужно прикинуться мертвой, чтобы ее оставили в покое.

— Ты думаешь, она мертва? — спросил один из нападавших. — Никто не смог бы выжить после такого, — ответил другой.

Через какое-то время она услышала, как убийцы завели ее «Рено» и уехали. Элисон понимала, что умирает, и решила, что обязательно надо успеть написать имена насильников пальцем на песке. Она забыла имя Тёнса — и написала «Тинс». И отключилась.

Ангел во плоти

Спустя некоторое время Элисон пришла в сознание. По ее воспоминаниям, она лежала на песке: ее живот был распорот и органы вываливались наружу. Она пыталась вставить их обратно. Элисон нащупала свою джинсовую рубашку рядом с собой и прижала ее к животу. Боли она не чувствовала — только невероятную усталость. В таком состоянии она проползла около 15 метров, а затем, собрав оставшиеся силы, встала и медленно пошла. Зрение то пропадало, то возвращалось, а голову клонило назад из-за разрезов на шее. Свободной рукой она выпрямила голову и придерживала ее, пока шла.

Элисон вспоминала, что все, о чем она думала в тот момент, — это сандалии, которые соскользнули с ног, но повисли на застежках и мешали делать и без того дававшиеся трудно шаги. Элисон боялась, что если остановится и попытается снять их, то потеряет равновесие. Но, решившись, она медленно нагнулась и расстегнула застежку. Выпрямившись, она снова перестала что-либо видеть, а голова начала кружиться.

Путь казался бесконечным. Элисон несколько раз падала, но поднималась и продолжала идти. Она уже была готова сдаться, когда увидела впереди автомобильную трассу. Элисон добрела до дорожного покрытия и упала без сил. Все, на что она могла надеяться, — что ее заметит кто-то из проезжавших мимо.

Так и случилось. Совсем скоро возле Элисон остановился автомобиль. Увидев ее, выбежавшая из машины девушка закричала и позвала на помощь. Все больше людей окружали Элисон. Один мужчина попытался с ней говорить, но она издавала только нечленораздельные звуки.

Мужчина оказался студентом-ветеринаром по имени Тиаан: Элисон на дороге увидели его друзья и остановили машину. Тиаан осмотрел Элисон. Ее язык был бледный (что указывало на огромную кровопотерю), дыхательные пути были повреждены, а пульс был чрезвычайно слаб. Сначала он обратил внимание только на ее раны на шее, но потом увидел и рану, которую Элисон закрывала рубашкой.

Она все еще была в сознании. Тиаан попросил одного из друзей сделать ей массаж ног, чтобы кровь продолжала циркулировать. Он задавал ей вопросы, на которые Элисон отвечала, рисуя буквы на груди или сжимая его руку: один раз — «да», два раза — «нет». Так он узнал, что на нее напали двое мужчин. «На какой машине ты была?» — спросил Тиаан. Элисон нарисовала на груди «Р». В ответ на вопрос, какого цвета, девушка нарисовала «Ж» — и Тиаан с друзьями поняли, что девушке принадлежала желтая «Рено».

Тиаан не давал Элисон вновь потерять сознание. — Эй, не закрывай глаза, — говорил он. — У тебя есть парень? Элисон сжала его руку два раза. — А ты бы хотела, чтобы он появился? Сжала один раз. — У тебя самые красивые зеленые глаза. Она слабо улыбнулась.

Тиаан Эйлерд вместе с Элисон. Фото: Alison / Facebook

Скорую они ждали около двух часов: врачи долго ехали загород. Когда Элисон забирали в больницу, Тиаан поехал с ней. По ее воспоминаниям, в машине скорой помощи и в больнице он продолжал говорить с ней и обещал, что все будет хорошо. В 04:30 утра Элисон повезли в операционную — Тиаана в нее не пустили, но, как позже вспоминала Элисон, «его спокойный и мягкий голос постоянно звучал в ее голове».

Пробуждение

Элисон выжила. Когда она очнулась в больнице, ее окружали отец, прилетевший из Йоханнесбурга, брат с женой, подруга Ким, друзья, с которыми они провели вечер 17 декабря, и спасший ее ветеринар Тиаан. Он выглядел очень уставшим, явно давно не спал. Он пришел, потому что обещал, что будет с Элисон, когда она проснется. Через несколько дней он подарил ей кактус с подписью: «Ты самый смелый человек, которого я встречал».

На шее Элисон был огромный шрам: врачи зашили шею. Они также установили, что в живот девушку ударили более 35 раз.

Когда Элисон смогла разговаривать с полицейскими, ей показали альбом с фотографиями преступников. Элисон узнала на одной из них Франса. Оказалось, Франс дю Туа и его сообщник Тёнс Крюгер были в списке подозреваемых, потому что против них уже выдвигали обвинения в изнасиловании — в том числе беременной женщины. Тогда доказательств не хватило, и они вышли под залог.

Вскоре их арестовали. В полицейском участке, когда следователь зачитывал список преступлений, Тёнс Крюгер удивился, что их обвиняют в изнасилованиях и попытке убийства. Тогда им рассказали, что их последняя жертва выжила и помнит все, что случилось.

Узнав о спасении Элисон, Франс дю Туа и Тёнс Крюгер признали вину. Их приговорили к пожизненному заключению.

***

Элисон Бота смогла вернуться к нормальной жизни. В 2003 году она родила сына, которого назвала Дэниел. С ее слов написали книгу «У меня есть жизнь», а в 2016 году сняли документальный фильм «Элисон». Сейчас она выступает с рассказом о пережитом и защищает права жертв насилия. Они продолжают дружить с Тиааном, который после инцидента решил выучиться на врача и теперь лечит людей.

Несмотря на то, что преступников приговорили без шанса на условно-досрочное освобождение, в 2004 году после изменений в законодательстве заключенные на пожизненном получили такую возможность. В 2023 году, несмотря на петицию и протест судьи и Элисон, после 28 лет в тюрьме дю Туа и Крюгер вышли на свободу за хорошее поведение.