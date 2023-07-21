Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова до 18 сентября. Об этом сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда. Сам Стрелков просил отправить его под домашний арест.

В карточке дела на сайте суда сообщается, что Стрелкова обвиняют по статье о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). Речь идет о постах в телеграме, в которых Стрелков «выразил мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом, и по поводу того, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков», сказал его адвокат.

Сам Игорь Стрелков не признал вину. Он просил судью Олесю Менделееву назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста из-за состояния его здоровья. Он добавил, что не собирается скрываться от следствия за границей: «Я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, я осужден Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за преступление, которое не совершал».

Следователь ФСБ на суде сообщил, что уголовное дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля.

Бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР задержали днем 21 июля в его квартире в Москве.

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