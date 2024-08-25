Полиция больше 20 лет не могла раскрыть жестокое убийство молодой девушки

Осенью 1984 года тело 20-летней студентки Энджи Самоты с ножевыми ранениями нашли в ее квартире. Убийство расследовали несколько лет, но полицейским так и не удалось найти преступника. Спустя 20 лет подруга Энджи, Шейла Высоцки, стала частным детективом, чтобы помочь полиции найти виновного. Как ей это удалось — в новом материале еженедельной тру-крайм-рубрики «Холода».

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12 октября 1984 года Энджи Самота, 20-летняя студентка Южного методистского университета в Далласе, вместе со своей подругой Анитой Кадала и новым знакомым Расселом Бьюкененом приехала на ярмарку в парк Фэйр в Далласе. Во время этой ярмарки, одной из крупнейших в США, традиционно проводят матч по американскому футболу между Техасским университетом и Университетом Оклахомы. Остаток вечера друзья провели в клубе под названием Rio Room.

Около полуночи компания решила разойтись по домам. Бьюкенен и Кадала жили недалеко от Энджи, и она предложила подвезти их на своей машине. Затем Энджи заехала к своему парню Бену Макколлу, чтобы сделать ему сюрприз и пожелать спокойной ночи. По его словам, они недолго поговорили у дверей его дома, перед тем как Энджи поехала домой.

Позже Бен вспоминал, что Энджи позвонила ему около двух часов ночи и сказала, что в ее квартире находится незнакомый мужчина, который хочет воспользоваться телефоном и ванной комнатой.

«Поговори со мной», — попросила Энджи Бена, но почти сразу же повесила трубку, сказав, что перезвонит. Однако так и не перезвонила.

Бен забеспокоился и отправился к дому Энджи. Постучав в дверь и не дождавшись ответа, он позвонил в 911, и диспетчер связал его с полицией. Вызов приняла 20-летняя полицейская Дженис Кроутер, которая только недавно поступила на службу. В этот день Кроутер и ее напарник работали на футбольном матче, с которого недавно уехала Энджи.

Когда полицейские приехали к дому Энджи, ее Toyota Supra была припаркована неподалеку. Как вспоминала Кроутер, ей стало не по себе.

Бен Макколл стучался в дверь квартиры, но никто не открывал. Тогда Кроутер попросила у управляющего дома дубликат ключей, чтобы попасть внутрь.

«У меня дрожали ноги. Я чувствовала, что что-то не так. Это была какая-то сюрреалистическая ночь», — вспоминала Кроутер.

Попав в дом, полицейские обнаружили разбросанную обувь Энджи на кухне, а в спальне нашли окровавленное тело Энджи.

«Мы нашли Энджи на кровати: ее сердце было практически вырезано, а глаза были широко открыты», — рассказывала Кроутер. Вскрытие показало, что смерть наступила от 18 ножевых ранений. Перед убийством Энджи изнасиловали.

Расследование

Полиция начала расследование. На месте преступления криминалисты нашли сперму. Одним из первых подозреваемых стал Бен Макколл, который встречался с Энджи. Но анализы подтвердили его невиновность.

Новым подозреваемым стал 23-летний архитектор Рассел Бьюкенен, приятель Энджи, с которым она ходила на ярмарку. Его биологический материал сочли похожим на биоматериал убийцы.

Кроме того, у Бьюкенена не было алиби на момент убийства: никто не мог подтвердить, что он остался дома, после того как Энджи его подвезла. Добавило подозрений и то, что он уехал из города на следующий день после убийства.

Бьюкенен ездил к родственникам в город Хьюстон в почти 400 километрах и вернулся домой только через два дня. По его словам, об убийстве Энджи он узнал, лишь когда к нему домой пришли полицейские. Согласно отчетам полиции, он рассказал, что познакомился с Энджи в ресторане Andrew’s, после чего она пригласила Бьюкенена прогуляться вместе со своей подругой.

Бьюкенен прошел проверку на полиграфе, но, хотя аппарат показал, что он говорит правду, это не убедило полицейских.

В течение шести месяцев после убийства Энджи Бьюкенена регулярно допрашивали: полицейские приходили к нему на работу, забирали в участок из дома, показывали фотографии изуродованного тела Энджи и давили, чтобы он признался в убийстве.

«Они говорили: “Она тебя подвезла. Ты рассердился, потому что хотел заняться с ней сексом. Вы пришли к ней домой, ты ее изнасиловал. Она начала кричать, и ты ударил ее ножом 18 раз”», — вспоминал Бьюкенен.

До этого Бьюкенен даже не представлял, как проходят допросы, и никогда раньше не бывал в полицейском участке. Наконец, по настоянию родителей он нанял адвоката. В ходе очередного допроса адвокат обратился к детективу: «Либо предъявите моему клиенту обвинение, либо отпустите его домой».

Подруга

За помощью в дальнейшем расследовании полиция обратилась к Шейле Высоцки.

Для Высоцки убийство Энджи стало самым большим потрясением в жизни. Во время учебы на первом курсе они были соседками по комнате и стали лучшими подругами.

«В первом семестре мы не ладили из-за того, что у нее был парень, который мне не очень нравился. Однако после того, как они расстались, наши отношения улучшились. Мы обе росли без отцов, и это нас еще больше сблизило», — рассказывала Высоцки.

О смерти Энджи она узнала от их общей знакомой. «Это было ужасно, — вспоминала Высоцки. — Я закричала, и на мой крик прибежала мама. Сквозь слезы я рассказала ей, что случилось».

По словам Высоцки, после этого она долгое время не могла прийти в себя.

Один из следователей поделился с Высоцки подозрениями о том, убийцей мог быть Бьюкенен, и попросил помочь полиции проследить за ним, чтобы найти доказательства его вины.

Высоцки согласилась установить прослушивающее устройство и договорилась о нескольких телефонных разговорах с Бьюкененом. Однажды она даже сходила с ним поужинать в ресторан, в то время как за соседним столиком сидели полицейские под прикрытием. «Я думала, что ужинаю с убийцей», — вспоминала Высоцки.



Однако улик, чтобы предъявить Бьюкенену обвинение, было недостаточно, и дело вскоре закрыли.

Высоцки много общалась с детективами и регулярно расспрашивала их о ходе расследования. «Даже когда я выходила замуж в 1988 году, я все еще поддерживала общение с одним из детективов и пригласила его на свадьбу — настолько хорошо я знала этого человека», — вспоминала Высоцки.

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Видение

Высоцки не могла смириться с тем, что дело осталось нераскрытым. В середине 2000-х, спустя больше 20 лет после смерти подруги, она продолжала регулярно звонить в полицию и администрацию Далласа, пытаясь убедить кого-нибудь возобновить дело. По ее слова, она звонила более 700 раз. Высоцки требовала, чтобы полицейские тщательно изучили биологические материалы с места преступления, но те ответили, что они якобы были утеряны во время наводнения.

«Меня постоянно терзали мысли: “Кто это сделал? Как они это сделали? Мы должны найти этого человека и заставить его ответить за свои действия”», — вспоминала она.

В 2004 году, когда с момента убийства Энджи прошло уже 20 лет, Шейла Высоцки переехала в Теннесси. Однажды, читая Библию, Высоцки, по ее словам, увидела перед собой Энджи.

«Я подумала: “Это сон или реальность? Что это?” Не было никакого разговора, только она и ее улыбка. В тот момент я была уверена, что время пришло», — позже вспоминала она.

Высоцки в очередной раз позвонила в полицию Далласа, чтобы поговорить с детективами о смерти Энджи. Ей обещали перезвонить, но этого не произошло.

«Думаю, они считали, что я в конце концов опущу руки. Многие люди могли бы бросить и просто жить своей жизнью. Но не я. Меня не покидало ощущение, что есть что-то, что мешает мне спокойно жить», — вспоминала Высоцки.

Она решила заняться собственным расследованием: для начала она распечатала материалы обо всех изнасилованиях, которые произошли в тот период, чтобы понять, кто именно мог быть причастен к убийству ее подруги.

Однажды она рассказала, что полиция не хочет заниматься убийством ее подруги, начальнику службы охраны их микрорайона. Он посоветовал Высоцки стать частным детективом. И тогда она решила, что, если получит лицензию, у нее будет больше шансов связаться с полицией — и начала готовиться к экзаменам.

«После ужина мой сын зачитывал мне все законы штата, которые мне нужно было знать, — вспоминала Высоцки. — Я чувствовала себя так, словно пыталась поступить в Гарвард или Йельский университет».

Высоцки смогла получить лицензию частного детектива. В 2006 году после ее очередного звонка в полицию к делу вернулись — и передали опытному детективу Линде Крам. Крам нашла в полицейских архивах образцы ногтей Энджи, а также из образцов крови и спермы, найденной на месте убийства, извлекла ДНК преступника.

«Я знала, что у них были биологические доказательства изнасилования Энджи. Но мне сказали, что их потеряли. И вот спустя столько лет они вдруг нашлись. Услышав это, я была в шоке», — говорила Высоцки.

В 1984 году, когда произошло это преступление, анализ ДНК только зарождался, но через 20 лет он стал основным судебно-медицинским инструментом, что позволило полиции возобновить расследование. На поиски убийцы детективам понадобилось еще два года.

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Настоящий убийца

Когда в 2008 году пришли результаты анализа ДНК, детектив Крам позвонила Высоцки и сказала, что они нашли убийцу.

Шейла ожидала, что им окажется Рассел Бьюкенен, которого она подозревала все эти годы, но детектив Крам назвала другое имя.

Убийцей оказался Дональд Бесс, бывший заключенный, который был судим за изнасилование и незадолго до убийства Энджи вышел из тюрьмы по УДО. В 1985 году, через год после убийства Энджи, он получил пожизненный срок по другому делу об изнасиловании. Когда ему предъявили новые обвинения, Бесс уже находился в тюрьме более 20 лет.

Полиция предположила, что Бесс заметил Энджи в баре и проследил за ней в ночь убийства.

На основании всех заявлений и доказательств ДНК присяжные признали Бесса виновным по обвинению в убийстве и изнасиловании и 8 июня 2010 года приговорили его к смертной казни. Он подавал несколько апелляций, но суд их отклонил.

В октябре 2022 года 74-летний Дональд Бесс умер от сердечного приступа, так и не дождавшись исполнения приговора.

Когда Бессу вынесли смертный приговор, Шейла Высоцки встретилась с Расселом Бьюкененом, которого подозревала долгие годы.

Он рассказал ей, что был удивлен, когда ему позвонили из полиции и сказали, что следователи нашли настоящего убийцу. Полиция Далласа принесла ему официальные извинения. К тому времени Бьюкенен стал известным в Далласе архитектором.

«После всех этих лет злости — а я действительно ненавидела его, считая убийцей, пока он жил полной жизнью и чувствовал себя хорошо, — я попросила у него прощения. Мы вместе пришли на могилу Энджи», — вспоминала Высоцки.

Разобравшись с делом Энджи, Высоцки была готова завершить свою карьеру частного детектива. Однако ей начали приходить письма со всего мира: узнав ее историю из СМИ, люди умоляли ее помочь найти их близких или раскрыть тайну их смерти.

«Я не могла им отказать, — вспоминала Высоцки. — Эти семьи оказались в той же ситуации, что и я после смерти Энджи. Я понимала, что должна хотя бы попытаться им помочь».

С тех пор Шейла Высоцки расследовала более 100 дел и была номинирована на звание одного из 20 лучших частных детективов Нэшвилла. Сейчас Высоцки входит в шестерку самых влиятельных женщин — частных детективов в США.