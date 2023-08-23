Самолет с Евгением Пригожиным упал недалеко от Москвы

Спустя всего лишь два месяца после бунта Евгения Пригожина и ЧВК Вагнера частный самолет лидера наемников потерпел крушение недалеко от Москвы. На борту могло находиться руководство ЧВК — сам Пригожин и один из основателей компании Дмитрий Уткин, чье прозвище и дало название самой известной частной армии России. Очевидцы утверждают, что незадолго до крушения самолета слышали хлопки, Z-каналы всерьез обсуждают атаку ПВО на частный самолет. «Холод» рассказывает, что известно о возможной гибели Евгения Пригожина.

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Что известно об аварии?

В 19:22 по московскому времени 23 августа телеграм-канал «112» написал о разбившемся в Тверской области частном самолете. Через полчаса появилось сообщение от МЧС о том, что на борту находилось 10 человек, трое из них — члены экипажа. Все погибли. По данным МЧС, самолет выполнял рейс Москва — Санкт-Петербург, крушение произошло рядом с населенным пунктом Куженкино в Тверской области. По данным каналов Baza и «Кровавая барыня», разбившийся самолет принадлежал Евгению Пригожину.

Телеграм-канал Mash сообщил, что местные жители Тверской области слышали перед крушением самолета «два сильных хлопка». Якобы после этого у самолета отвалилось крыло и стабилизатор.

Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone заявил, что самолет был сбит «огнем из ПВО подведомственной МО РФ в Бологовском районе Тверской области». Канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что удар был нанесен из комплекса С-300. В то же время каналы Mash и Baza причиной взрыва самолета называют теракт. Со ссылкой на Flightradar24 Baza пишет, что самолет пропал с радаров во время набора высоты.

Вскоре после новости о крушении самолета, принадлежащего Евгению Пригожину, появилась информация о втором частном борте, владельцем которого также является основатель ЧВК Вагнера. По данным из телеграм-каналов, второй самолет «курсировал» над Москвой. В 20:58 появилось сообщение о том, что этот борт совершил посадку в московском аэропорту Остафьево.

Через полтора часа после новости о крушении самолета РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили о восьми обнаруженных погибших на месте крушения. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию сообщило, что «в списке пассажиров значатся имя и фамилия Евгения Пригожина». По информации анонимного телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, на борту самолета также находился Дмитрий Уткин, чье прозвище «Вагнер» стало названием частной военной компании Пригожина. «Фонтанка» со ссылкой на свои источники подтвердила, что на борту упавшего самолета находился Евгений Пригожин и командиры ЧВК Вагнера.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В октябре 2019 года в СМИ уже обсуждали гибель Евгений Пригожина в результате авиакатастрофы. Тогда первые сообщения о гибели основателя ЧВК Вагнера появились в телеграм-каналах, предположительно связанных с самим Пригожиным.

Что известно про борт?

Частный самолет RA-02795 вылетел из-под Москвы в 18:59 по Москве. По данным Flightradar24, точного места вылета, как и точки, в которой он должен был приземлиться, не было. Но, судя по картам того же сервиса, борт направлялся в сторону Санкт-Петербурга. Связь с самолетом пропала над деревней Шернево Калининского района Тверской области. Губернатор Игорь Руденя сообщил, что крушение произошло в Бологовском районе, недалеко от Валдая, где находится резиденция Владимира Путина и расположен дивизион ПВО для прикрытия резиденции.

Самолет модели Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, по данным реестра воздушных судов, действительно зарегистрирован на имя Пригожина. Борт Legacy Embraer 600 был построен в 2007 году и, вероятно, приобретен Пригожиным на имя Wagner Group в сентябре 2020 года. По данным издания Readovka, Пригожин летал на другом самолете — BAe-125 с бортовым номером RA-02878, однако в открытых источниках нет данных о его полетах с 13 августа 2023 года. Правда, владельцы самолета могли скрыть эту информацию.

Построенный в 2013 году Embraer Legacy 650 c бортовым номер RA-02748, который тоже приписывают Пригожину, перешел в распоряжение главы ЧВК Вагнера 22 июня 2022 года. Он вылетел чуть раньше RA-02795 — в 17:19 по Москве. Судя по картам полета Flight Radar, борт долетел до Санкт-Петербурга в 18:27 по Москве, а потом вылетел обратно в столицу и приземлился в 20:02. На завтра, 24 августа 2023 года, у него запланирован полет из Москвы в Баку в 19:00 по Москве.

Реакция

Если после мятежа Пригожина многие его сторонники поспешили от него публично отвернуться, то после сообщений о вероятной гибели главы «Вагнера», многие авторы Z-каналов и военкоры решили просто промолчать, даже не упомянув о случившемся, — так поступил например военкор Евгений Поддубный. Бывший ярый сторонник и друг Пригожина, глава «Справедливой России» Сергей Миронов вместо комментариев о крушении самолета решил высказаться о нищете в России. Никаких оценочных комментариев не дал и военкор Семен Пегов, когда-то бравший у Евгения Пригожина большие интервью. Пегов в канале WarGonzo лишь констатировал факт произошедшего. Значительная часть блогеров охарактеризовала случившееся словом «пиздец», однако призвала не спешить с выводами и дождаться подтверждения гибели лидера наемников.

Военный блогер Владимир Романов в своем канале выдвинул версию, что самолет Пригожина был сбит двумя ракетами С-400. Он также написал: «“Вагнер” обезглавлен. Кто может отдать приказ на открытие огня по такому борту — вопрос риторический. Думаю, следует быть готовыми к просто невероятному потоку лжи».

Прокремлевский политолог Сергей Марков выдвинул версию о теракте со стороны Украины. «Убийство Пригожина и Уткина, создателей ЧВК Вагнера, наверняка теракт Украины к Дню Независимости Украины завтра. Все враги России ликуют уже сегодня. И убийство Пригожина это главное достижение Украины в этом году».

Ни Министерство обороны, ни представители администрации президента пока не комментировали случившееся, однако на фоне авиакатастрофы появилась информация, что президент России Владимир Путин в срочном порядке покидает Курск.