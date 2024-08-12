Украина захватила десятки населенных пунктов в Курской области

Уже неделю ВСУ ведут боевые действия на российской территории. Для вторжения в Курскую область Украина направила свои самые боеспособные подразделения. Основная цель — отвлечь российские силы с других направлений и попытаться дестабилизировать политическую обстановку внутри России. Не исключено, что ВСУ намерены расширять наступление: боевые действия могут перекинуться на Белгородскую и Брянскую области, где уже ввели режим контртеррористической операции. Моральный дух бойцов ВСУ, которые в последнее время только оборонялись, на подъеме, а западные страны всерьез говорят об изменении статус-кво при возможных мирных переговорах. От России же ждут очередной «удар возмездия». «Холод» рассказывает, чего уже добилась Украина и чего еще можно ждать от «курской операции ВСУ».

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Власти Курской области доложили Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов в регионе находятся под контролем Украины. По последним данным, общая площадь боевых действий на территории России составляет около 720 квадратных километров, а по версии ВСУ, достигла 1000 квадратных километров. Количество населенных пунктов под контролем ВСУ, по версии независимых аналитиков, составляет и вовсе 44 штуки. Эта территория больше площади таких городов, как Казань, или аннексированного Россией Севастополя.

«Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина — 40 километров», — сказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Власти точно не знают, что происходит с двумя тысячами россиян, которые находятся на занятых Украиной территориях. С начала вторжения в Курскую область погибли 12 мирных жителей, 121 человек был ранен, не менее 200 человек пропали без вести. 15 человек пострадали после того, как в ночь на 11 августа обломки сбитой ракеты упали на жилой дом в Курске.

Из приграничных районов области уже уехала 121 тысяча человек. Всего из региона должны эвакуироваться порядка 180 тысяч жителей. Власти объявили о выплатах в 10 тысяч рублей каждому, кто был вынужден уехать.

Украина расширяет наступление

Самая дальняя от границы точка, где проходили бои, — село Общий Колодезь в Курской области. Оно находится в 28 километрах от границы с Украиной и в 100 километрах от Курска. Минобороны признавало, что на этом участке украинские военные на бронетехнике пытались прорваться вглубь российской территории.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают о продвижении ВСУ на запад и северо-запад в Курской области. В основном украинские военные действуют вокруг Суджи — городка с населением в пять тысяч человек, большая часть которого оказалась под контролем ВСУ в первые дни наступления. Сейчас украинские силы присутствуют в западной части Суджи, а центральная и восточная части города остаются спорными «серыми зонами». Однако к вечеру 12 августа стала появляться информация, что город перешел под контроль украинских военных.

В то же время корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов на основе фотографий и видео из Суджи сделал вывод, что город находится под полным контролем ВСУ. Пророссийский телеграм-канал «Zаписки Vетерана» подтверждает эту информацию. В город перебрасывается тяжелая техника ВСУ, утверждает автор военного блога. Близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь» добавляет, что украинские военные заняли западные пригороды Суджи — Гончаровку и Заолешенку.

Разрушенные здания в городе Суджа. 7 августа 2024 года. Фото: IZ.RU / Reuters

Противоречивые сообщения приходят из района села Мартыновка (оно расположено в 11 километрах от Суджи). 11 августа провоенные российские телеграм-каналы заявляли, что ВСУ «накатом» зашли в Мартыновку, хотя за день до этого командир чеченского «Ахмата» Апти Алаудинов отчитывался о полной «зачистке» села. Суджа — важный транспортный хаб: без установления контроля над ним обеспечивать дальнейшее продвижение украинским силам будет крайне сложно.

ВСУ также пытаются прорваться в Белгородскую область. Движение отрядов ВСУ фиксировали в районе Слободы Белой — административного центра Беловского района Белгородской области. Районные власти уже посоветовали местным жителям уехать из-за «очень напряженной обстановки».

В приграничном Краснояружском районе Белгородской области объявлена официальная эвакуация. По данным канала «Рыбарь», ранним утром 12 августа ВСУ начали атаку на международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Колотиловка» в этом районе. Именно там проходили обмены между Украиной и Россией. ВСУ, пишет «Рыбарь», устроили «огневую карусель» с помощью тяжелой техники и небольших штурмовых групп. Россия отвечает на прорыв ВСУ авиаударами.

Еще 10 августа украинские военные заявили, что зашли в белгородское село Пороз. В сети появилось видео с бойцами 252-го батальона ВСУ у здания Порозовского сельского клуба. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что украинские военные заходили в село. Сейчас жители Пороза говорят, что украинских военных в селе больше нет.

Цель ВСУ

Главная задача «курской операции ВСУ» — «дестабилизировать» Россию. Такую цель наступления назвал агентству AFP высокопоставленный представитель украинских служб безопасности.

«Мы переходим в наступление. Цель — растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить свою границу», — заявил украинский чиновник, отказавшийся называть свое имя и должность.

По всей видимости, Украина планировала, что Россия выведет свои войска с Донецкого и Харьковского направлений, чтобы отбиться от вторжения ВСУ в Курской области. Россия действительно перебрасывает часть своих сил с Харьковского, но не с Донецкого направления. Такие результаты не удовлетворяют Генштаб ВСУ: переброски крупных формирований нет, снизилась лишь интенсивность атак ВС РФ на востоке Украины, говорит один из украинских чиновников.

«Их командиры не идиоты. Они перебрасывают силы, но не так быстро, как нам хотелось бы. Они знают, что мы не можем расширить логистику на 80 или 100 километров», — цитирует издание The Economist источника в украинском Генштабе.

Наступление на территорию России может быть использовано Украиной на будущих мирных переговорах, пишет издание The Wall Street Journal. Хотя, как утверждает бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, у Киева нет планов по оккупации российских территорий. Еще один положительный для Украины результат прорыва — повышение морального духа военных на фоне явного стратегического превосходства российской армии в последнее время на других фронтах.

Австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади считает, что Украина провела наступление ради того, чтобы подать сигнал своим партнерам на Западе, что ее вооруженные силы все еще способны проводить наступательные операции. Неназванный западный дипломат, работающий в Киеве, считает, что наступление на российскую территорию возродит постепенно затухающий интерес к конфликту.

«Украина показывает миру, что страна способна дать отпор. Эта операция — идеальный момент перед выборами в США, чтобы вернуть этот конфликт на карту», — заявил западный чиновник в интервью The Washington Post.

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев также отмечает, что «курская операция» — это прежде всего демонстрация силы и сигнал Западу. При этом кульминация текущей наступательной операции со стороны ВСУ в Курской области уже пройдена, уверен Левиев. «Последние двое суток продвижений уже не было, потому что фактора неожиданности уже нет, а российские войска перебрасывают свои подразделения, чтобы купировать ситуацию», — говорит Левиев.

По его оценке, ситуация в Курской области перейдет в позиционную войну и станет для обеих сторон постоянным очагом напряженности, но не более. Левиев считает, что продлится это еще от нескольких недель до месяца в зависимости от того, сколько ресурсов готовы потратить ВСУ. Главной целью «курской операции», по его мнению, является отвлечение российских войск с других участков фронта.

«Наверное, сопутствующая цель — показать, что никаких красных линий у Путина не существует. Западная техника, в том числе американская, находится на международно-признанной территории России, идет захват населенных пунктов, и никакие ракеты с ядерными боеголовками в европейские столицы не летят», — говорит он.

Основной целью атаки ВСУ на Курскую область, считает Левиев, является отвлечение российских войск с других участков фронта, добавляя при этом, что добиться удалось лишь частичного ослабления на Харьковском направлении, где и так не было опасной для Украины ситуации.

Потери России

В ночь с 8 на 9 августа ВСУ нанесли удар из американского ракетного комплекса HIMARS по колонне с российской военной техникой вблизи Рыльска в Курской области. Видео с сожженной техникой разлетелось по сети. В результате удара по колонне вблизи Рыльска погибли 490 российских солдат, написал телеграм-канал Khorne Group, который связывают с 116-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. Военный аналитик Ян Матвеев предположил, что было уничтожено не менее трех рот.

«Это один из самых кровавых и массированных ударов за всю войну», — заключил Матвеев.

Из-за неготовности российских оборонительных сооружений и частей на границе с Украиной отражать массированное наступление впервые пришлось срочникам местных подразделений. Командиры отказались выводить их в тыл и вместо отвода объявили их отряды боевыми подразделениями. Матери военнослужащих говорят, что срочники «держали оборону» при вторжении, а многие из них попали в плен.

Уничтоженная техника российских военных в Суджанском районе. 9 августа 2024 года. Фото: Анатолий Жданов / Kommersant / AP / Scanpix

Также в плен попали военные из чеченского отряда «Ахмат». Украинский проект «Хочу жить» опубликовал кадры с чеченскими солдатами, у которых были завязаны глаза. Мужчины на видео признались, что они родом из Грозного и служили в «Ахмате». Рейдовые группы нашли их «глубоко в тылу от границы». Военные пытались убежать, чтобы избежать плена. Точное количество российских военных в плену у ВСУ неизвестно.

Однако, по оценке Левиева, ВСУ могли захватить в плен уже более 100 российских военных. О пленных «ахматовцах», которых на видео показали украинские военные, он говорит, что это необязательно бойцы, приближенные к Рамзану Кадырову. «Нужно иметь в виду, что “Ахматов” несколько. Те “ахматовцы”, которые близки к Кадырову, на фронте вообще не бывают никогда — они сидят глубоко в тылах и иногда появляются на видео. Есть другие подразделения “Ахмат”, которых набирают из числа тех, кто приходит обучаться в Российский университет спецназа в Грозном: там есть как чеченцы, так и жители других регионов России. Их порой использовали близко к линии фронта. Из какого “Ахмата” эти пленные — пока не ясно», — говорит Левиев.

Украина ждет «ответки» Кремля

Предыдущие особые атаки ВСУ, например диверсия на Крымском мосту, приводили к так называемым ударам возмездия. Обычно российские военные атаковали ракетами и беспилотниками украинскую столицу, другие крупные города, а также объекты инфраструктуры. В этот раз Украина ожидает, что Россия может ответить куда жестче прежнего. Более жестокого возмездия со стороны Кремля ждут и американские чиновники. Сам Владимир Путин уже пообещал Украине «достойный ответ».

Высокопоставленный чиновник в Минобороны Украины сообщил, что официальные лица страны готовятся к масштабной атаке на Киев. Они предполагают, что российская армия попытается нанести удары по украинскому парламенту и другим правительственным зданиям. Эти объекты Минобороны России называет «центрами принятия решений».

«Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ: что-то грандиозное, чтобы показать миру, что она всемогуща и что нечто вроде Курска не останется безнаказанным. И это будут не просто четыре ракеты. Их могут быть сотни», — говорит источник издания в украинском военном ведомстве.

Конечные цели операции в Курской области до сих пор не ясны. Украинское руководство рассчитывает, что перенос войны на территорию России окажет давление на Владимира Путина и улучшит переговорные позиции Киева. Западный дипломат на условиях анонимности признался, что до наступления на приграничные регионы России Киеву просто было нечего предъявить на потенциальных мирных переговорах. «Теперь все по-другому», — заключил он.