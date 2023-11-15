Младший сын Кадырова получил седьмую награду за полтора месяца

Младшего сына Рамзана Кадырова Адама наградили орденом «За служение религии Ислам» I степени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на чеченского министра Ахмеда Дудаева.

«Орден присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей», — сказал он.

Это седьмая награда Кадырова-младшего за полтора месяца. Среди его наград — второй по значимости орденом Татарстана «Дуслык», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и орден «За заслуги перед Уммой» I степени.

Кадырову-младшему стали вручать награды после того, как 28 сентября его отец выложил в своем телеграм-канале видео, на котором Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал», — прокомментировал эти кадры Кадыров-старший, а 7 октября сообщил, что Адаму присвоено звание Героя Чеченской республики — высшая награда Чечни.

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