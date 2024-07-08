Планы по захвату Нарвы и вода из луж

В своей новой колонке писатель, продюсер и исследователь Z-сообщества Иван Филиппов рассказывает о двух мирах. В одном — на «планете розовых пони» — обитатели не видят ничего, кроме успехов, толп у военкоматов и подумывают все-таки начать войну с НАТО. В другом — российские солдаты умирают от тифа и холеры, а друзья Красной шапочки решают проблему питьевой воды в московском госпитале.

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28 июня во влиятельном американском издании Foreign Affairs вышла большая статья Михаила Зыгаря о том, как российские элиты примирились с войной. Зыгарь поговорил с несколькими олигархами и написал о том, как именно богатые и обладающие властью россияне представляют себе войну и какой видят победу. В тексте есть планы по захвату российской армией Харькова и Киева и даже нападения на страны Балтии, включая план возможного захвата, например, эстонского города Нарва.

Этот текст мне представляется очень занятным документом эпохи. Да, вполне возможно, что собеседники Зыгаря сами не очень верят в то, что говорят. Быть может, они по привычке отыгрывают роли лоялистов даже в анонимных интервью, где, казалось бы, можно говорить открыто. Что у них там в душе, сказать сложно, зато можно сказать другое.

Ни один из героев текста не поддерживает войну в, если позволите, идеологическом значении, то есть «одобряю ее начало и цели». Их логика в другом — раз уж начали, то нельзя проигрывать. И тем интереснее сравнить их видение войны с тем, как о войне пишут люди, ее искренне поддерживающие, на ней воюющие или как минимум регулярно посещающие прифронтовые районы и даже линию боевого соприкосновения.

Когда-то (до своего ареста) Игорь Стрелков очень любил писать на тему расхождения взглядов на войну этих двух групп. Ему принадлежит очень точное определение, которое он дал руководству Министерства обороны, Генштаба и в принципе представителям власти — вплоть до самого самого Владимира Путина: «обитатели планеты розовых пони». Читая на прошлой неделе тексты о самых острых проблемах российской армии — на фоне пророчеств олигархов, — слова Игоря Ивановича не вспомнить было просто невозможно.

Канал «Два майора» публикует письмо российского военнослужащего с Херсонского направления, в котором тот жалуется: у военных нет воды и они умирают от брюшного тифа и холеры. Проблема эта не новая, о чем сам автор письма и рассказывает: «Никто не желает учиться на своих ошибках и решать проблему, а просить у волонтеров привезти миллион бутылок воды на третий год СВО даже смешно».

Тему воды дополняет другой Z-автор — Платон Маматов, который также цитирует сообщение военного, в котором он рассказывает, как его подразделение месяц жило вообще без подвоза воды, потому что дроны уничтожили весь транспорт. В результате военные были вынуждены, как пишет автор, пить дождевую воду из ямы, в которой лежали тела погибших: «Яма такая, от крупного калибра, большая, в ней скопилась вода. И на дне останки валялись, пара трупов разобранных. Ну так мы ее процеживали, таблетками специальными дезинфицирующими закидывали, и пили. Соленая как мразь, но ничего, жить можно».

Проблема с водой на фронте, действительно, уже привычная — об этом Z-каналы пишут уже третье лето. Куда интереснее было на минувшей неделе прочитать о, кажется, принципиально новой сложности — командование отправляет обратно на фронт недолеченных раненых, иногда в буквальном смысле слова на костылях.

Первой об этом написала Анастасия Кашеварова. Орфографию сохраняем: «Около 50 бойцов воинской части 52562, 47 танковой дивизии, 26-го полка, ожидающих операций, ВВК [Военно-Врачебная экспертиза], имеющих категорию годности Г [временно не годен к военной службе] и предписание на 45-дневный отпуск, в нарушение указаний медиков направлены на передовую», — написала Кашеварова и подчеркнула, что случаи такие «не единичные».

Другие Z-каналы, которые будто только и ждали, чтобы кто-нибудь озвучил проблему, немедленно подхватили тему, и писать стали не просто о калеках на фронте, но и о причине их появления там: нет людей. А людей нет из-за другой вечной и нерешаемой проблемы российской армии — все всем врут.

Канал «Филолог в засаде» рассказал, что из-за запрета на увольнение в армии служат люди «в полуинвалидных состояниях», и объяснил, в отличие от Кашеваровой, причину, по которой российской армии на фронте нужны калеки — «избыточные потери» в частях, ведущих «активные боевые действия»:

«Отсюда произрастает практика досрочного возвращения людей на передок по принципу все, кто может хоть как-то держать оружие. Вполне закономерно, что такая практика никак не способствует повышению эффективности боевой работы и мотивации личного состава», — написал «Филолог в засаде».

Канал «Возле войны» пошел еще глубже в детали: «Особенно трудная ситуация с неврологическими проблемами, когда, например, формально у человека руки-ноги на месте, но должным образом не действуют». «Два майора» опубликовали очередное письмо военнослужащего, в котором говорилось о проблеме «воюющих инвалидов»: «Сейчас командование бригады пачками отправляют раненных в зону СВО, несмотря на предоставленные мед документы. Идет фиксированный ответ: "Это не причина не ехать". Даже если боец передвигается при помощи костылей, а те, кто отказываются, в их сторону начинаются накаты/угрозы уголовкой и зоной».

Надо сказать, что прием с «письмами солдат» в Z-пространстве распространен не просто так. Он смягчает ответственность владельцев каналов — не они армию дискредитируют (и снова вспомним Стрелкова), они лишь публикуют «обращения».

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В дискуссию включилась актриса Яна Поплавская. В прежние времена она была известна в первую очередь как исполнительница роли Красной шапочки, сегодня же Поплавская — одна из самых агрессивных сторонниц войны и авторка полноценного Z-канала. Вот что она написала: «Возвращают на фронт с осколками в легких, с травмированными конечностями. А что в госпиталях? Мы постоянно закупаем медицинские изделия, мои друзья пачками закупают питьевую бутилированную воду и бинты. Это не прифронтовые госпитали, это Москва!»

Тут хочется сделать паузу и, во-первых, зафиксировать, что раненым не хватает воды даже в московском госпитале, а во-вторых — давайте вернемся к тем, с кого я начал,— к обитателям планеты розовых пони. Один из них — зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев — заявил на днях, что «с начала 2024 года контракты с Минобороны России заключили около 190 тысяч граждан» и «в среднем каждый день численность объединенной группировки войск увеличивается на 1 тысячу человек».

Поспорил ли кто-нибудь из Z-авторов с такой оптимистичной оценкой зампреда Совбеза? Напрямую — только Анастасия Кашеварова. Последние несколько недель эта авторка вообще пишет максимально откровенные тексты. Остальные же околовоенные авторы с маленьким, но злым Медведевым стараются все-таки не связываться. Не называя имен, они очень много на минувшей неделе написали именно о цифрах и о том, откуда они — то есть количество военнослужащих «в зоне СВО» — берутся. А где цифры, там, конечно, и калеки.

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Прояснить вызвалась та же Анастасия Кашеварова: «Почему недолеченные бойцы попадают на передовую? Все из-за того же — из-за левых отчетов, которые скрывают реальный расклад сил и количество личного состава. <...> У нас может быть взвод три человека, а сотня — полк, а дивизия меньше тысячи. Но в докладах не пишут реальные цифры, пишут батальоны/бригады/дивизии, а то, что наименование не отражает численности, в это уже никто не углубляется».

Другой Z-автор, один из волонтеров, отправляющий на фронт гуманитарную помощь, Роман Алехин уточнил: «Тут же как: если числится у командира батальон, то сверху для батальона ставится задача. А то, что в батальоне может быть меньше роты по численности — командир боится сообщить, ведь ложь уже ранее была озвучена. И далее ложью покрывается ложь, а потом дальше лгут еще больше. И в итоге ГШ (генеральный штаб. — Прим. “Холода”) ставит задачи, которые просто не под силу выполнить бойцами».

Все вместе эти — и многие другие — тексты дают очень внятный ответ на вопрос, который не поднимают герои статьи Михаила Зыгаря, но озвучивает в своем канале отставной полковник Виктор Алкснис: «О каком успешном наступлении нашей группировки можно вести речь, когда налицо позиционный тупик образца 1916 года под Верденом?» Он уточняет, что с 16 мая 2024 года (то есть почти за два месяца) «общее продвижение российских войск на Волчанском направлении — до 200 метров».

Мне кажется важным писать об этом — о 200 метрах за два месяца, потому что тексты, подобные тексту Михаила Зыгаря, могут вызвать у читателя тревогу. Когда приближенные к Кремлю или просто очень богатые россияне всерьез обсуждают планы сравнять с землей Харьков или захватить Киев и Нарву, это не может вызвать ничего, кроме тревоги. Даже если читающий понимает, что речь идет исключительно о хотелках анонимных спикеров.

Понимая все сложности войны, эту тревогу все-таки стоит унять — посмотреть, как оценивают положение дел на фронте и состояние армии находящиеся «ближе к земле» сторонники войны. И, читая про планы российских военных или олигархов вторгнуться в Эстонию, мысленно добавлять к «российская армия планирует захватить Нарву», например, «не способная третий месяц взять Волчанск». Так будет значительно точнее. «Российская армия, не способная третий месяц взять Волчанск, планирует захватить Нарву».

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