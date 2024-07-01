Розовый туман войны

Писатель и продюсер Иван Филиппов ведет телеграм-канал «На Zzzzzападном фронте без перемен», в котором анализирует российскую провоенную пропаганду. Для этого он ежедневно изучает порядка 300 Z-каналов. Специально для «Холода» Филиппов рассказывает, как на прошедшей неделе Z-сообщество реагировало на теракты в Дагестане и к каким выводам оно пришло.

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В минувшее воскресенье в новостных лентах появилось довольно эмоциональные высказывания главы Дагестана Сергея Меликова. Он был возмущен «агрессивной риторикой по отношению к региону»: «Как будто некоторые высокие спикеры намеренно ставят целью обострение ситуации. Что за социальный эксперимент пытаются поставить над нашей республикой, зачем толкают нас в темную бездну?»

Недовольство Меликова можно было понять — именно Дагестан стал на прошлой неделе самой горячей темой в Z-пространстве. Обсуждение началось, разумеется, в связи с нападениями террористов на Махачкалу и Дербент. Но когда террористы уже были убиты и количество жертв подсчитано, Z-авторы начали обсуждать причины произошедшего. И делать это они стали не просто в традиционной для себя крайне резкой форме, но и, как кажется, совершенно не придерживаясь официальной позиции федеральной власти.

Позицию эту проиллюстрировал, например, депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев, заявив, что к событиям в Дербенте и Махачкале — да, вы угадали — причастна украинская разведка. И, казалось бы, виновные найдены — кому еще это может быть выгодно, верно? В марте ведь после теракта в «Крокусе» Z-сообщество версию об «украинском следе» активно поддержало.

Но не в этот раз. В случае с терактами в Дагестане неожиданно что-то пошло не так.

Первым дагестанскому депутату ответил сенатор Дмитрий Рогозин, который ведет довольно внушительных размеров Z-канал (больше 100 тысяч подписчиков): «Если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам».

Пост этот оказался в Z-пространстве чрезвычайно популярным, и вслед за Рогозиным и другие Z-авторы стали пытаться ответить себе на вопрос о причинах произошедшего. Надо сказать, довольно быстро они в своих попытках пришли к новому, кажется, более для себя важному вопросу: «Что не так с Дагестаном?»

«Дагестан с пугающим постоянством становится слабым звеном, помогая врагу осуществлять все новые попытки раскачать всю Россию. Нет никакого стечения обстоятельств, нет никаких случайных совпадений — точкой напряженности раз за разом становится один и тот же регион», — написал военный канал «Рокот», проиллюстрировав пост фотографией блогера Хасбика и борца Абдулрашида Садулаева (оба — уроженцы Дагестана), ничего, правда, о них в посте не сказав — поди гадай, что имел в виду автор.

Репост этого текста, в финале которого автор требовал провести «комплексную программу декриминализации и дерадикализации региона», сделал журналист «Комсомольской правды» и автор канала «Русский тарантасъ» Дмитрий Стешин.

Невероятной популярностью на прошлой неделе пользовался текст члена Совета по правам человека Марины Ахмедовой (1,6 миллиона прочтений), в котором она тоже призывала «наводить порядок» в Дагестане, а также сетовала: «Почему-то в республике среди молодежи так и не стали почетными люди, вернувшиеся после ранений из СВО. Там не встретишь символику Z, но легко увидишь флажок Палестины на машине».

Реакция Z-сообщества и написанные ими километры текстов про Дагестан очень показательны — дело в том, что многие провоенные авторы испытывают к отдельным представителям дагестанского общества искреннее раздражение. И связано это, конечно, с войной. С их точки зрения, Дагестан, а точнее лидеры общественного мнения республики, о войне молчат. Не отправляют на фронт денег и гуманитарной помощи, но одновременно смеют поддерживать и активно и эмоционально включаться в «чужую для России войну» — палестино-израильский конфликт. Эта тема всплывает в Z-каналах снова и снова, и в связи с погромом в аэропорту Махачкалы в октябре прошлого года, и в связи с новостью о том, что боец ММА Хабиб Нурмагомедов при личной встрече попросил Дональда Трампа помочь Палестине.

Хабибу на прошлой неделе вообще досталось отдельно. Например, один из самых больших и влиятельных военных каналов «Рыбарь» прямо выступил против бойца: «Спортсмен, публично позиционирующий себя праведным патриотом Дагестана (вплоть до известного отношения к российскому государственному флагу), на происходящее в родной республике пока никак не отреагировал. Как, впрочем, и вообще на два года СВО и участвующих в ней земляков. Зато войну в очень далеком от Северного Кавказа секторе Газа Нурмагомедов вниманием как раз не обходил, публикуя в соцсетях посты в поддержку палестинцев».

Автор другого значимого Z-канала «Военкор Котенок» вторил «Рыбарю»: «Хабиб — это тот самый, который последовательно дистанцируется от России и принципиально не берет в руки российский триколор. За время СВО им не было отправлено на фронт ни одного бойца, более того, за два года от него не последовало ни слова в поддержку ВС РФ или хотя бы мирных жителей, погибающих от украинских ракет и беспилотников. При этом все это время он активно и демонстративно переживает за “братьев палестинцев”».

Волонтерский канал «Тройка», не став делать упор конкретно на Хабиба, сформулировал по сути ту же мысль, но еще резче: «Региональные ломы, кто игнорирует СВО, дрочил на Палестину и искал евреев в турбине, — сидят с хуем во рту и молчат».

Тот факт, что реальность далеко не во всем соответствует эмоциональным Z-текстам, большинство авторов этих текстов, конечно, зачастую игнорируют. А иногда — придумывают способ признать очевидное, не отказываясь от собственных выводов, реальности не вполне соответствующих. Как это сделала та же Марина Ахмедова в финале своего обличительного текста: «Подавляющее большинство дагестанцев не приветствует терроризм, люди хотят работать и зарабатывать. <...> Просто в Дагестане давно пора наводить порядок. Героем должен быть дагестанец-солдат СВО, его надо внедрять в управление».

При этом дагестанские военные воюют и гибнут на фронте, из республики отправляется гуманитарная помощь как на фронт, так и на «новые территории». И участвуют в этом не только представители власти, но и даже отдельные бойцы ММА, как, например, Ислам Махачев. Но для целей эмоциональных текстов Z-авторов многие факты не важны. Например, после постов о том, что «Хабиб молчит о терактах», Нурмагомедов в своем инстаграме пост со словами поддержки и соболезнованиями все-таки выложил — но и он Z-сообщество не устроил. «А где слова осуждения в адрес террористов?» — написал в своем канале пропагандист Сергей Мардан.

Обвинения конкретно Хабиба, по сути, в «предательстве национальных интересов» — это лишь часть большого Z-нарратива. Провоенные авторы обвиняют вообще весь ММА в том, что в России этот вид единоборств «превращается в боевое крыло террористов». Еще один заметный Z-автор Александр Коц прямо пишет, что «псевдоислам в его пещерных проявлениях» в Дагестан принесли «не арабские эмиссары, а “лидеры мнений”, кумиры молодежи. Блогеры с миллионными аудиториями, звезды борьбы, бойцы ММА».

Разумеется, среди сотен постов, посвященных терактам, и в пылу обсуждений у Z-авторов появились и идеи о том, как исправить ситуацию в регионе. Вероятно именно эти соображения и вызвали острую реакцию у главы республики Сергея Меликова, так как сводятся они к нескольким простым утверждениям: Дагестан вот уже 18 лет «без хозяина», региону необходим «свой Кадыров» — «который будет огнем, мечом и идеологией бороться с терроризмом». Так решение проблемы сформулировала Z-авторка Анастасия Кашеварова. Остальные же авторы, не испытывающие к Рамзану Кадырову вообще никаких симпатий, выдали в общей массе более расплывчатую формулировку: чистка региональных элит.

Мне кажется, реакция провоенного сообщества и написанные Z-авторами тексты важны вот почему. Это сообщество в принципе интересно тем, что оно не только умеет подсвечивать серьезные проблемы в российской армии или давать важный контекст лживым заявлениям Министерства обороны. По реакции этих авторов на те или иные события можно судить о «болевых точках» той (небольшой) части российского общества, от лица которой говорят Z-каналы. Да, Z-пространство обижено на то, что в Дагестане борьба за «свободную Палестину» — как кажется авторам — население волнует кратно больше, чем «освобождение Донбасса». Но, полагаю, речь идет не только об обиде, но и о совершенно очевидном бытовом шовинизме.

И несмотря на то, что авторы зачастую делают оговорки, что Дагестан — это, конечно, Россия и многие военные из Дагестана сейчас на фронте, этот самый неприкрытый шовинизм читается в их текстах довольно внятно:

«Не надо все сваливать на Запад и СБУ. Не они проводят многонациональную политику, фестивали плова и лоббируют суицидальную миграционную политику», — пишет Роман Антоновский, автор канала «Сыны Монархии». Ему вторит и националист Роман Юнеман: «Исполнителей ищут там, где для этого сформировалась подходящая среда. А как эта среда возникла? Почему она все еще существует, более того — расширяется? И что делается, чтобы ситуацию исправить? Кроме очередных фестивалей плова, уроков толерантности и строительства новых мечетей для мигрантов в Москве и Перми. Вот вопросы, которые должна задать себе страна. И найти на них ответы. Пока не стало слишком поздно».