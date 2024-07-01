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Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова

14:35 • 01.07.2024

Федеральная налоговая служба России приостановила операции по банковским счетам экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за неуплаченных налогов. Как сообщается на сайте ведомства, боец задолжал 79,2 миллиона рублей.

Ранее телеграм-канал Mash писал, что долг Нурмагомедова перед налоговой составляет 309,7  миллиона рублей. По данным телеграм-канала, ФНС также  заблокировала счета двух братьев Нурмагомедова — Умара и Абубакара. Речь идет о счетах строительной фирмы и фермерского хозяйства.

Кроме того, 28 июня стало известно, что силовики пришли в школу боевых искусств Нурмагомедова в Махачкале. Поводом стало участие одного из воспитанников школы — Гаджимурада Кагирова — в нападении террористов на силовиков, православных храм и синагогу в Махачкале и Дербенте. Как сообщалось, силовики убили Кагирова вместе с другими участниками нападения.

Пообщаться с самим Нурмагомедовым пришедшие в его школу полицейские не смогли, так как он находится за пределами России. Однако он прокомментировал сообщения об участии Кагирова в террористической атаке. Нурмагомедов тогда признал, что Кагиров занимался в его школе, но отказался считать его своим «воспитанником». 

«Он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь, это неправда. Да, он у нас тренировался какое-то время, и это время, даже полгода не прошло», — заявил экс-чемпион UFC.

23 июня шестеро вооруженных мужчин напали на православный храм и синагогу в Дербенте и обстреляли пост ДПС в Махачкале. В результате атаки погибли 16 полицейских и шестеро гражданских, включая православного священника. Нападавшие были убиты силовиками. Позже троих из них опознали как сыновей и племянника главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Его в тот же день исключили из «Единой России» и задержали. После этого глава Дагестана Сергей Меликов пообещал провести проверки среди всех республиканских чиновников.

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