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В результате теракта в Дагестане погибли 15 силовиков и несколько гражданских

08:21 • 24.06.2024

В результате серии нападений в Дагестане погибли по меньшей мере 15 силовиков и несколько гражданских, включая настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте протоиерея Николая Котельникова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана. <...> Принято решение об оказании обязательной материальной помощи всем [родственникам] погибших и пострадавших, как сотрудникам полиции, так и гражданским лицам», — добавил глава республики», — сказал глава региона в опубликованном видеообращении.

Он не уточнил сколько именно гражданских стали жертвами нападения. По словам Меликова, силовики убили шестерых нападавших. 

Вечером 23 июня неизвестные обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также православную церковь и синагогу в Дербенте. Еще одна перестрелка с их участием произошла в селе Сергокала, которое находится неподалеку неподалеку от Дербента. 

Как передает «Интерфакс», позже трое нападавших были опознаны. Ими оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Последнего задержали местные силовики, а спустя несколько часов стало известно о его исключении из «Единой России» за «дискредитирующие действия».

По последним данным, в результате нападения пострадали и были госпитализированы 16 человек — трое гражданских и 13 полицейских. Средственное управление Следственного комитета по республике Дагестан возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Властями региона в республике объявлен трехдневный траур.

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