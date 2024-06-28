Создание «украинского гнойника», уголовное дело и побег из страны

Летом 2023 года в Санкт-Петербургском государственном университете разразился скандал. Z-блогеры стали массово писать о «ячейке проукраински настроенных студентов» на историческом факультете и преподавателе, который «глумится над погибшим на СВО студентом». Речь шла о 37-летнем доценте Михаиле Белоусове. СПбГУ оперативно уволил историка, а вскоре на него завели уголовное дело. «Холод» рассказывает, почему настоящей причиной атаки на преподавателя мог стать финансовый вопрос и как ему пришлось бежать из страны через леса Беларуси.

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«Ячейка нацистов» и «украинский гнойник»

«В СПбГУ проукраински настроенные преподаватель и студенты истфака откровенно поглумились над учащимся вуза, погибшем на СВО — руководство закрывает на это глаза и не принимает никаких мер по отстранению русофобов от занятий», — публикация с таким заголовком появилась в телеграм-канале Readovka 28 мая 2023 года. В тот же день несколько десятков публикаций об «украинском гнойнике» в СПбГУ вышли и в других провластных каналах: активно репостил их, например, пропагандист и бывший журналист RT Антон Красовский в своем личном канале, а его медиа «Консерватор» даже опубликовало «расследование» о происходящем на истфаке.

«Нам сообщили, что в университете действует группа людей в лице преподавателей и студентов, открыто ведущих антироссийскую деятельность и глумящихся в том числе над погибшим. Один из них — доцент истфака Белоусов Михаил Сергеевич, активно травящий студентов и вступающий в конфликт с преподавателями, и, как можете видеть на скрине, ВС РФ он видит не иначе как “рашистов”».

Публикации сопровождались скриншотом сообщения преподавателя из приватного чата:

Впервые этот скриншот был опубликован 25 мая в группе во «ВКонтакте» «TESTOSTERONE TOP (18+)» — сейчас в ней почти 30 тысяч подписчиков. Именно в этом посте впервые связали сообщение Михаила Белоусова с «глумлением над погибшим студентом»: «Эта группа студентов крайне близка с одним из преподавателей, который в одном из чатов опубликовал свое обращение, в котором выразил свое отвращение к трауру и постам про Федора (Федор Соломонов — студент истфака, погибший на войне в Украине. — Прим. “Холода”) в социальных сетях, обвиняя скорбящих в “рашизме”. За этим преподавателем не раз замечали крайне спорные заявления, но только сейчас это получилось зафиксировать». В оригинальном сообщении преподавателя погибший студент не упоминается.

Как рассказал «Холоду» Михаил Белоусов, этот скриншот был сделан в чате с его поднаучными студентами. Чат назывался «La Secte Clandestine» — дословно с французского слово «secte» переводится как «общество».

«Я написал это сообщение еще в апреле [2023 года], когда на истфаке начали организовывать мемориал погибшему и проводить “памятные мероприятия”. Смысл был в том, что не надо ходить на эти собрания, потому что время сейчас такое: где-то засветишься, и будет плохо, — говорит Белоусов. — Причем, честно могу сказать, я что-то похожее много раз писал, поэтому я не был уверен, что это вообще моя реплика, когда это все вынесли в публичное поле. Периодически я мог сказать что-то такое, например: “Дамы, мы не будем участвовать в дебильной конференции”», — вспоминает историк.

Одна из студенток истфака рассказала «Холоду», что на своих занятиях Белоусов мог поиронизировать над властью, но прямых заявлений не делал: «Он чуть ли не каждую консультацию повторял, что историки должны заниматься только трупами, поэтому политика — что-то параллельное для него».

К атаке на Белоусова подключился заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. Он назвал высказывания историка «абсолютно вульгарной попыткой привлечь к себе внимание антироссийскими политическими заявлениями». Также чиновник упомянул студентов, «связанных с Белоусовым»: «Знаю, что отдельные студенты, которые группируются вокруг него, тоже не могут похвастать какими-либо серьезными достижениями в учебе и в научной деятельности».

Сам историк считает, что такое резкое высказывание Могилевского может быть связано с их конфликтом на научном форуме в Сочи, где замминистра рассказывал об улучшениях в работе архивов, а Белоусов раскритиковал его слова, заявив, что «в любом европейском городе документы выдают за 15 минут, а у нас надо ждать три дня».

На истфаке о скандале узнали из тех же Z-каналов. «Это произошло очень неожиданно, мы узнали об этой ситуации из пабликов и перешептывания на истфаке. Самое страшное началось 29 мая, когда по Первому каналу транслировалась новость о Михаиле Сергеевиче (нам удалось обнаружить только эфир о Белоусове на “Радио Россия”. — Прим. “Холода”)» — вспоминает одна из студенток. Другой преподаватель истфака говорит, что и до этих событий на факультете ходил слух, что «Белоусов кому-то насолил».

Спустя несколько дней, 2 июня, университет собрал этическую комиссию по делу Белоусова. «Меня пригласили туда к трем часам, но первый час заседали только со студентами-доносчиками. Я вышел покурить на набережную и вижу, как из машины выходит водитель Кропачева (Николай Михайлович Кропачев, ректор СПбГУ. — Прим. “Холода”) и начинает снимать меня на телефон», — вспоминает историк. На комиссии преподавателя попросили прокомментировать опубликованный скриншот, затем заявили, что его объяснение не вызывает доверия. «Длилось все это 15 минут», — говорит Белоусов.

Что такое комиссия по этике Комиссия по этике в СПбГУ формируется из почетных профессоров, сейчас в нее входит 13 человек. Ее участники рассматривают на специальных заседаниях вопросы о «соответствии действий работников и обучающихся требованиям, предусмотренным настоящим уставом: следовать нравственным и культурным традициям Университета, общепринятым моральным, нравственным и этическим нормам, бережно относиться к духовным ценностям». Комиссия, например, не нашла этических нарушений в том, что один из сотрудников университета участвовал в защите преподавателя истфака Олега Соколова, который убил и расчленил аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.

Через час Белоусова попросили вернуться в здание Двенадцати коллегий (главное здание СПбГУ, где проходит в том числе заседание комиссии по этике) и вручили приказ об увольнении за «совершение аморального поступка».

В публичном решении Комиссии дано более подробное описание аморального поступка: «Доцент Белоусов М. С. вместо того, чтобы почтить память нашего универсанта, проявить нормальные человеческие чувства, посчитал уместным иронизировать над произошедшим, порочить память студента».

Дискредитация армии и нецензурные выражения

Также Белоусовым заинтересовался Центр «Э» МВД РФ. «Накануне увольнения меня позвал в кабинет Даудов (Абдулла Хамидович Даудов, директор Института истории СПбГУ; в студенческой и преподавательской среде его называют деканом. — Прим. “Холода”) и говорит: “Михаил, ты пойми, университет за тебя заступится, университет тебя защитит”. Попросил написать объяснение и позвал “человека из отдела кадров”. Приходит этот человек, который выглядит абсолютно как сотрудник известных органов, и начинает меня на пару с Даудовым перекрестно допрашивать», — вспоминает Белоусов.

На следующий день его супруга Анастасия встретила декана на факультете и спросила у него, что будет происходить дальше. В этот момент женщина была на восьмом месяце беременности. «Все хорошо будет, Настенька, за пару недель все закончится», — заверил ее Даудов.

Все действительно закончилось, но совсем не хорошо. 2 июня Белоусова уволили, а утром следующего дня на выходе из дома его задержали сотрудники Центра «Э». «Меня увезли в отдел, а оттуда сразу в суд, где предъявили обвинение в “дискредитации армии”», — рассказывает историк. Но предметом обвинения стал не скриншот сообщения, распространившийся в пабликах, а доносы студентов — они обвинили преподавателя в том, что на лекции он сравнил частичную мобилизацию со сталинской коллективизацией.

Один из студентов дал показания 1 июня, причем в них он вспоминал все возможные претензии к преподавателю. Например, он доложил, что одно из занятий закончилось обсуждением французских нецензурных выражений: «Белоусовым было доведено до сведения студентов, что большая часть нецензурных французских слов представляет собой вид измененных слов, связанных с котами. Несмотря на заметное смущение ряда студентов, преподаватель без стеснения продолжил рассказ, объяснив происхождение и перевод неприличного слова “минет” с французского, что противоречит всем нормам морали и преподавательской этики».

Этот донос был подкреплен показаниями еще одного студента, датированными 30 мая: в них второкурсник говорит, что преподаватель сравнивал мобилизацию с «депортацией малочисленных народов».

«Приблизительно в октябре 2022 года я присутствовал на занятии Белоусова по дисциплине “Теория методологии истории”, который в ходе выступления по теме историческая память заявил, что идет СВО, объявляется мобилизация: “Путин говорит, что будет мобилизовано 300 тысяч человек. Однако всем очевидно, что на местах мобилизовали миллион человек”. Данную информацию я оценивал как намеренное искажение сведений о ходе проведения СВО».

Предъявив Белоусову эти два доноса, сотрудники повезли его в суд, который отказался рассматривать дело — из-за истечения сроков давности, так как студенты сообщили о лекции, прошедшей более полугода назад, в октябре 2022 года.

«Из суда я поехал в аэропорт, у меня были билеты в Анталию. Там меня снова задержали на паспортном контроле и заявили, что мой загранпаспорт фальшивый. Повезли обратно в другое отделение все те же эшники», — вспоминает Белоусов. В отделении полиции у историка забрали паспорта. Его арестовали на 48 часов — за то, что он якобы матерился в присутствии сотрудников правоохранительных органов.

«Я думаю, что им просто надо было что-то быстро сочинить, чтобы оправдать увольнение: если бы я решил оспорить его в суде, это был бы репутационный крах для университета. Сначала меня два часа катали между разными отделениями, потом придумали “дискредитацию”, которая провалилась в суде, потом за мат задержали. Все 48 часов, пока я там сидел, мне говорили, что за мной сейчас приедут и опять отвезут в суд, но никто не приехал. В итоге они меня просто выпустили, забрав паспорт», — рассказывает историк.

Паспорта преподавателю не возвращали месяц. «Я штурмовал отделение полиции чуть ли не каждые три дня с криками: “У меня жена беременна, мне надо сдавать анализы на гепатит, иначе она будет рожать одна”», — говорит Белоусов. На 30-й день ему повезло — дежурный в отделении, видимо, не разобравшись, вернул документы, которые уже давно прошли проверку и были признаны действительными. К этому времени на преподавателя успели завести еще одно дело.

Реабилитация нацизма

«27 июня я еду в машине, мне начинают звонить журналисты и спрашивать про новое уголовное дело, о котором я ничего не знаю. Мы с женой разворачиваемся, едем домой. И тут во двор въезжают эшники», — вспоминает Белоусов. Преподавателя снова задержали и увезли на допрос. Его обвинили в «реабилитации нацизма» и потребовали признать вину. «Через полтора часа допроса следователь растерялась и начала постоянно бегать к начальству, видимо, уточнять, что со мной делать, раз я вину не признаю», — рассказывает историк. Спустя три часа преподавателя вернули домой, чтобы провести обыск, изъяли у него всю технику, при этом не стали задерживать и не выдали подписку о невыезде. «Я даже у них уточнил, не забыли ли они», — вспоминает Белоусов.

Дело о «реабилитации нацизма» также было основано на доносах — двух студентов (один из них давал показания и в деле о дискредитации) и одного преподавателя. Все они ссылались на заседание студсовета исторического факультета, на котором обсуждалось введение нового предмета «Великая отечественная война. Без срока давности».

Этот предмет связан с крупным проектом «Без срока давности», который внедрил в России понятие «геноцид советского народа» и даже закрепил его на законодательном уровне.

В 2023 году Минобразования решило добавить изучение «геноцида советского народа» и в учебный план исторического факультета. «Я сказал, что если предмет называется “Великая отечественная война. Без срока давности”, то про нее и нужно рассказывать. Нельзя рассказывать только про геноцид. История Великой Отечественной войны — это не только история преступлений против человечества, это прежде всего история героического подвига советского народа, битв, история партизанского движения, — говорит Белоусов. — А второе, что меня возмутило, — что преподавателем они позвали Егора Яковлева, написавшего сомнительную книжку про этот геноцид. У нас целая кафедра по истории ХХ века, а мы зовем преподавать человека без исторического образования».

Свои соображения Белоусов высказал на заседании учебного совета, а декан предложил ему прийти и озвучить их на публичном заседании студсовета, которое записывается на видео. Именно там преподаватель сказал то, что позже сочли реабилитацией нацизма: «Товарищи, объясните мне, какое отношение расовая теория Гитлера имеет к Великой Отечественной войне без срока давности?».

В деле в названии предмета, о котором говорит преподаватель, не хватает кавычек, которые указывали бы на то, что речь идет об учебной дисциплине, а не об историческом событии. В развернутой мотивировке преподавателя обвиняют в том, что он отрицает связь существования расовой теории Гитлера с фактом нападения на Советский Союз. Интересно, что донос с этим обвинением написали преподаватель Кирилл Назаренко — автор той самой учебной программы, — а также его поднаучная студентка.

Забрав свои паспорта вскоре после получения очередного обвинения, Михаил Белоусов сразу же покинул Россию. Выезжать с открытым уголовным делом историку пришлось неординарным способом: «Я доехал до Пскова и взял такси со словами: “Мне нужно доехать до Полоцка, но только через вот это КПП” (я знал, что там в базе не отобразится уголовка). А он решил сэкономить денег на платной дороге, поехал через лес и разбудил меня в Полоцке (то есть уже в Беларуси. — Прим. “Холода”) со словами: “Просыпайся, мы сейчас будем переходить беларусскую границу”».



Что сейчас происходит с этим уголовным делом — неизвестно.

Почему преподаватель стал неугоден университету

Как считает Михаил Белоусов, одной из причин атаки на него могло стать то, что университет не смог выполнить финансовые обязательства перед несколькими иностранцами, с которыми сотрудничал преподаватель. Дело в том, что Белоусов получил грант от Российского научного фонда на восемь миллионов рублей, в рамках которого можно было принять на работу несколько человек. Грант формально получает университет, он же нанимает тех, кто его выполняет — на ставки научных сотрудников или по договору гражданско-правового характера.

«Грант был выигран еще до войны, и у меня в коллективе из восьми человек четверо работали в иностранных организациях. Причем двое из них граждане РФ, просто работающие за рубежом. Другие двое: профессор Мануэль Чуст из Валенсии и Александр Мартин из университета Нотр-Дам», — рассказывает Белоусов. Александр Мартин подтвердил «Холоду», что не получил последнюю выплату по гранту.

С иностранцами был заключен договор ГПХ, по которому они выполнили свои обязательства, что подтверждено научной комиссией и проректором СПбГУ по науке. Последний в апреле 2024 года передал в бухгалтерию университета документы на оплату — в общей сложности зарубежным сотрудникам должны были перевести сумму в рублях эквивалентную 18–20 тысячам долларов.

Но после принятия февральского пакета санкций, когда были запрещены SWIFT-переводы из России в другие страны, платежи СПбГУ за рубеж оказались заблокированы. «У меня был чуть ли не последний грант, где есть живые иностранцы, которым нужно выплатить реальные деньги», — говорит Белоусов. Университет попытался провести эти выплаты через Китай, но это не сработало.

«Для юриста Кропачева (ректор СПбГУ по образованию юрист. — Прим. “Холода”) это ситуация просто мегакриминальная. В первые месяцы войны я у него на ректорском совещании спросил, что у СПбГУ будет с договорами с иностранцем. Он стукнул по столу и сказал, что Санкт-Петербургский университет все свои обязательства всегда выполнял и будет выполнять и никто никогда не сможет на нас подать в суд», — вспоминает историк.

Согласно правилам РНФ (Российский научный фонд), грант и все выплаты по нему можно приостановить только при условии увольнения руководителя — то есть Михаила Белоусова. Видимо, этим и решил воспользоваться университет, уверен историк. То, что университет не может выполнить свои обязательства и перевести деньги, стало окончательно понятно незадолго до того, как в социальные сети слили скриншот старого сообщения преподавателя.

Белоусов говорит, что пытался перевести грант в другую организацию и посоветовал университету несколько кандидатур новых руководителей, но все его предложения отвергли, а затем выдали уведомление о том, что грант закрыт в связи с увольнением руководителя и «непредоставлением им новой кандидатуры».

Откуда появились доносы

Во время публичной атаки на Белоусова Z-каналы стали распространять и другие якобы порочащие его сведения — в частности, о «проукраински настроенных студентах». Канал Readovka опубликовал целую папку скриншотов сообщений студентов истфака, где они «негативно» высказываются о войне и преподавателях. Показания, использованные в уголовном и административном делах против Михаила Белоусова, скомпилированы сразу из нескольких доносов студентов, в которых они жалуются не только на преподавателя, но и на своих сокурсников.

Как думает Михаил Белоусов, появление доносов на столе у сотрудников Центра «Э» можно объяснить тем, что декан исторического факультета Абдулла Даудов постоянно собирает «папочки» на студентов и преподавателей. «Например, есть преподавательница, которая никуда не приходит вовремя. Студенты ждут ее в коридоре. К ним подходит Даудов говорит: “А, вы ждете N? Все ко мне в кабинет, пишите бумагу, что N опаздывает на пары на полчаса”. И пока N хорошая, эта бумага просто лежит в папочке. Но когда будет нужно, он ее достанет», — рассказывает Михаил Белоусов.

«Раньше декан приглашал студентов к себе в кабинет, чтобы попить чай, но, конечно, это делалось, чтобы провести допрос. Сейчас к нему идут сами. После случая с Белоусовым все поняли, что лучше ходить и стучать, чтобы тебя ни в чем не подозревали», — рассказала «Холоду» одна из студенток истфака. Она также вспомнила, что после увольнения Белоусова двух студенток вызывали на допрос в Центр «Э».

Другая студентка рассказала «Холоду» о странном случае, произошедшем на зачете уже спустя месяц после увольнения преподавателя: «Во время зачета к нам в лекторий один раз зашли совершенно левые женщины, сфотографировали, как мы сдаем зачет, и ушли. Когда мы подошли к охране, нам сказали, что “все в порядке, это бывшие студенты, которые фотографировали аудитории, чтобы издать сборник воспоминаний”. Но на том же зачете была еще одна странность — фамилии поднаучных Белоусова в ведомости были обведены кружочками». Зачет принимал преподаватель Кирилл Назаренко — автор одного из доносов, который лег в основу обвинения Белоусова в реабилитации нацизма.

Из-за «папочек» пострадал не только преподаватель — после скандала университет отчислил семь студентов истфака. Но все они никак не были связаны с Белоусовым, несмотря на сообщения СМИ. На них пожаловались другие студенты, поддерживающие войну.

«У меня истфаковская биография. Мои родители — историки по образованию, они окончили истфак, поэтому я оказался там впервые в пять лет. И вот спустя столько лет я иду по коридору родного факультета, протягиваю руку коллеге, а у него тремор: он не знает, пожать мне руку или нет. Иду дальше — у второго тремор, и у третьего», — разочарованно говорит Михаил Белоусов.

Сейчас специалист по декабристскому движению работает исследователем в университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна. В европейских архивах он ищет ранее неизвестные свидетельства европейских дипломатов о Петербургском восстании декабристов. Его жена и трое детей также смогли эмигрировать из России — третий ребенок пары родился 19 июля 2023 года.