Кто атаковал «Крокус Сити Холл»

В обращении 23 марта Владимир Путин заявил, что по подозрению в совершении теракта задержаны 11 человек. При этом пока достоверно известно лишь о семи задержанных, четверо из которых, вероятно, являются непосредственными исполнителями. На видео их допросов силовики откровенно применяли к задержанным пытки, в частности, одному из них отрезали ухо и заставили его съесть. Вечером 24 марта Басманный суд Москвы отправил всех четверых задержанных под арест до 22 мая. «Холод» собрал все, что известно о подозреваемых в атаке на «Крокус Сити Холл» на данный момент.

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Вечером 22 марта вооруженные люди атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник». Предположительно, нападавших было четверо. На концерт были распроданы все билеты, он проходил в большом зале «Крокуса» вместимостью 6200 человек. По последним официальным данным, в результате теракта были убиты 137 человек, пострадали 182. Телеграм-канал Baza заявляет о 143 погибших, канал 112 — о 150.

Далерджон Мирзоев

Фото: Ольга Мальцева / AFP / Scanpix

Глава RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале назвала Мирзоева «главарем упырей» и опубликовала видео допроса. На нем тот говорит, что 15–20 дней (возможно, месяц) жил в хостеле в Дмитровском районе Москвы с неким Мухаммадом и искал работу. Вероятно, имеется в виду Мухаммадсобир Файзов, который тоже арестован.

Мирзоев рассказывает, что в телеграме познакомился с неким Абдуллой — это произошло примерно за 10–12 дней до теракта в «Крокусе». Вместе с Мухаммадом они приобрели у родственников Абдулло машину, чтобы работать таксистами.

На допросе и в суде Мирзоев говорил при помощи переводчика, так как он не понимает русский язык.

Канал «Осторожно, новости!» обращает внимание, что обвиняемый на заседании суда сильно хрипел. Как стало известно там же, Мирзоев женат, у него четверо детей — среди них двойняшки, которым по полтора года.

Саидакрами Муродали Рачабализода

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / Scanpix

Рачабализода родился 4 февраля 1994 года, он женат, у него один ребенок. Где он зарегистрирован в России — не помнит, работы нет. Образование — неоконченное среднее.

Это именно тот подозреваемый, которому силовики отрезали ухо. Так начинается видео его допроса: «Давай, блядь, как можешь, нахуй! Я рядом сижу, у тебя одно ухо осталось, блядь!»

Обвиняемый плохо понимает русский язык и практически не может говорить на русском. В телеграм-каналах также есть видео, на котором люди в камуфляже заставляют задержанного жевать его собственное отрезанное ухо.

Как утверждает RT, Рачабализода жил в Подольске. В 2018 году его оштрафовали на пять тысяч рублей за превышение 90-дневного срока пребывания в России и обязали совершить «контролируемый самостоятельный выезд» из страны.

Шамсидин Фаридуни

Фото: Юлия Морозова / Reuters / Scanpix

Фаридуни родился 17 сентября 1998 года в Таджикистане, работал разнорабочим на фабрике паркета в Подольске.

На видео допроса Фаридуни говорит, что прилетел из Турции 4 марта 2024 года: по его словам, туда он поехал, чтобы пересечь границу «ради документов» (разрешенный срок пребывания граждан Таджикистана в России без оформления дополнительных документов составляет 90 дней в течение 6 месяцев). В его инстаграм-аккаунте нашли восемь фотографий из Стамбула, все они были сделаны 23 февраля.

На допросе Фаридуни рассказывает, что стрелял по зрителям «где-то за полмиллиона» рублей, а оружие ему передали неизвестные, связавшись с ним через телеграм. По словам Фаридуни, ему перевели на карту половину суммы. Банковскую карту он потерял в лесу во время бегства от силовиков при задержании.

Он говорит, что «учился», слушая «урок» в телеграме. После этого ему написал «помощник проповедника» (у которого Фаридуни «учился»). Имени и фамилии его он не знает, но этот помощник «где-то миллион рублей обещал».

Вскоре после этих слов допрос останавливают: Фаридуни начинает трястись, а некий мужчина — видимо, один из оперативников, задержавших подозреваемого, — говорит: «Смотрите, сейчас ему хуево, его надо сейчас медикаментозно реабилитировать…».

Однако допрос закончен не был, как ясно из второго видео, опубликованного позже. Потом в телеграм-каналах распространилось фото, где Фаридуни лежит на полу в помещении, похожем на спортзал. Штаны на нем спущены и к области паха ведут провода от стоящего рядом военно-полевого телефона ТА-57, который используется для пыток электротоком.

«Я привык, что задаю пленным вопросы, а мне на них отвечают. Для начала всегда показываю ТА-57 — телефонный аппарат полевой. Если его крутить, будет происходить электроразряд. Он человека не убьет, но помучиться заставит», — рассказывал «Холоду» Егор Гузенко, «военкор», ведущий телеграм-канал «Тринадцатый».

24 марта также появилась информация, что Фаридуни посещал «Крокус Сити Холл» за две с половиной недели до нападения. Согласно сообщению Baza, он был на одном из мероприятий 7 марта и попал в кадр фотографов. OSINT-аналитик Руслан Левиев подтверждает, что на фото именно Фаридуни — в своем инстаграме обвиняемый публиковал фотографии, где он одет в ту же куртку.

В понедельник, 25 марта, связанный с силовиками телеграм-канал Baza опубликовал рассказ таксиста, который подвозил одного из террористов (а именно Фаридуни) от «Крокуса» как раз 7 марта.

По словам таксиста, Фаридуни заказал машину, когда концерт только начался (7 марта в «Крокусе» выступал Алессандро Сафина), поэтому водитель удивился и спросил, почему тот уехал так рано. Фаридуни сказал, что концерт ему не понравился: «Выкинул деньги на ветер». Билет за восемь тысяч он якобы купил у перекупщика. Также, по словам, Фаридуни рассказал ему, что недавно вернулся из Турции, собирается в России зарабатывать ремонтом квартир и перевезти свою жену. Фаридуни также сказал, что снял квартиру в России у «земляка» за 50 тысяч рублей.

Таксист обратил внимание на жалобу Фаридуни: «В прошлый раз поездка была дешевле». Это может говорить о том, что тот и ранее бывал в «Крокусе». Водитель опознал Фаридуни по фото.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, именно на Фаридуни вышли кураторы, когда тот находился в Турции, и только с ним контактировал «проповедник», заказавший теракт. По данным источника SHOT, именно он проводил инструктажи, передавал «уроки», распределял роли. Также канал утверждает, что раньше подозреваемые знакомы не были.

По утверждениям источника SHOT, на допросе Фаридуни заявил, что полмиллиона рублей — это был гонорар на всех четверых, а не на каждого. Они получили предоплату — 250 тысяч рублей на карточку Фаридуни. Переводы проводились несколькими транзакциями. SHOT утверждает, что Фаридуни вместе с другим задержанным, Файзовым, ездил в «Крокус» минимум пять раз до теракта, в том числе в дни концертов Лепса и Шамана. Фаридуни был замечен в холле «Крокуса» за день до выступления Лепса, когда пытался узнать у 16-летнего сотрудника, где что находится в здании.

Файзов Мухаммадсобир

Фото: Александр Земляниченко / AP / Scanpix

Файзову 19 лет, он гражданин Таджикистана, работал парикмахером в Иваново, там же был зарегистрирован.

Файзова допрашивали в больничной палате: он был ранен во время задержания. На видео он неразборчиво говорит, что получил документы на пребывание в России в аэропорту. На заседание суда его доставили прямо из больницы — он был прикован к тележке, в тело был вставлен катетер с мочеприемником.

Журналисты обнаружили два профиля Файзова во «ВКонтакте». Судя по ним, Файзов увлекался арабской каллиграфией и выкладывал свою каллиграфию в соцсети. Среди надписей, которые он сделал, некоторые сопровождаются русским переводом: «О, Аллах, пусть мои последние слова будут шахадой» и «Каждая душа вкусит смерть».

«Обычный парень. Такого можно встретить везде. Он может тебя стричь, продавать тебе хлеб, играть с тобой в футбол, а потом он может убивать. Как такое возможно?» — так описывает Файзова его бывший клиент Руслан в разговоре с «Осторожно, новости!». Вместе с сыном Руслан ходил к мастеру в барбершоп «Площадка», который находится в микрорайоне Московский в Иваново. По его словам, Файзов прекрасно его понимал и говорил на русском с небольшим акцентом. При этом на допросе и в суде он общался через переводчика и единственный из задержанных уточнял у него непонятные ему процессуальные тонкости.

Как сообщает Baza, сейчас жители Ивановской области угрожают владельцам салона «Площадка» устроить пожар и требуют, чтобы они покинули Россию.

Что еще известно

В ночь на 23 марта связанное с «Исламским государством» агентство Amaq опубликовало видео, снятое одним из нападавших во время теракта. Как установило издание «Агентство», у двух мужчин на этом видео та же одежда, что и у задержанных, у одного мужчины — те же кроссовки.

Например, мужчина, который врывается в зал с автоматом, одет в майку кремового цвета, на которой заметны две белых надписи. В эту же одежду одет мужчина, которому при задержании отрезали часть уха (Саидакрами Муродали Рачабализода). На видео, где его выводят из леса, на майке видны такие же надписи.

7 марта ФСБ сообщила о перестрелке сотрудников управления службы по Калужской области с боевиками террористической организации «ИГИЛ — вилаят (провинция) Хорасан» (ИГИЛ-Х). Это автономное подразделение ИГИЛ, действующее преимущественно на территории Афганистана и Пакистана.

Из пресс-релиза следовало, что члены группировки (их точное количество не уточнялось) ИГИЛ-Х оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и были убиты. Предположительно, террористы готовили нападение на одну из московских синагог. Там, где они жили, были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ночь на 8 марта посольство США в России призвало американских граждан избегать «больших собраний людей» в течение ближайших 48 часов. В тексте говорилось, что посольство «отслеживает сообщения, согласно которым экстремисты планируют атаковать большие собрания людей, включая концерты».

По информации анонимных источников издания The Washington Post, предупреждение посольства было основано в том числе на разведданных, согласно которым группировка ИГИЛ-Х активизировала деятельность в России.

20 марта московское управление ФСБ через государственные информагентства распространило сообщение о том, что в Москве задержан гражданин России, командовавший небольшим подразделением ИГИЛ в Сирии.