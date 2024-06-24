Установлены личности напавших на Дагестан боевиков

Следственный комитет сообщил, что им удалось установить личности пятерых убитых боевиков, которые напали на церковь и синагогу в Дагестане, а также обстреляли пост ДПС.

«По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также 4 гражданских лица, в том числе православный священник», — говорится в сообщении СК. Личности нападавших ведомство не раскрыло.

В свою очередь, местный телеграм-канал «Сапа Кавказ» со ссылкой на неназванный источник опубликовал имена боевиков. По его данным, в Махачкале силовики ликвидировали троих — 42-летнего Далгата Даудова, 32-летнего Абдусамада Амадзиева и 31-летнего Османа Омарова, а в Дербенте еще двоих — 36-летнего Али Закаригаева и 28-летнего Гаджимурада Кагирова.

Кагиров, как сообщают каналы Shot и Baza, был мастером спорта по вольной борьбе, бойцом ММА и выступал за клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA.

«Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел», — прокомментировал атаку Нурмагомедов (авторские орфография и пунктуация сохранены).

«Агентство» со ссылкой на утечки пишет, что Кагиров и его отец работали в филиале «Дагестанской энергосбытовой компании» — «Россети Северный Кавказ». В апреле силовики задержали там несколько человек по делу о мошенничестве с ущербом в 2,8 миллиарда рублей.

Среди убитых боевиков, по предварительной информации, есть сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман. Он, по данным Mash, занимался строительным бизнесом в Махачкале, а также владел кафе «Лимонад» в Изербаше. Телеграм-канал утверждает, что у него были «связи с Турцией». По информации «Верстки», Осман Омаров в 2010-х работал на Дербентском коньячном комбинате, а также в местном Сбербанке.

Ранее сообщалось, что в нападении участвовал также еще один сын Омарова Адиль. Об этом написал телеграм-канал Baza и подтвердил источник «Коммерсанта» среди силовиков. Shot также пишет, что его могли «ликвидировать».

Baza утверждает, что во время допроса Магомед Омаров сказал, что «несколько лет знал о том, что его дети — ваххабиты». Он якобы рассказал, что Осман был самым радикальным из них.

«По его словам, остальные братья и родственники их не поддерживали. Последние годы Омаров якобы не общался с сыновьями. Во время допроса чиновник заверил следователей, что сам не причисляет себя к этому движению», — пишет телеграм-канал без ссылки на источник.

Shot добавляет, что против Омарова могут возбудить уголовное дело за «пособничество террористам».

Еще одного убитого боевика Абдусамада Амадзиева телеграм-каналы называют племянником Омарова. «Верстка» пишет, что с 2012 по 2020 годы он работал в «Газпром газораспределение Дагестан».

Другой нападавший Али Закаригаев, как пишет канал «Жемчужина юга», участвовал в выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Сергокалинский район» пятого созыва. Он, вероятно, выдвигался от партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду».

Вечером 23 июня несколько человек обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также православную церковь и синагогу в Дербенте, которую затем подожгли. Кроме того, еще одна перестрелка произошла в селе Сергокала.

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