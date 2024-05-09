Продававшего видео с пытками стримера приговорили к пожизненному

Суд в Лондоне приговорил к пожизненному заключению 46-летнего гражданина Норвегии Мариуса Густавсона по обвинению в пытках и их трансляции в соцсетях. Его называют лидером сети, которая занималась «экстремальными модификациями тел», сообщает The Guardian.

Густавсона признали виновным в том, что он участвовал как минимум в 29 эпизодах пыток. В течение четырех лет он проводил жертвам кастрацию путем раздавливания яичек, удаление полового члена и заморозку конечностей. Однажды он бил током 16-летнего юношу. Видео происходящего транслировалось на сайте Густавсона. Его также обвинили в каннибализме и продаже частей тел.

Густавсон занимался этим с 2017 по 2021 год. На его сайт были подписаны почти 23 тысячи человек, которые суммарно заплатили за контент более 300 тысяч фунтов стерлингов (34 миллиона рублей). На сайте можно было оформить членство: например, VIP-доступ стоил 100 фунтов (11 тысяч рублей) в месяц. Вместе с Густавсоном по делу проходят еще шестеро мужчин. Все они, включая Густавсона, признали вину.

На видео одного из инцидентов, которое рассматривали в суде, было видно, что одной из жертв поставили на заднюю часть икры клеймо с буквами «EM», то есть «eunuch maker» («создатель евнухов»). Позднее этот мужчина обратился в полицию, после чего началось расследование. Прокурор назвал проведенную операцию «беспрецедентной» и добавил, что достоверно оценить масштаб преступлений невозможно.

В начале года трое мужчин были осуждены за то, что отрезали гениталии самого Густавсона и сняли это на видео. Еще одного мужчину приговорили к лишению свободы за то, что он заморозил ногу Густавсона, после чего ее пришлось ампутировать.

Ранее в Великобритании, США и Индонезии раскрыли сеть по изготовлению и продаже контента с пытками обезьян.

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