Вы дозвонились на радио. Какую песню закажете?

«Исчезли солнечные дни» Валерия Леонтьева

«Переживу» Монеточки

«Cut the World» Antony and the Johnsons

«PODNHA» Земфиры

«Приезжай» Аллы Пугачевой

«Мама, зачем ты меня родила» рок-группы «Тупые»