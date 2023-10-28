Мне не хватает эмоциональных качелей

«Холод» поговорил с клиническим психологом Дмитрием Смойкиным и узнал, как прийти в себя после эмоционально нездоровых отношений, почему нам бывает скучно в здоровых и как понять, готовы ли мы влюбиться снова.

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Дмитрий Смойкин. Клинический психолог Mental Health Center

Нездоровыми отношениями можно считать эмоционально нестабильные романтические отношения с физическим или психологическим насилием, контролем, манипуляциями или другим деструктивным поведением. Часто партнеры в таких отношениях чувствуют зависимость, боль, страх, недовольство, вину и беспомощность. У них бывают хорошие периоды, когда люди находят общий язык и заботятся друг о друге, но после неизбежно возвращается нездоровое отношение друг к другу и негативные эмоции. Люди часто выходят из таких отношений с психологическим ущербом (стресс, тревога, недоверие, страх близости или открытости).

Эмоциональное насилие — это когда человека обманывают, кричат на него, манипулируют, применяют гиперконтроль или унижение. Это могут быть «безобидные» на первый взгляд замечания о внешности или поведении, сравнения с другими людьми с акцентом на то, что те выглядят привлекательнее или лучше ведут себя. Часто в нездоровых отношениях партнеры перекладывают ответственность или вину друг на друга. Так, человек может убеждать другого, что все проблемы в отношениях происходят только по вине партнера. Часто эмоциональное насилие сопровождается контролем, например, партнер может стараться изолировать человека от его друзей и семьи, ставить перед выбором «я или друзья», стараться убедить, что его окружение плохо влияет на него или их отношения. Негативный опыт, приобретенный в таких отношениях, приводит к тому, что у человека снижается самооценка, возникают проблемы с доверием, а также тревожность, стресс, подозрительность.

К физическому насилию относится все, что нарушает неприкосновенность человека, наносит вред здоровью или причиняет боль: например, один из партнеров угрожает жизни и безопасности другого, насильно склоняет к близости, ограничивает свободу или пытается физически удерживать партнера. После таких травматичных отношений люди часто испытывают сильную тревогу, страх открываться новому человеку и избегают близости.

Здоровые отношения — эмоционально стабильные, в которых оба партнера чувствуют радость, спокойствие, уважение, поддержку и комфорт. В здоровых отношениях партнеры принимают недостатки друг друга, готовы к компромиссам и обсуждениям, а также отсутствуют унижения и насилие.

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В здоровых отношениях преобладают уравновешенные периоды с легкими эмоциональные подъемами и спадами, когда, например, мы чувствуем радость или легкую меланхолию. Частые эмоциональные колебания и чересчур интенсивные чувства говорят о том, что отношения нестабильны и могут нам навредить.

Как восстановиться после расставания?

Чаще всего после выхода из нездоровых отношений человеку требуется время, чтобы справиться с эмоциональными последствиями разрыва и выстроить новую рутину. Точного срока нет — все индивидуально и зависит от того, насколько долгие и эмоционально интенсивные были отношения, была ли в них поддержка и забота.

Нездоровые отношения часто заканчиваются психологическим или даже физическим переутомлением. Вот что может помочь прийти в себя:

Не подавлять эмоции. Вступить в новые отношения или удариться в работу, чтобы заглушить переживания, — не самая хорошая идея. Лучше всего дать себе время прожить все эмоции, даже те, которые кажутся негативными.

Обратиться к психологу. С ним можно обсудить свой опыт и переживания, лучше понять их и научиться с ними справляться.

Снизить тревожность. Например, можно заняться медитацией, йогой или любимым хобби. Если хобби нет — самое время попробовать что-то новое.

Определить свои границы и ценности, чтобы не вступить в неподходящие вам отношения в будущем. Например, к границам относятся: не терпеть насилие и унижения, не делать что-то против воли. Ценности же индивидуальны — свобода и независимость, любовь к окружающему миру и близким, верность, толерантность, саморазвитие. Можно выписать их в дневник или заметки.

Продумать свои критерии здоровых отношений. К примеру, в них должны быть взаимоуважение и доверие, спокойствие, честность, уважение личного времени и пространства. Также можно прописать, какие качества вам важны у вашего партнера.

Заняться тем, что давно откладывали. Может быть полезно перенаправить свое внимание на личные интересы или саморазвитие (чтение, лекции, рисование, фильмы).

Заняться спортом. Он улучшает настроение, снижает стресс и положительно влияет на психологическое состояние. А спортивные достижения могут повысить самооценку и отвлечь от переживаний.

Мне скучно в новых отношениях. Это нормально?

В отношениях, как и в жизни, нам бывает скучно по разным причинам. Конечно, может быть, что вам скучно с новым партнером просто потому, что вы друг другу не подходите и вам вместе скучно. Но бывает так, что нам просто хочется драмы, волнений и интенсивных эмоций. В этом случае стабильные отношения не соответствуют нашим потребностям или ожиданиям. Возможно, стоит разобраться, чем и почему вас привлекают нездоровые отношения, в идеале — вместе с психологом. Это может быть связано с травмирующим опытом в прошлом, вашим типом привязанности, страхами, самооценкой, детскими травмами.

Возможно, стабильность в отношениях не совпадает с нашими представлениями о любви. Например, мы можем идеализировать драматичные отношения под влиянием культуры (романтические фильмы, сериалы и книги) или воспринимать их как норму из-за отношений в родительской семье (отстраненные, импульсивные или контролирующие родители).

Вы могли привыкнуть к эмоциональным качелям и конфликтам в прошлых отношениях. Тогда новые вызывают сомнения и скуку из-за того, что спокойствие и отсутствие конфликтов для вас непривычны. Вам может даже казаться, что это не настоящая любовь, так как нет «искры».

Но иногда в отношениях просто мало впечатлений или общей активности. И хотя здоровые отношения более спокойные и стабильные, это не означает, что люди обречены проводить время однообразно. Важно открыто поговорить об этом с партнером и предложить разнообразить рутину: делать сюрпризы, символические подарки, устраивать свидания или делать что-то вместе. Можно организовать поездку в другой город или на природу, поужинать в ресторане или устроить пикник, вместе начать изучать язык или игру на музыкальном инструменте.

Как понять, что я готов строить здоровые отношения?

Бывает совсем не просто понять, готовы ли мы к новым отношениям, особенно после травмирующего опыта.

Сначала важно понять, какая у вас мотивация, позитивная или негативная. Постарайтесь ответить на вопросы, почему вы хотите вступить в отношения, какие у вас сейчас потребности и желания. Если вы чувствуете себя одиноко, вам скучно, вы хотите сильных эмоций или стараетесь забыть предыдущего партнера — мотивация считается негативной, и, скорее всего, новые отношения не принесут вам радости. Мотивация считается позитивной, если вы хотите создавать счастливые отношения, основанные на взаимном доверии и уважении, развиваться вместе с партнером, находить компромиссы, заботиться и радовать друг друга.

Не менее важно честно ответить себе, есть ли у вас психологический ресурс на развитие новых отношений. Спросите у себя, хотите ли вы открыться новому человеку, готовы ли вы разговаривать и обсуждать потребности, оказывать поддержку и заботиться, хотите ли вы эмоциональной и физической близости.

Также важный фактор — как мы реагируем на «красные флаги». Это сигналы, которые предупреждают нас о возможных проблемах и конфликтах. Они у всех свои и зависят от ценностей. Это могут быть агрессия, конфликтность, гиперконтроль, несоблюдение обещаний, непунктуальность, нечистоплотность, гиперэмоциональность или, наоборот, отсутствие эмоций, нелюбовь к животным или детям, несамостоятельность. Наша реакция на них определяет, готовы ли мы к отношениям с этим человеком или нам следует искать более подходящего партнера.

Если мы их замечаем, но упорно игнорируем — это говорит о том, что мы не готовы к новым отношениям, потому что мы делаем выбор в пользу того, что может нам навредить.

То, как мы относимся к себе, также определяет нашу готовность к новым отношениям. Когда заботимся о нашем психологическом и физическом здоровье, стремимся к положительным эмоциям, открыты к новому — скорее всего, мы готовы и к позитивному опыту в отношениях с другим человеком. Однако иногда у нас непростой период в жизни, когда мы чувствуем меланхолию, раздражение, недовольство, избегаем общения или близости, постоянно думаем о бывшем партнере или прошлом. Тогда лучше сперва уделить время и внимание своему эмоциональному благополучию (обратиться к психологу, исправить то, что вас не устраивает в жизни, наладить социальные связи, наполнить жизнь впечатлениями, добавить физической активности или хобби).

Порой может казаться, что вы никогда не испытаете таких сильных чувств, как с бывшим партнером. Постарайтесь принять мысль, что эти опасения могут оказаться правдивы. Однако нужно пробовать не заключать себя в рамки прошлого и не искать повторения опыта, а быть готовым и открытым к новому. Помните, что вы достойны отношений, в которых вас любят, уважают и заботятся о вас.