Британскую принцессу Кейт Миддлтон не видели уже несколько месяцев

Кейт Миддлтон — жена принца Уильяма, наследника престола Великобритании. В январе Кенсингтонский дворец сообщил о том, что Кейт перенесла плановую операцию. Последний раз она появлялась на публике в декабре, на Рождество, и с того момента ее не было на публичных мероприятиях, а единственное фото с ее участием, которое опубликовали в официальном аккаунте, отредактировано в фотошопе. Теперь пользователи соцсетей проводят собственные расследования и строят конспирологические теории — например, что принцесса мертва, а королевская семья тянет время, чтобы спрятать тело. «Холод» рассказывает, как интернет сошел с ума на этот раз.

Странные заявления

17 января Кенсингтонский дворец опубликовал заявление: «Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская вчера была госпитализирована для плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно, и ожидается, что она пробудет в больнице от 10 до 14 дней, прежде чем вернется домой для дальнейшего восстановления». Там также говорилось, что Кейт Миддлтон вернется на публику не раньше Пасхи — то есть 31 марта.

Заявление дворца оставило вопросы: чем болеет Кейт и насколько это серьезно? Почему, если операция плановая, принцесса отменила мероприятия до апреля? Авторы заявления добавили, что подробностей больше не будет — только если не произойдет что-то действительно серьезное. Они сослались на желание Кейт оставить «личную информацию о здоровье в тайне».

Следующее сообщение от Кенсингтонского дворца появилось 29 января: «Принцесса Уэльская вернулась домой в Виндзор, чтобы продолжить восстановление после операции. Она уверенно идет на поправку». С того момента больше месяца не было никаких новостей о Кейт, что непривычно: раньше она часто появлялась на мероприятиях.

Добавило тревоги поклонникам принцессы и поведение короля Карла III. В январе он ненадолго лег в больницу, и 5 февраля стало известно, что у него диагностировали рак предстательной железы. Хотя график Карла был скорректирован, он все равно открыто рассказывал о состоянии своего здоровья — в отличие от пропавшей принцессы.

#WhereIsKate

Постепенно в твиттере стал набирать популярность хэштег #WhereIsKate: пользователи гадают, куда она на самом деле пропала. Теории варьируются: от рака, комы, внематочной беременности до тайной пластической хирургии, подмены двойником и побега с актером Питом Дэвидсоном.

Kate Middleton in the Buckingham palace dungeon hearing the press outside ask about her getting a BBL #KateMiddleton pic.twitter.com/s3Waz0sw4U — 🧟 (@cheesybeans23) February 28, 2024 Кейт Миддлтон в подземелье Букингемского дворца слышит, как снаружи пресса задается вопросами о ее бразильской подтяжке ягодиц

The royal family's science team creating a new Kate Middleton after the last one died pic.twitter.com/T4W7LV5Zj6 — Marchioness of Chopmondeley (@JohnLoosWins) February 27, 2024

Научная группа королевской семьи создает новую Кейт Миддлтон после смерти предыдущей

My favorite Kate Middleton theory so far is that she got bangs and is waiting for them to grow out 😭😭😭😭😭😭😭😭 — Taylor 🌻 (@itsmet_19) February 28, 2024

Моя любимая теория про Кейт Миддлтон на данный момент заключается в том, что она сделала челку и ждет, пока та отрастет 😭😭😭😭😭😭😭😭

27 февраля принц Уильям, муж Кейт, в последний момент отказался от важного мероприятия — по «личным обстоятельствам» он не пришел на поминальную службу после смерти его крестного отца, короля Греции Константина. Тогда СМИ со ссылкой на представителя Кенсингтонского дворца сообщили, что со здоровьем Кейт все хорошо и она продолжает восстановление. Многим показалось, что это выглядит подозрительно.

4 марта появилось первая за несколько месяцев фотография Кейт Миддлтон: принцесса в солнцезащитных очках сидела на переднем сидении автомобиля, которым управляла ее мать. Журналисты Entertainment Tonight написали, что фото было сделано утром того же дня в Лондоне. «Интернет-расследователи» сразу же попытались по фото определить состояние здоровья Миддлтон. Кто-то утверждал, что так выглядит лицо человека после инсульта, а кто-то заметил пластырь у нее на носу. Зернистую картинку улучшали с помощью фоторедактора, по полученному результату ставили диагнозы или говорили, что женщина в машине — это и не Миддлтон вовсе.

Daily Mail releases two more, perfectly normal Images of Kate Middleton. pic.twitter.com/rCRDcb9kz4 — Mikey Walsh (@thatbloodyMikey) March 11, 2024

Daily Mail публикует еще два совершенно обычных снимка Кейт Миддлтон

Неожиданно подогрело ажиотаж британское министерство обороны. Военные поторопились объявить, что в июне Кейт посетит ежегодную церемонию «Trooping The Colour» в честь официального дня рождения правящего монарха. Какое-то время изображение принцессы висело на сайте мероприятия, и под ним уже продавались билеты. Однако, как сообщали СМИ, анонс сделали без согласования с Кенсингтонским дворцом, который не мог настолько заранее обещать, что Кейт будет участвовать в церемонии. В результате информацию о ее визите убрали с сайта.

Posting photos to raise awareness for Kate Middleton’s disappearance. #IStandWithCatherine pic.twitter.com/16kShK25rS — Where is Kate Middleton? (@emmabung) March 13, 2024 Публикую фото, чтобы привлечь внимание к исчезновению Кейт Миддлтон

Мастер фотошопа

10 марта в общем твиттер-аккаунте принца Уильяма и Кейт Миддлтон появилось первое официальное фото Кейт: День матери, улыбающаяся Кейт окружена тремя счастливыми детьми. В посте говорится, что сфотографировал семью принц Уильям.

В соцсетях сразу же появились комментарии сомневающихся в том, что Уильям мог сам сделать такое профессиональное фото. Однако главные подозрения вызвало другое: на снимке были заметны грубые следы обработки в фоторедакторе. Например, молния на кофте Кейт резко обрывается, а линии порога на фоне размыты. Рукав принцессы Шарлотты просвечивает, и часть ее волос как будто стерта.

На следующий день в официальном аккаунте принца и принцессы появился пост, написанный от лица Кейт. Она извинилась за путаницу, которую вызвала публикация фотографии, и сказала: «Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием». В соцсетях удивились: выходит, принцесса, которая не появляется на публике третий месяц, обрабатывает фотографии в фотошопе и выкладывает их?

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. https://t.co/geJRaq6dS5 pic.twitter.com/oMmQ19VXEW — &rew (@AJBM17) March 11, 2024

Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием

«Не могу поверить, что я накосячил с рукавом»

Оригинал...?

Истории с неаккуратным фотошопом кадров с семьей принца Уильяма случались и раньше. На рождественской фотографии, которую Кенсингтонский дворец выложил в твиттер 9 декабря, тоже заметили следы фотошопа: руке принца Луи не хватало среднего пальца, а одна из ног Кейт куда-то пропала.

После того, как выяснилось, что фото со Дня матери обрабатывали в фотошопе, Reuters, Associated Press, Getty и другие фотоагентства заявили, что прекратят распространение этого снимка.

Кенсингтонский дворец до сих пор игнорирует вопросы о том, что происходит с Кейт. Теории и мемы от этого только множатся. Кажется, до тех пор, пока Кейт не появится на публике в прямом эфире, что бы ни опубликовал Кенсингтонский дворец уже не вызовет доверия.

Kensington Palace have released another photo of #KateMiddleton to confirm she is absolutely fine and recovering well. pic.twitter.com/dO8EA73oDM — Ashles (@Ashles3000) March 11, 2024

Кенсингтонский дворец опубликовал еще одну фотографию Кейт Миддлтон, чтобы подтвердить, что она в полном порядке и успешно выздоравливает

What kensington palace thought we would see VS what we actually saw #KateMiddleton pic.twitter.com/8Wv5BAXhe3 — Charlotte Elizabeth (@charliie2724) March 11, 2024

Что, по мнению Кенсингтонского дворца, мы увидим VS что мы увидели на самом деле

Kensington Palace's photoshop guy after clicking send https://t.co/7PwDzPoFYM pic.twitter.com/tHp4E6PfaG — LVT Stan account 🏗🚊🚴‍♂️🔰🇺🇦🇦🇲🇹🇼 (@blueliberal1) March 10, 2024

Редактор фото из Кенсингтонского дворца после нажатия кнопки отправить