Атака на «Крокус» стала самым смертоносным терактом ИГИЛ в Европе

Зарубежные СМИ называют атаку на московский концертный зал самым смертоносным терактом ИГИЛ в Европе. Западное сообщество всерьез обеспокоено активизацией боевиков, которых США, как казалось, разгромили в 2019 году. Однако российские власти настаивают, что к атаке на «Крокус Сити Холл» причастно не «Исламское государство», а Украина.

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Запад готовится к новым атакам

Пять лет назад курдское и арабское ополчение, поддержанное Соединенными Штатами, вытеснило боевиков «Исламского государства» из их последнего пристанища — деревни на востоке Сирии. После этого ИГИЛ преобразовалась в сеть, состоящую из ячеек, разбросанных от Западной Африки до Юго-Восточной Азии и занимающуюся партизанскими атаками, взрывами и целенаправленными убийствами.

The New York Times называет филиал ИГ в Хорасане (ИГИЛ-Х) самой безжалостной ячейкой группировки. Именно она, как утверждают американские власти, совершила нападение на «Крокус Сити Холл» в Москве. В январе боевики ИГИЛ-Х также осуществили теракт в Иране — на поминальной службе по иранскому генералу Касему Сулеймани. Тогда погибли более 80 человек.

Специалисты по борьбе с терроризмом беспокоятся, что после терактов в Москве и Иране ИГИЛ-Х может активизироваться и в Европе, пишет NYT. Особенно это касается Франции, Бельгии, Великобритании и некоторых других стран, которые подвергались нападениям в течение последних 10 лет.

«Я беспокоюсь насчет Олимпийских игр в Париже. Они станут главной целью террористов», — сказал бывший старший советник ООН по борьбе с экстремизмом Эдмунд Фиттон-Браун.

The Wall Street Journal отмечает, что в ходе недавней проверки в сирийском лагере беженцев Аль-Холь, где живет около 44 тысяч человек, были обнаружены десятки боевиков ИГИЛ и оружие. Бывшая чиновница Пентагона по делам Ближнего Востока Дана Строул назвала это место «бомбой замедленного действия».

Зачем ИГИЛ нападать на Москву

Россия уже много лет находится под прицелом ИГ, пишет The Guardian. Лидеры группировки, как и многие исламские боевики, помнят о поддержке Россией режима Башара Асада в Сирии. Также один из основных тезисов пропаганды ИГ заключается в том, что Москва является частью коалиции христианских, западных сил, «ведущих 1400-летнюю битву против ислама». В заявлениях ИГ, взявших на себя ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл», говорилось об «убийстве христиан».

Лидеры ИГИЛ-Х могут также рассматривать Россию как страну, поддерживающую Талибан, который их репрессировал, отмечает The Guardian. Они помнят и жестокие советские военные операции в Афганистане в 1980-х, и «джихад», который их отцы и деды вели против Москвы. Триггером также могут быть и чеченские войны.

ИГИЛ-Х было зациклено на России в течение последних двух лет и часто критиковало Владимира Путина, сказал NYT аналитик по борьбе с терроризмом в консалтинговой группе по безопасности Soufan Group из Нью-Йорка Колин П. Кларк. «Группировка обвиняет Кремль в том, что на его руках — мусульманская кровь, ссылаясь на вторжение Москвы в Афганистан, Чечню и Сирию», — сказал эксперт.

«ИГИЛ-Х собрал под своим крылом боевиков из Центральной Азии и Кавказа, и они могут нести ответственность за нападение на Москву либо напрямую, либо через свои сети», — отметил специалист по борьбе с терроризмом в Джорджтаунском университете Дэниел Байман.

Москва винит во всем Киев

Российские власти тем временем пытаются обвинить в теракте Украину, пишет NYT. В воскресенье в главных выпусках новостей на российских федеральных телеканалах появились сообщения, основной посыл которых заключается в том, что западные страны говорят о причастности к теракту боевиков ИГИЛ, чтобы переложить на них вину с Киева.

«Соединенные Штаты и Европа понимают, что любая связь между Украиной и атакой на “Крокус Сити Холл” была бы самоубийственной для Киева и всего антироссийского альянса», — цитирует NYT сотрудника «России-1» Дмитрия Мельникова. В качестве доказательства причастности Киева используется то, что предполагаемые террористы были задержаны в Брянской области, граничащей с Украиной, отмечает NYT.

Освещение российскими федеральными каналами теракта в таком ключе позволяет предположить, что Кремль полон решимости мобилизовать свои ресурсы против главного врага — Украины и западной коалиции, пишет NYT.

The Guardian тоже указывает на то, что Владимир Путин бездоказательно обвинил Украину в помощи террористам, атаковавшим «Крокус». В итоге Россия пытается возложить ответственность на Украину, Киев отрицает свою причастность к произошедшему, а боевики ИГИЛ тем временем публикуют кадры нападения на концертный зал, заявляя, что это сделали именно они.

Журналисты The Guardian называют теракт в «Крокусе» самым смертоносным нападением ИГ на Европу и самым смертоносным терактом, совершенным любой группировкой в ​​России после захвата школы в Беслане в 2004 году.