Хуже «Норд-Оста»

Количество погибших в результате теракта в «Крокус Сити» уже составило 143 человека — это больше, чем во время теракта на Дубровке, во время захвата заложников мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Что тогда, что сейчас налицо бессилие силовиков — первые наряды спецназа приехали к «Крокусу» только спустя час после первых сообщений о стрельбе. К этому моменту террористы уже могли покинуть комплекс и уехать за пределы Московской области. Задержали подозреваемых в теракте только спустя 15 часов примерно в 550 километрах от «Крокус Сити» — недалеко от границы с Беларусью и Украиной. «Холод» восстановил всю хронологию событий одного из страшнейших терактов современной истории России.

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С утра и до вечера в «Крокус Экспо», с которым у «Крокус Сити Холла» общий вход, проходят соревнования по танцевальному спорту. Среди участников — дети от 7 до 18 лет и взрослые.

День — Канал «ВЧК-ОГПУ» выкладывает видео, на котором, как утверждается, спецназ задерживает большую группу мужчин у «Крокус Экспо». Позднее в канале появилась информация, что задержание могло быть связано с конфликтом в боксерском клубе.

19:00 — Новый владелец белого «Рено», на котором террористы, вероятно, прибыли к «Крокус Сити Холлу», звонит предыдущему владельцу и просит снять автомобиль с учета.

19:38 — Видеорегистратор проезжающей машины фиксирует момент, когда террористы вышли из белого «Рено» и направились в «Крокус Сити Холл». По свидетельству охранника, стрельбу террористы открыли еще с улицы, «стекла сразу посыпались». Это подтверждается видео, которое было снято снаружи.

19:45 — Первые выстрелы в здании — по свидетельству очевидца. Другие свидетели рассказывают, что услышали первые выстрелы между вторым и третьим звонком на концерт группы «Пикник». Предположительно, именно тогда появились первые жертвы — на кадрах, где виден вход в «Крокус Сити Холл» и продвигающихся внутрь здания террористов, можно заметить людей, которые неподвижно лежат у дверей.

«Стрельба началась где-то в 19:55. Только-только прозвенел второй звонок и люди стали подниматься в концертный зал. Раздались громкие звуки, но было сложно понять, что происходит. Что это: хлопушки, петарды, начинается концерт таким образом?», — рассказывает «Холоду» одна из выживших.

19:58 — Выстрелы слышны в самом концертном зале. Очевидица замечает вооруженного человека в партере.

20:00 — Запланировано начало концерта рок-группы «Пикник». Артисты находятся в гримерке.

20:15 — Первые сообщения о стрельбе в «Крокус Сити Холле» появляются в телеграм-каналах «Осторожно, новости» и Baza.

20:17 — «Осторожно, новости» публикует первое свидетельство очевидцев стрельбы, в котором уже говорится об убитом человеке.

20:23 — Телеграм-канал Baza публикует первое видео, на котором слышны звуки выстрелов в «Крокус Сити Холле». Канал также сообщает о как минимум 35 пострадавших. В это же время появляется первое видео с черными клубами дыма над «Крокус Сити Холлом». Начинается пожар.

«…пожар уже начинался — мы ощущали запах дыма и гари. [Всего на то, чтобы выйти] у нас ушло минут 20-25. То есть пожар начался в первые 15 минут после атаки», — рассказал очевидец Русской службе Би-би-си.

20:25 — Телеграм-канал «Осторожно, новости» со слов очевидцев сообщает, что стрельба ведется из автомата. Также в сообщении говорится об использовании петард. По данным телеграм-канала Baza, к этому моменту известно как минимум о 12 погибших в результате стрельбы.

20:26 — Первые сообщения о стрельбе от государственных российских информагентств ТАСС и РИА Новости.

20:31 — Государственное информагентство ТАСС пишет о «задымлении» в здании «Крокус Сити Холла». «На место выехали пожарные», — сообщает агентство.

20:33 — ТАСС пишет о взрыве. Первое сообщение о реакции правоохранительных органов на теракт — сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге.

20:35 — Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает о десяти погибших.

20:35 — Агентство ТАСС: «по предварительным данным, стрельба могла вестись из автомата». Информация о пострадавших или погибших уточняется, пишет агентство.

20:41 — «Осторожно, новости»: крыша «Крокус Сити Холла» рушится.

20:45 — В Красногороске создается оперативный штаб из-за стрельбы в «Крокус Сити Холле».

20:49 — Телеграм-канал Baza пишет, что в горящем здании может находиться более 100 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выезжает на место теракта.

21:00 — О теракте в «Крокусе» сообщает Первый канал в выпуске главных новостей дня.

21:03 — «В Красногороск к “Крокус Сити Холлу” направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи», — пишет ТАСС.

21:05 — К «Крокус Сити Холлу» прибыли бойцы спецподразделений Росгвардии.

21:08 — По данным Baza, люди в здании оказались заблокированы огнем. «Среди них пятеро детей».

21:14 — ТАСС сообщает, что пожарным удалось эвакуировать «порядка 100 человек», а также о том, что ведется спасение людей с крыши здания.

21:17 — По данным телеграм-канала Baza, пожарных все еще не начали подпускать к тушению «из-за того, что там могут находиться преступники».

Фото: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix

21:27 — Всем сотрудникам ДПС приказали организовать огневую поддержку при досмотре машин.

21:36 — Дорогу вблизи «Крокус Сити Холла» перекрыли — Baza.

21:40 — Выпуск новостей на Первом канале сменяет шоу «Голос».

21:55 — Первое упоминание Владимира Путина в государственных информагенствах после сообщений о стрельбе в «Крокус Сити Холле»: «Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с ЧП в "Крокус Сити Холл", сообщили в МИД Белоруссии», — пишет РИА Новости.

21:56 — Baza сообщает, что к этому момент известно как минимум о 18 погибших и 43 раненых: «В МВД Москвы и Подмосковья введен план “Заря”. Весь состав мужского пола в течении часа должен прибыть на работу».

21:58 — Возбуждено СК уголовное дело о теракте.

22:13 — Первое сообщение со ссылкой на ФСБ: 40 убитых, более 100 пострадавших.

22:19 — Советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк заявляет, что Украина не причастна к теракту. Подобное заявление делает и представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк. Позднее МИД Украины выпустит официальное заявление об этом.

22:42 — Государственное агентство РИА Новости, со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пишет, что о «произошедшем в “Крокусе” Владимиру Путину было доложено в первые минуты».

22:45 — Первый канал прерывает шоу «Голос» ради экстренного включения корреспондента от «Крокус сити».

23:04 — Появляются первые сообщения, что полиция ищет белый «Рено».

23:12 — Экстренный выпуск на Первом канале прекращается. В эфир возвращается шоу «Голос».

00:16 — Аарон Зелин, научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, пишет, что ИГИЛ взяло на себя ответственность за произошедшее, и прикрепляет скриншот из Amaq News Agency — информационного агентства, связанного с ИГИЛ. В российских провластных телеграм-каналах распространяется информация, что скриншот — фейк.

00:37 — Депутат Госдумы Александр Хинштейн пишет в своем телеграм-канале, что сотрудники спецназа Росгвардии покинули «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления

00:50 — Baza публикует фото людей в машине, которые могут быть причастны к теракту.

01:40 — The New York Times со ссылкой на американских чиновников пишет, что ответственность за теракт несет ИГИЛ.

01:45 — Baza:число погибших выросло до 62.

02:00 — Больше десяти тел погибших обнаружили в туалете «Крокус Сити Холла». Люди прятались там от террористов, но оказались заблокированы после начала пожара, — Baza.

02:01 — Российские СМИ анонсируют выступление Путина. Но новоизбранный президент не выходит в эфир. РИА Новости называет ссылку на его обращение «технической ошибкой».

02:45 — «Некоторые источники» газеты Коммерсант» связывают теракт в «Крокус Сити Холле» с Русским добровольческим корпусом.

03:19 — В СК РФ заявляют о как минимум 60 погибших в результате теракта.

04:10 — МЧС публикует список 99 пострадавших в теракте.

Фото: AFP / Scanpix

05:12 — Силовики оцепляют Красную площадь.

08:56 — Baza утверждает, что автомобиль с подозреваемыми остановили в районе поселка Теплый в Брянской области — всего в 16 км от границы с Беларусью.

09:54 — МЧС публикует список 107 госпитализированных после теракта.

10:25 — Депутат Хинштейн пишет что предполагаемых участников теракта якобы остановили возле деревни Хацунь Карачевского района Брянской области — в 150 километрах от украинской и в 190 километрах от белорусской границы..

11:02 — Глава ФСБ Александр Бортников докладывает Путину о задержании 11 человек, в том числе четверых, непосредственных исполнителей теракта, — РИА и ТАСС.

11:10 — Источник из спецслужб сообщил РИА Новости, что информация о подготовке теракта в Москве действительно поступала от посольства США, но имела общий характер.

11:20 — Число погибших выросло до 93 человек. Ожидается, что количество будет возрастать, сообщает СК. По предварительным данным, причиной гибели стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения

11:35 — Появились подробности задержания в Брянской области четверых подозреваемых в теракте. Они задержаны недалеко от границы с Беларусью.

11:45 — ФСБ заявила, что все подозреваемые были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Также спецслужба заявила, что теракт был тщательно спланирован: оружие, которые они использовали, было спрятано в тайнике. После совершения теракта подозреваемые планировали связаться со своими «контактами из Украины» и перейти границу России в Украину. Подозреваемых этапируют в Москву.

12:02 — Пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что террористы не доехали 100 километров до границы с Украиной. «Бойцам, не давшим уйти, — поклон. <...> А государство должно ордена дать, конечно», — добавила пропагандистка.

12:15 — МЧС публикует кадры разбора завала в «Крокусе». Зрительный зал разрушен и полностью выгорел.

12:37 — Дептранс Москвы сообщает, что в метро введены повышенные меры безопасности. Инспекторы могу проверять людей в досмотровых зонах.

12:53 — СК сообщает, что количество погибших выросло до 115 человек.

12:56 — Губернатор Московской области Андрей Воробьев, находящийся в «Крокусе» вместе со спасателями, заявил, что потолок центра находится под угрозой обрушения. Спасатели продолжают разгребать завалы и искать людей.

Фото: AFP / Scanpix

13:11 — Маргарита Симоньян и Мария Захарова публично обвиняют западные страны в связях с террористами, напавшими на «Крокус Сити». Сообщения о том, что террористы связаны с ИГИЛ они считают выдумкой. В качестве аргумента в пользу своей позиции Захарова использует информацию о желании террористов скрыться на территории Украины.

13:18 — Маргарита Симоньян публикует видео допроса якобы одного из нападавших. «Публикую полную версию допроса упыря. Пол-ляма, “чтобы стрэлат лудэй лубых”». Человека на видео предположительно зовут Фаридун Шамсутдинов (на видео неразборчиво), 17 сентября 1998 года рождения. Он утверждает, что слушал проповедь в телеграме — там же с ним якобы связался помощник проповедника и «попросил организовать атаку».

13:51 — Второе видео допроса в телеграм-канале пропагандистки. На этот раз якобы с главарем нападавших.

13:52 — Михаил Подоляк отрицает причастность Украины к теракту.

13:56 — Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале утверждает, что бойцы из полка «Ахмат» помогали ФСБ при задержании четверых подозреваемых в Брянской области.

14:05 — Количество жертв превысило 143 человека. Это больше, чем по официальным данным погибло в «Норд-Осте» — 130 человек.

15:30 — Спустя почти 20 часов после теракта Владимир Путин обратился к гражданам. Он выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших и заявил о возможной причастности к теракту Украины. По его словам, для террористов было подготовлено «окно». Исполнителей он сравнил с нацистами и пообещал возмездие всем причастным к теракту.