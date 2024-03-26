Как говорить с ребенком о теракте? Стоит ли это вообще делать?

После теракта в «Крокус Сити Холле» многие родители находятся в растерянности и не понимают, стоит ли обсуждать произошедшее с детьми или лучше уберечь их от негативных новостей. А если говорить, то как правильно подобрать слова? На основе советов психологов «Холод» подготовил инструкцию о том, как разговаривать с детьми во время трагических событий.

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Даже если вы и родственники решили не говорить с ребенком о происходящих трагических событиях, стоит помнить, что рассказать о них может кто-то еще (не всегда намеренно). Например, ребенок может услышать обрывки обсуждения родителей между собой или какие-то фразы во время их разговора с друзьями, в детском саду, школе, на прогулке или увидеть сообщения в школьном чате. А может и вовсе наткнуться на пугающие фото и видеокадры в интернете или выпусках новостей.

Кроме того, не стоит забывать, что дети очень тонко считывают настроение и состояние родителей. Когда родитель встревожен, расстроен, ведет себя более отстраненно, чем обычно, или слишком много времени проводит в телефоне, находясь при этом в напряжении, ребенок чувствует это. А если происходящее не обсуждается, испытывает страх, тревогу и одиночество.

Сообщения о теракте или о других трагических новостях могут стать для ребенка всепоглощающим переживанием, так как у него пока мало жизненного опыта. Поэтому важно, чтобы взрослые помогли ему понять происходящее: например, рассказать, что трагедии бывают, но редко, что люди предпринимают меры для того, чтобы избежать их в будущем, а также проговорить правила поведения в опасных ситуациях.

1. Поймите для самого себя, зачем вы хотите обсудить с ребенком трагедию

Семейный психолог Людмила Петрановская пишет, что разговор с ребенком необходим для того, чтобы тот понимал состояние взрослых, чтобы он не стал бояться вообще всего вокруг, а также для объяснения ограничений, возникших в его обычном распорядке жизни из-за сложившейся ситуации (например, если отменили спортивную тренировку или перенесли поход в развлекательный центр).

Если ребенку больше трех лет, не надо стараться оставить его жизнь без изменений и делать так, чтобы он ни в коем случае не расстраивался. Не стоит также во время такого обсуждения пытаться разделить с ребенком свои собственные чувства, такие как ужас, горе или гнев — для этого у вас есть другие взрослые. Не нужно запугивать ребенка, рассказывая ему, что мир — опасное и непредсказуемое место.

2. Говорите честно, но не переборщите с деталями

Говорить с ребенком о трагедии честно — не значит, что нужно погружать его во все детали происходящего. В зависимости от возраста и потребностей ребенка определите сами, какой информации для него будет достаточно. Лучше всего ориентироваться на те вопросы, которые возникают у ребенка.

3. Не пытайтесь скрыть свои эмоции, но оставайтесь устойчивым

Если вы не чувствуете, что справляетесь со своими собственными эмоциями, лучше объясните ребенку, что поговорите с ним позже. Сперва придите в норму: поговорите со своими родными и близкими, обсудите свои эмоции с тем, кто вам равен по возрасту и статусу. Приступайте к разговору с ребенком, когда будете стабильны, чтобы он чувствовал себя в безопасности. При этом не стоит скрывать грусть и другие переживания: ребенку будет полезно видеть и знать, как взрослые справляются с трудными ситуациями.

4. Выслушайте ребенка

Ребенок хочет получить ответы на свои вопросы, но помимо этого ему (как и любому другому человеку) важно выговориться, поделиться своими размышлениями и переживаниями. В некоторых случаях нужно помочь ему, задавая уточняющие вопросы: где он слышал о случившемся, что слышал или видел, что про это думает сам, как себя чувствует.

5. Проговорите не только проблему, но и возможные способы защиты

Расскажите ребенку о том, что взрослые предпринимают меры для предотвращения трагедий, и о том, что люди могут сделать сейчас, уже после самого события (сдать кровь, отправить сообщения с поддержкой, перечислить деньги). Отдельно обсудите, может ли что-то сделать сам ребенок, если он этого захочет.

Если из-за случившейся трагедии как-то меняются планы вашей семьи, проговорите и это тоже: например, почему вместо совместного похода в кино вы попросили бабушку или няню посидеть с ним. Также стоит обсудить меры персональной безопасности, чтобы ребенок имел представление о том, как вести себя в кризисной ситуации.

6. При необходимости объясните ребенку, где искать информацию

Важно объяснить пока еще неопытному человеку, где искать достоверную информацию, а каких источников лучше избегать — а также рассказать, почему каким-то каналам лучше не доверять. Обсудите также, что думскроллинг новостей не поможет ни читающим их, ни пострадавшим.

Если ребенок пользуется интернетом, можно обсудить, зачем люди пересылают друг другу страшные фото или видео с места событий (вполне возможно, что одноклассники уже делились чем-то в общих чатах или ребенок самостоятельно мог наткнуться на такие свидетельства).

«Стоит поговорить с ребенком, что болезненное любопытство к сценам насилия, страха абсолютно никому не помогает, не несет никакой полезной информации. В каком-то смысле слова это нехорошо», — говорит Людмила Петрановская.

7. Если вы говорите с подростком, будьте готовы с неоднозначным реакциям

Чаще всего родителей удивляют не слезы ребенка в ответ на разговор, а равнодушие. Такое может произойти из-за замкнутости подростка и нежелания делиться переживаниями. Можно спросить у ребенка, есть ли у него с кем это обсудить. Заверьте его, что он сможет задать вопросы или обсудить ситуацию с вами позже, если захочет и когда будет готов.

Если поговорить в спокойной обстановке с ребенком не получается, но вы заметили, что после кризисного события его поведение и состояние изменилось, не откладывайте надолго и обратитесь за помощью к психологу. Критериями острой стрессовой реакции могут быть физические проявления на протяжении нескольких дней подряд: изменение режима сна (ребенок все время хочет спать или, наоборот, не может уснуть), отсутствие аппетита или, напротив, переедание.

Можно воспользоваться памяткой Людмилы Петрановской по тому, как работать со стрессом.