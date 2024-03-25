Суд арестовал экс-владельца «Рено» и его родных по делу о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая еще троих подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Речь идет о бывшем владельце «Рено», на котором террористы приехали в концертный зал, Диловаре Исломове, а также его брате Аминчоне и отце Исроиле. Об их аресте сообщает пресс-служба московских судов.

Всех троих судят по делу о пособничестве террористам (пункт «б» части 3 статьи 205 УК). По версии следствия, некоторые из предполагаемых нападавших приехали к концертному залу на белом «Рено», а затем уехали на нем и пытались скрыться от полиции. На следующий день после теракта машину обнаружили в Брянской области.

Сторона обвинения утверждает, что один из предполагаемых стрелков, Шамсидин Фаридуни, вовлек братьев Диловара и Аминчона в террористическую группировку. Как к этому делу относится их 64-летний отец Исроил, следствие не уточнило.

Ранее Диловар Исломов рассказал «Новой газете Европа», что продал белый «Рено» около недели назад брату своей жены.

«Это была моя машина. Я когда сам видел эти фотки [с места теракта], был в шоке. Не знаю, что мне делать. Я пытался дозвониться брату жены, теперь не берет трубку. Он сказал, что эта машина нужна его другу, — рассказал Диловар. Он добавил, что они с братом сами пришли в полицию после новостей о теракте в «Крокусе».

Брат Диловара Аминчон на суде заявил о своей невиновности. «Медиазона» сообщает, что ему 33 года, он женат и у него есть восемь детей.

Диловару Исломову 24 года, он гражданин России. «Осторожно, новости» пишет, что он работал таксистом и регулярно перепродавал машины.

Ранее Басманный суд Москвы отправил в СИЗО четверых обвиныемых в совершении теракта в «Крокусе» — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всех их доставили в суд с телесными повреждениями и следами пыток.

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