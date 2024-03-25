Четверых предполагаемых террористов со следами пыток отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая четверых обвиняемых в совершении террористического акта (часть 3 статьи 205 УК) в «Крокус Сити Холле» 22 марта — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в суде.

Избрание меры пресечения в отношении всех четверых проходило в закрытом режиме — об этом суд просили представители следствия, ссылаясь на риск разглашения «государственной или иной тайны», а также угрозу для безопасности участников процесса.

В суд всех четверых обвиняемых доставили с телесными повреждениями и следами пыток, большинство из которых отсутствовали на видео с их задержанием.

Так, Мирзоева доставили в суд с синяками на лице и заплывшим глазом. На шее у него были обрывки пластикового пакета и скотча. Во время оглашения решения он не смог самостоятельно стоять и облокотился на стенку «аквариума» для подсудимых. Позже Объединенная пресс-служба Московских судов сообщила, что в ходе избрания меры пресечения Мирзоев полностью признал свою вину.

Рачабализоду также доставили в суд с синяками на лице, а также повязкой на правом ухе. 23 марта в сети распространилось видео его задержания. На нем силовик отрезал задержанному часть уха и запихивал его ему в рот. По данным объединенной пресс-службы московских судов, Рачабализода также признал свою вину.

На лице Фаридуни также видны синяки, а его левая щека сильно распухла. Накануне близкие к силовикам телеграм-каналы опубликовали фото, на котором Фаридуни пытают электрическим током. На снимке предполагаемый террорист лежит на полу со спущенными штанами, а в район его гениталий присоединены провода, предположительно от военного полевого телефона, который силовики часто используют для пыток при допросах.

Четвертого обвиняемого, Мухаммадсобира Файзова, доставили в зал суда на кресле каталке и в сопровождении врачей. У него был установлен катетер и мочеприемник, а сам он, по свидетельству журналистов, никак не реагировал на происходящее. Судья проигнорировала состояние Файзова, а когда заседание закрыли, из зала вывели сопровождавших его врачей.

О признании вины Фаридуни и Файзовым Объединенная пресс-служба Московских судов не сообщала, вероятно, они этого не сделали.

К утру 25 марта, по официальным данным, в результате теракта в «Крокусе» погибли 137 человек, еще 182 пострадали. Опознаны 62 тела.

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