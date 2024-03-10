Уже пора проверить здоровье? А какие анализы сдавать?

Проверять здоровье важно, даже когда ничего не болит, чтобы заметить болезнь до появления симптомов. Но какие обследования проходить, а что из популярных диагностик на самом деле бесполезно? «Холод» поговорил с врачами, изучил исследования и рекомендации авторитетных медицинских организаций и отвечает на главные вопросы о плановых медицинских чекапах.

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Эксперты:

Никита Жуков, врач-невролог, автор «Расстрельного списка препаратов», эффективность которых не доказана, а также серии книг «Модицина»

София Меньшикова, врач-онколог, автор телеграм-канала @OncologyFellow; сейчас не работает врачом, но занимается научной работой в компании BostonGene

Дарья Мошарева, терапевт клиники DocMed

Почему важно проверять здоровье?

Опасные заболевания первое время могут протекать бессимптомно, и результат лечения зависит от того, как скоро человек обнаружит проблему. По данным Национального института онкологии США, рак желудка лечится в 75% случаев на первой стадии и только в 7% — на четвертой. При этом больше трети пациентов замечают заболевание на поздних этапах.

С помощью плановой проверки можно вовремя поймать ишемическую болезнь сердца, угрозу инсульта и хроническую обструктивную болезнь легких — это три самых частых заболевания со смертельным исходом. Даже если человек пока здоров, анализы покажут, какая болезнь может развиться со временем, и помогут скорректировать образ жизни.

Какие обследования нужно проходить раз в год?

Важно помнить, что универсального ответа на этот вопрос нет. «У каждого человека есть особенности наследственности и образа жизни. Грамотная проверка здоровья начинается с консультации терапевта», — считает Дарья Мошарева. Более того, «это должен быть врач, который ориентируется на научные исследования и опирается на принципы доказательной медицины».

При этом общие рекомендации дать все же можно.

До 40 лет:

обследования: измерение артериального давления, ЭКГ, флюорографию

анализы: общий анализ крови, биохимический анализ крови на ферменты печени, липидограмма (покажет содержание в том числе холестерина), тестирование на ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем): ВИЧ, хламидиоз, гонорею, гепатиты В и С.

Женщинам:

осмотр гинеколога

мазок на цитологию и тестирование на ВПЧ (позволяет выявить рак шейки матки на ранней стадии)

После 40 лет к тем обследованиям, что были раньше, добавляются:

колоноскопия (если все хорошо, следующую рекомендуют делать через 5 лет)

КТ органов грудной клетки (для людей, которые курят 20 сигарет в день на протяжении года и больше)

анализ кала на скрытую кровь (используется для скрининга колоректального рака)

Женщинам:

маммография (раз в два года)

Мужчинам:

осмотр уролога

анализ на простатический специфический антиген (ПСА говорит о здоровье предстательной железы)

В любом возрасте важно посещать стоматолога. Еще полезно пройти тестирование на депрессию и тревогу — особенно беременным и тем, кому больше 65 лет. Также рекомендуется сделать денситометрию (оценку плотности костей) и сходить к дерматологу, чтобы проверить родинки.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС / Scanpix

Кому нужны дополнительные обследования?

Нет смысла проходить дополнительные обследования просто так. Однако людей, которым они нужны, довольно много. Вот основные причины:

Хронические заболевания. Например, астма, гипертония, диабет или язвенная болезнь желудка.



Например, астма, гипертония, диабет или язвенная болезнь желудка. Возраст старше 50 лет. Сегодня люди живут дольше, а с возрастом появляется риск развития разных заболеваний. «В странах с развитой медициной люди не страдают от голода, холода и инфекций, — говорит врач-онколог София Меньшикова. — Если они пристегиваются за рулем, то их шанс дожить до сердечно-сосудистого события либо онкологии повышается. Сказываются возрастные изменения организма».



Сегодня люди живут дольше, а с возрастом появляется риск развития разных заболеваний. «В странах с развитой медициной люди не страдают от голода, холода и инфекций, — говорит врач-онколог София Меньшикова. — Если они пристегиваются за рулем, то их шанс дожить до сердечно-сосудистого события либо онкологии повышается. Сказываются возрастные изменения организма». Плохая наследственность . Ее можно заподозрить, если у близких родственников были проблемы со здоровьем в молодом возрасте, например, онкологические заболевания. «Онкологи считают, что до 50 лет люди молодые и никаких раков у них быть не должно, — объясняет София Меньшикова. — Поэтому все случаи, когда более чем у одного человека в семье находили рак до 50 лет, должны насторожить: вызвать желание проверить генетику и проконсультироваться с онкологом». Если генетическая предрасположенность подтвердится, в этом нет ничего страшного. Свой стиль жизни можно адаптировать, чтобы уменьшить риск развития болезни.

. Ее можно заподозрить, если у близких родственников были проблемы со здоровьем в молодом возрасте, например, онкологические заболевания. «Онкологи считают, что до 50 лет люди молодые и никаких раков у них быть не должно, — объясняет София Меньшикова. — Поэтому все случаи, когда более чем у одного человека в семье находили рак до 50 лет, должны насторожить: вызвать желание проверить генетику и проконсультироваться с онкологом». Если генетическая предрасположенность подтвердится, в этом нет ничего страшного. Свой стиль жизни можно адаптировать, чтобы уменьшить риск развития болезни. Вредные привычки. Из распространенных — никотиновая или алкогольная зависимость.



Из распространенных — никотиновая или алкогольная зависимость. Избыточный вес , если индекс массы тела — 25 и выше. Но это приблизительный критерий, потому что у людей с одним и тем же ИМТ полнота может быть разной.



, если индекс массы тела — 25 и выше. Но это приблизительный критерий, потому что у людей с одним и тем же ИМТ полнота может быть разной. Профессиональные риски. Например, спортсменам не повредит более глубокое обследование сердца: эхокардиография и нагрузочные пробы.

Где можно проверить здоровье?

бесплатно в государственной поликлинике (диспансеризация и профилактический осмотр)

бесплатно в центрах здоровья (если они есть в вашем городе, адреса можно посмотреть здесь)

платно в частной клинике

Диспансеризация отличается от профилактического осмотра более глубоким обследованием. Ее можно пройти раз в три года, начиная с 18 лет. Но есть нюанс: если пропустили свой год, прийти на следующий не получится — придется ждать еще два года.

Пока ждете следующей диспансеризации, можно записаться на профилактический осмотр. После 40 лет остается только диспансеризация, но с этого момента она проводится ежегодно.

Записаться на диспансеризацию или осмотр можно только в поликлинику, к которой вы прикреплены. Это делается онлайн или через регистратуру. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Первый этап диспансеризации включает в себя базовые обследования. Когда результаты будут готовы, терапевт пообщается с пациентом и даст рекомендации. Если у врача возникнет подозрение на какое-то заболевание, он может назначить дополнительные обследования и направить к специалистам — например, к окулисту или неврологу.

По закону для того, чтобы пройти диспансеризацию, можно взять оплачиваемый выходной: раз в три года до 40 лет и ежегодно после. Люди, которые получают пенсию по старости или за выслугу лет, и люди предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии) имеют право на два выходных в год. Некоторые работодатели просят справки о том, что человек действительно был на диспансеризации.

Главный минус диспансеризации — в нее не входят анализы на заболевания, передающиеся половым путем. В остальном ее достаточно. Алгоритм прохождения диспансеризации и список доступных обследований можно посмотреть на портале мэрии Москвы; те же правила действуют и в других регионах.

Если нет времени на диспансеризацию, есть вариант побыстрее: обследование в центре здоровья. Весь процесс занимает не больше часа. Анализ крови тоже берут, но с помощью экспресс-тестов: смотрят холестерин и глюкозу. Проверять здоровье таким способом можно раз в год. Для обращения понадобятся паспорт и полис ОМС.

Почему обследований не должно быть слишком много?

Альтернатива диспансеризации и профилактическому осмотру — платный чекап, где можно без очередей проверить все необходимое. Но иногда «необходимого» оказывается слишком много. Методы, которые используются для диагностики, не всегда достаточно точны, поэтому не все данные получается интерпретировать. Расхождения с нормой могут вызвать подозрения врачей, случайная находка запустит цепочку обследований — и есть риск, что это принесет больше вреда, чем пользы.

Фото: Picvario Media, LLC / Alamy / Vida Press

Вот еще несколько причин, почему подход «больше значит лучше» не работает:

Тратятся время и деньги. Цель проверки — выявить только распространенные и опасные заболевания, и тому есть объяснение. «Случайные находки в большинстве случаев оказываются анатомической особенностью человека. С ними ничего не нужно делать. Но в заключениях обследований никто так не пишет — там пишут то, что увидели, — объясняет Никита Жуков, врач-невролог. — Например, у пациента могут найти неполную трифуркацию сосудов головного мозга. Это не страшно, он с ней всю жизнь прожил и проживет. Но ее обнаружение заставит пациента беспокоиться и пойти к врачу. Если врач окажется не совсем компетентным, он начнет дообследовать и залечивать. А пациент просто потратит деньги и время».



Цель проверки — выявить только распространенные и опасные заболевания, и тому есть объяснение. «Случайные находки в большинстве случаев оказываются анатомической особенностью человека. С ними ничего не нужно делать. Но в заключениях обследований никто так не пишет — там пишут то, что увидели, — объясняет Никита Жуков, врач-невролог. — Например, у пациента могут найти неполную трифуркацию сосудов головного мозга. Это не страшно, он с ней всю жизнь прожил и проживет. Но ее обнаружение заставит пациента беспокоиться и пойти к врачу. Если врач окажется не совсем компетентным, он начнет дообследовать и залечивать. А пациент просто потратит деньги и время». Пациенты нервничают зря . Врач должен быть достаточно компетентным, чтобы отличить серьезное отклонение от индивидуальной нормы. Пациенту тоже важно быть информированным и подготовленным. Но даже когда все сходится, не занервничать может быть тяжело. «Когда делают, например, маммографическое обследование, велик риск найти что-то подозрительное, — говорит София Меньшикова, врач-онколог. — Непонятную штуку, которую мы нашли, захочется дальше проверять, пунктировать, взять биопсию. Пациентке скажут: “У вас подозрение на рак”. Четыре недели она будет ждать результатов патоморфологического исследования, а потом выяснится, что ничего страшного не было».



. Врач должен быть достаточно компетентным, чтобы отличить серьезное отклонение от индивидуальной нормы. Пациенту тоже важно быть информированным и подготовленным. Но даже когда все сходится, не занервничать может быть тяжело. «Когда делают, например, маммографическое обследование, велик риск найти что-то подозрительное, — говорит София Меньшикова, врач-онколог. — Непонятную штуку, которую мы нашли, захочется дальше проверять, пунктировать, взять биопсию. Пациентке скажут: “У вас подозрение на рак”. Четыре недели она будет ждать результатов патоморфологического исследования, а потом выяснится, что ничего страшного не было». Назначают лишнее лечение. Пациенту могут рекомендовать болезненные обследования — например, биопсию или гастроскопию. Это неприятно. Но еще хуже, когда за обследованиями следует неподходящее лечение. «Найдя отклонения от нормы, не имеющие значения, врачи могут назначить лечение, которое, скорее всего, будет абсолютно бесполезным. Пациент начнет принимать таблетки. Пусть даже безопасные — но из-за того, что у него есть заключение и он получает терапию, здоровый человек будет чувствовать себя больным, — говорит Никита Жуков. — Стоит ли говорить, что это не совсем позитивно сказывается на ментальном здоровье?».

Чекап не должен содержать обследования на все случаи жизни. Здоровому человеку достаточно базового набора.

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Какие анализы бесполезны в рамках чекапа?

Несмотря на бесполезность, эти анализы и обследования могут входить в программу проверок здоровья в частных клиниках:

Тест на онкомаркеры . Здоровому человеку не нужно сдавать кровь на онкомаркеры. Их содержание может меняться, и это не связано с раком. «Онкомаркеры — это специфические белки в крови. Для онкологов это дешевый и быстрый способ оценить, что происходит с опухолью, например, после химиотерапии. То есть онкомаркеры — это инструмент, который используется для оценки динамики лечения, но никак не поиска рака у здорового человека», — говорит онколог София Меньшикова. Но и тут есть исключение — это простатспецифический антиген. ПСА стоит проверять мужчинам, чтобы в случае чего вовремя заметить рак предстательной железы.



. Здоровому человеку не нужно сдавать кровь на онкомаркеры. Их содержание может меняться, и это не связано с раком. «Онкомаркеры — это специфические белки в крови. Для онкологов это дешевый и быстрый способ оценить, что происходит с опухолью, например, после химиотерапии. То есть онкомаркеры — это инструмент, который используется для оценки динамики лечения, но никак не поиска рака у здорового человека», — говорит онколог София Меньшикова. Но и тут есть исключение — это простатспецифический антиген. ПСА стоит проверять мужчинам, чтобы в случае чего вовремя заметить рак предстательной железы. Анализ на содержание витаминов . Анализ на дефицит витаминов может назначить врач, который подозревает у пациента заболевание. Другое дело, когда тест хочет сдать здоровый человек по своей инициативе. Результаты, скорее всего, не будут говорить ни о чем. Во-первых, симптомы дефицита витаминов совпадают с симптомами других заболеваний, во-вторых, результат сильно зависит от метода анализа и использованных реактивов. К тому же у людей, которые просто хорошо питаются, крайне редко бывает авитаминоз. А вот прием добавок к пище «просто так» может оказаться токсичным для организма: избыток витаминов не менее вреден, чем их недостаток. «Наиболее адекватный вариант проверки — это анализ на уровень витамина Д, но даже его ценность весьма сомнительна, — считает Никита Жуков. — В северном полушарии у всех есть этот дефицит. Проверяй — не проверяй, но все равно витамин Д имеет смысл принимать каждому как минимум в профилактической дозировке».



. Анализ на дефицит витаминов может назначить врач, который подозревает у пациента заболевание. Другое дело, когда тест хочет сдать здоровый человек по своей инициативе. Результаты, скорее всего, не будут говорить ни о чем. Во-первых, симптомы дефицита витаминов совпадают с симптомами других заболеваний, во-вторых, результат сильно зависит от метода анализа и использованных реактивов. К тому же у людей, которые просто хорошо питаются, крайне редко бывает авитаминоз. А вот прием добавок к пище «просто так» может оказаться токсичным для организма: избыток витаминов не менее вреден, чем их недостаток. «Наиболее адекватный вариант проверки — это анализ на уровень витамина Д, но даже его ценность весьма сомнительна, — считает Никита Жуков. — В северном полушарии у всех есть этот дефицит. Проверяй — не проверяй, но все равно витамин Д имеет смысл принимать каждому как минимум в профилактической дозировке». УЗИ. Делать ультразвуковое исследование есть смысл, только если его назначит врач. «Некоторые пациенты считают, что УЗИ всего тела поможет в раннем выявлении рака, — говорит терапевт Дарья Мошарева. — Это не так, потому что не все методы одинаково чувствительны и одинаково полезны».



Делать ультразвуковое исследование есть смысл, только если его назначит врач. «Некоторые пациенты считают, что УЗИ всего тела поможет в раннем выявлении рака, — говорит терапевт Дарья Мошарева. — Это не так, потому что не все методы одинаково чувствительны и одинаково полезны». Электроэнцефалография (ЭЭГ) . «На постсоветском пространстве ЭЭГ проводят чуть ли не всем, кто зашел в кабинет невролога: и при головных болях, и при головокружениях, и просто так, — говорит Никита Жуков. — ЭЭГ делают даже для того, чтобы получить водительские права. Это абсолютно бесполезная затея. Тем более если учесть, что ЭЭГ в таких случаях делается по пять минут: за это время невозможно ничего выявить».



. «На постсоветском пространстве ЭЭГ проводят чуть ли не всем, кто зашел в кабинет невролога: и при головных болях, и при головокружениях, и просто так, — говорит Никита Жуков. — ЭЭГ делают даже для того, чтобы получить водительские права. Это абсолютно бесполезная затея. Тем более если учесть, что ЭЭГ в таких случаях делается по пять минут: за это время невозможно ничего выявить». Генетические тесты. Представим ситуацию: друзья дарят человеку на день рождения сертификат на гентест. Именинник приходит сдавать анализ и выясняется, что у него высокий риск развития сахарного диабета, умеренный риск развития ожирения, а еще есть склонность к алкоголизму. Он начинает нервничать, и зря. «Такие обследования бесполезны, потому что их результат ни на что не повлияет. Мы заранее знаем, какие рекомендации в итоге будут даны: ешьте больше овощей, больше двигайтесь, не курите и не злоупотребляйте спиртным. Для того, чтобы дать такие рекомендации, не нужен генетический тест», — говорит Дарья Мошарева. Однако в некоторых тестах все-таки есть смысл: например, в поиске мутаций в генах BRCA1 и BRCA2, которые повышают вероятность развития рака молочной железы и яичников.

К некоторым обследованиям стоит подготовиться заранее, чтобы результаты были точными. Подробнее о том, что нужно сделать перед походом к врачам, можно узнать здесь. Но еще надежнее, как и в остальных вопросах здоровья, проконсультироваться с терапевтом.