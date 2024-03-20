США поставили Китаю ультиматум по TikTok

Конгресс США принял закон, цель которого — вынудить китайскую технокомпанию ByteDance продать одну из самых популярных соцсетей американскому владельцу. Все потому, что законодатели и Белый дом давно считают Тикток угрозой национальной безопасности — они уверены, что Китай сохраняет контроль над компанией и может влиять на ее политику, вплоть до отбора видео, которые смотрят американцы. Власти Китая считают законопроект несправедливым, на это же напирают блогеры и, внезапно, Дональд Трамп, который еще недавно сам выступал за блокировку Тиктока в США. Угроза национальной безопасности от мемов и коротких видео — в материале «Холода».

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За законопроект о запрете Тиктока проголосовали и демократическая, и республиканская партии (352 «за» и 65 «против»). США хотят принять его для того, чтобы перевести соцсеть из одной юрисдикции в другую. Законодатели и Белый дом опасаются, что компания ByteDance может передавать китайским властям данные американских пользователей или участвовать в кампаниях по дезинформации населения. По словам члена палаты представителей США, республиканца Майка Галлахера, ByteDance контролирует алгоритм выдачи видео пользователям и может «распространять дезинформацию, влиять на то, какие новости видят американцы, и на будущие выборы [в США]».

Небеспочвенные подозрения

Противостояние между США и Китаем по поводу соцсети длится уже несколько лет. Сначала Тикток пытались запретить в 2020 году (за это выступал бывший президент США Дональд Трамп), но добиться этого не получилось: федеральный судья решил дело в пользу соцсети.

В 2022 году ByteDance, владеющая Тиктоком, уже отказывалась выполнять требования США не делиться данными американских пользователей с Китаем. Власти США несколько раз уточняли у главного операционного директора TikTok Ванессы Паппас, может ли соцсеть передавать данные американских пользователей Китаю.

Сенат провел серию слушаний — с Паппас и генеральным директором компании, «сингапурцем из Сингапура» Шоу Цзы Чу. Последнему Конгресс устроил самый настоящий допрос, в ходе которого пытался выяснить его связи с коммунистической партией Китая и получить свидетельства, что он «на самом деле сингапурец» и никак не связан с китайскими властями. При этом на вопрос сенатора Тома Коттона, находится ли ByteDance под влиянием китайской компартии, Шоу Чу не смог ответить прямо. Как и на то, считает ли он геноцид уйгуров геноцидом, а Си Цзиньпина — диктатором.

Гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу в ходе выступления в Конгрессе США, Вашингтон, 23 марта 2023 года. Фото: Rod Lamkey / CNP /dpa / Scanpix

Ванесса Паппас на этих слушаниях подтвердила, что данные американских пользователей могут попасть в руки властей Китая, но отказалась удовлетворять просьбу Сената полностью прекратить поток метаданных в Китай, заявив, что компания придумает структуру работы, которая «полностью удовлетворит требования национальной безопасности США».

Битва за алгоритм

Авторы законопроекта, республиканец Майк Галлахер и демократ Раджи Кришнамурти, опасаются, что Китай может использовать алгоритмы Тиктока для политической пропаганды в США. С ними согласны большинство членов палаты представителей, а также директор ФБР Кристофер Рэй и директор Национальной разведки Эврил Хейнс — они высказывались за запрет соцсети.

Руководство TikTok считает опасения американцев беспочвенными. Компания на 60% принадлежит глобальным институциональным инвесторам — таким как Susquehanna International Group и BlackRock. Три из пяти человек в совете директоров компании — американцы, а сама TikTok потратила более миллиарда долларов на то, чтобы данные американских пользователей Тиктока хранились внутри США, в американском облачном хранилище Oracle.

При этом еще в 2021 году ByteDance продала правительству Китая 1% доли владения — «золотую акцию» — в своей китайской дочке Beijing Douyin Information Service Co. Эта компания владеет приложением Douyin, которое работает по тому же алгоритму, что и Тикток. Смысл «золотой акции», которую придумал Си Цзиньпин, заключается в том, что за небольшую долю акций представитель китайского правительства в совете директоров компании, у которой эту долю выкупил Китай. Так председатель компартии Си хочет контролировать крупные китайские корпорации.

Новый американский закон вынуждает ByteDance продать TikTok за шесть месяцев. Условия сделки и компания, которая станет будущей владелицей TikTok, должны полностью удовлетворять критериям закона. Сделка также должна гарантировать, что у ByteDance больше нет никакого контроля над Тиктоком и алгоритмами, которые определяют выдачу видео в ленте. В противном случае соцсеть ждет запрет: ее удалят со всех маркетплейсов внутри США, а компании, которые продолжат сотрудничество с Тиктоком и, например, предложат загрузить приложение, будут преследоваться по закону.

Ребус со звездочкой

Найти покупателя для TikTok — задача не из легких. Цена соцсети, которой активно пользуются 170 миллионов американцев, будет очень высока. Внутри США не так много компаний и бизнесменов, которые могли бы ее купить: предположительно, ими могли бы стать техногиганты — Google, Microsoft или Meta (такие попытки уже предпринимались), — но правительство США неоднократно подавало на них в суд по антимонопольному законодательству, чтобы предотвратить их разрастание. Также неясно, выставит ли ByteDance TikTok на продажу на международном рынке или только внутри США.

При этом, даже если компания найдет покупателя, Китай может заблокировать сделку, как уже делал в 2020 году. Тогда Китай фактически запретил экспорт технологий, которые работают похожим на алгоритмы Тиктока образом. В прошлом году Китай заявил, что будет противостоять совершению подобной сделки.

На законопроект о блокировке Тиктока Китай ответил агрессивно: обвинил США в «несправедливом поведении» и назвал американские власти «бандитами». 14 марта представитель МИДа Китая Ван Вэньбинь выступил с пресс-конференцией, на которой заявил, что закон «противоречит принципам честной конкуренции и справедливости».

«Когда один человек видит что-то хорошее, что сделал другой, и пытается присвоить это себе — это абсолютно бандитская логика», — сказал Вэньбинь.

Другой китайский чиновник, представитель Министерства торговли Хэ Ядун заявил, что Китай примет «необходимые меры».

Однако судьбу TikTok, внезапно, может определить бывший президент США Дональд Трамп, который выступил против принятого Конгрессом закона. Многие считают позицию Трампа непоследовательной, ведь именно он и его администрация выступали за запрет Тиктока в 2020 году. Сначала Майк Помпео, тогдашний секретарь правительства, анонсировал полный запрет соцсети, но впоследствии Трамп изменил требования к ByteDance. В итоге законопроект выглядел примерно так же, как и нынешний: Трамп хотел принудить ByteDance продать TikTok — в ином случае соцсеть ждал запрет.

Теперь же бывший президент выступает против законопроекта. Он заявил, что запрет соцсети сыграет на руку только компании Meta, которую Трамп обозвал «врагом народа». При этом он согласен, что Тикток является угрозой национальной безопасности, но не хочет «смотреть на то, как Facebook увеличивается вдвое».

«Если вы заблокируете Тикток, Фейсбук и другие — но прежде всего Фейсбук — станут бенефициарами [блокировки]. <...> Я думаю, что Фейсбук плохо влияет на нашу страну — особенно когда дело касается выборов», — заявил Трамп.

При этом бывший соратник Трампа и бывший вице-президент Майк Пенс (который не поддержит Трампа на будущих выборах) выступил за запрет Тиктока, сказав: «Китай отравляет умы американских детей. Хватит — значит хватит».

Действующий президент США Джо Байден готов запретить Тикток, невзирая на то, что там уже стартовала его избирательная кампания. Часть пользователей Тиктока находят это странным — вести кампанию в соцсети, которую сам же президент хочет запретить, — и считают, что он лишает себя части молодого электората. Трамп же, несмотря на защиту Тиктока, свою кампанию там не проводит.

Многие американские контент-мейкеры, например, пластический хирург Энтони Юн, у которого 8,4 миллиона подписчиков в Тиктоке, выступают против запрета: «[У молодых избирателей] запрет отнимет любимую социальную сеть, в которой они узнают о новостях, подписаны на любимых людей, которая их развлекает, в которую они могут сбежать».

Чтобы вступить в силу, новый закон должен сначала пройти через Сенат, а потом его должен подписать президент Джо Байден. Если он вступит в силу, такие площадки, как AppStore и Google Play Market, будут штрафовать за распространение приложения. Это, в свою очередь, плохо скажется на использовании: без обновлений соцсеть будет работать хуже и хуже, пока не перестанет поддерживаться вовсе.