«Холод» рассказывает о плюсах и минусах всех доступных способов контрацепции: гормональных препаратов, спиралей, барьерных методов, стерилизации, вазэктомии и экстренных средств.

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Для оценки эффективности способа предохранения мы указываем процент женщин, у которых наступила незапланированная беременность в течение первого года использования одного метода. Оценка проходит по двум показателям: при идеальном использовании и с учетом беременностей, которые наступили из-за некорректного применения метода. Например, для мужских презервативов это 2% и 18% соответственно. При полном игнорировании всех методов контрацепции вероятность забеременеть составляет около 85%.

Методы, основанные на определении периода фертильности

Сюда входят отслеживание овуляции и избегание секса с проникновением во время фертильного периода, который длится около шести дней. Учитывать и предсказывать фазы цикла помогают приложения вроде Flo или Natural Cycles: в них можно не только вести календарь месячных, но и фиксировать симптомы. Основываясь на этих данных, приложения прогнозируют фазы цикла.

Для составления более полной картины фертильности можно измерять базальную температуру, которую можно зарегистрировать во сне и сразу после пробуждения. Перед овуляцией она обычно снижается, сразу после — повышается. Также можно наблюдать за цервикальными выделениями: перед овуляцией и во время нее слизь в шейке матки становится более жидкой, тягучей и прозрачной.

Некоторые женщины ориентируются на физические симптомы наступления овуляции: повышение либидо, изменения кожи (улучшение ее качества накануне и высыпания сразу после), усиление чувствительности сосков. Но эти признаки очень индивидуальны и, соответственно, ненадежны.

Вероятность незапланированной беременности при использовании этого метода — от 2% до 23%.

Плюсы:

— бесплатно;

— довольно высокая эффективность при идеальном использовании.

Минусы:

— не защищает от инфекций, передающихся половым путем (ИППП);

— требует дисциплины и постоянных наблюдений;

— не подходит, если у вас нестабильный цикл;

— длина отдельных фаз может меняться, что дает погрешность;

— оценка цервикальных выделений ненадежна при кормлении грудью или воспалительных заболеваниях влагалища.

Эффективность этого метода будет достаточно высокой, только если использовать и календарь, и измерение базальной температуры, и наблюдение за цервикальными выделениями, потому что длительность цикла и его фаз индивидуальна.

Внутриматочные спирали

Т-образные пластиковые спирали длиной 5–6 сантиметров имплантируют в полость матки. Процедуру можно сделать в любое время, она безболезненна и проводится без анестезии. Есть два вида спиралей: с медикаментозным покрытием и без него.

Спирали без медикаментозного покрытия

Такие спирали покрыты медной оболочкой и вызывают локальное воспаление внутреннего слоя матки, эндометрия, из-за чего уже объединенная со сперматозоидом яйцеклетка не может к нему прикрепиться.

Спираль сохраняет эффективность до 10 лет. Вынуть ее можно и раньше: фертильность восстановится сразу или в течение нескольких месяцев.

Вероятность незапланированной беременности — 0,6%–0,8%.

Плюсы:

— высокая эффективность;

— можно установить во время грудного вскармливания;

— можно использовать для экстренной контрацепции, если имплантировать ее в течение пяти дней после незащищенного секса.

Минусы:

— могут появиться кровянистые выделения, усилиться боль или кровотечение во время месячных. Обычно эти изменения проходят сами через шесть месяцев после установки устройства;

— у одной из 10 женщин появляются кисты яичников. Большинство кист не опасны и исчезают в течение трех месяцев, но могут вызвать неприятные ощущения в нижней части живота;

— в 3% случаев устройство выпадает (риск повышается у женщин, которые рожали);

— редко (0,4–1,6 случаев на тысячу имплантаций) происходит полный или частичный разрыв стенки матки. В 90% случаев об этом узнают через несколько недель во время УЗИ, поэтому важно пройти обследование в первые полтора месяца. Главный признак — боли внизу живота. Ученые предполагают, что риск повышается, если у женщины было несколько абортов или она недавно родила;

— есть ряд ограничений: спираль нельзя использовать при маточном фиброматозе, аномалиях в строении матки, воспалительных заболеваниях малого таза, необъясненных кровянистых выделениях из влагалища;

— не защищает от ИППП.

Спирали с медикаментозным покрытием

Этот вид спирали покрывают прогестином — синтетическим аналогом гормона прогестерона, который медленно выделяется в полость матки. Эффективность сохраняется от трех до восьми лет после установки в зависимости от устройства.

Вероятность незапланированной беременности — 0,2%.

Плюсы:

— один из самых эффективных методов;

— может облегчать течение месячных, уменьшать их длительность и интенсивность;

— снижает риск воспалительных заболеваний малого таза и рака эндометрия.

Минусы:

— лучше не использовать для экстренной контрацепции;

— не защищает от ИППП;

— риск кист яичников, выпадения спирали и разрыва матки.

— побочные эффекты: депрессия, головные боли, акне, болезненные ощущения в груди. С ними сталкиваются от 6% (депрессия) до 16% (головная боль) женщин, но обычно все проходит после трех месяцев использования.

Гормональные препараты

Группа препаратов, которые подавляют овуляцию с помощью гормонов: либо прогестина и эстрогена, либо только прогестина. Есть разные варианты: таблетки, импланты, инъекции, пластыри и вагинальные кольца. Выбирать стоит исходя из того, готовы ли вы ежедневно принимать таблетки, менять патчи раз в неделю или хотели бы установить имплант и забыть о контрацепции на три года.

Все препараты влияют на гормональный фон, так что у них схожие преимущества и недостатки. Перед применением любого из них нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Плюсы:

— очень высокая эффективность;

— облегчают течение месячных, стабилизируют цикл.

Минусы:

— не защищают от ИППП;

— возможны системные побочные эффекты: перепады настроения, головные боли, акне, набор веса или дискомфорт в животе.

Подкожные гормональные импланты

Пластиковый цилиндр размером со спичку, который устанавливают на внутренней стороне плеча. Он медленно выделяет прогестин, который подавляет овуляцию и мешает имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Если имплант установить в первые пять дней цикла, он начнет действовать сразу. Он защищает от нежелательной беременности три года, а фертильность обычно восстанавливается вскоре после его извлечения.

Эффективность импланта снижается, если принимать препараты против ВИЧ-инфекции, туберкулеза, эпилепсии и некоторые антибиотики.

Эффективность впечатляющая — 0,05% беременностей, — и неправильное использование просто невозможно. Но процедура дорогостоящая: имплант стоит от 16 тысяч рублей, а его установка обойдется еще примерно в 10 тысяч.

Гормональные инъекции

Тот же прогестин, но в виде уколов в мышцу. Начинает действовать сразу и защищает от беременности в течение трех месяцев. Уколы можно делать у врача или самостоятельно. Риск забеременеть — от 0,3% до 3%, а фертильность может восстанавливаться более 10 месяцев.

Комбинированные гормональные препараты (КОК)

Эти таблетки обычно содержат не только прогестин, но и эстроген. Если начать пить КОК с первого дня цикла, уже к шестому-седьмому дню препарат начнет действовать. При этом начинать их пить можно в любую фазу цикла. Обычно российские врачи рекомендуют каждый месяц делать перерыв в приеме на четыре-семь дней, чтобы вызывать менструацию, но это необязательно. Сейчас у ученых нет единого мнения, какой способ лучше: делать перерыв или нет, но все варианты считаются безопасными.

КОК уменьшают риск развития рака яичника и матки, а также колоректального рака, но увеличивают риск появления рака молочной железы и шейки матки. Курящим женщинам старше 35 лет лучше выбрать другой способ контрацепции, так как для них КОК увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также гормональные таблетки могут навредить людям с высоким артериальным давлением или индексом массы тела больше 30.

Если у вас есть противопоказания для приема КОК с эстрогеном, можно выбрать мини-пили (mini-pills), содержащие только прогестерон. Они тоже эффективны, но уже через 27 часов после приема последней таблетки риск беременности резко возрастает, поэтому принимать их нужно максимально ответственно и без пропусков.

Вероятность забеременеть при регулярном приеме в одно и то же время — 0,3%, а с учетом ошибок в использовании — 8%. При этом исследование Института Гутмахера (Нью-Йорк) показало, что женщины нередко забывают принимать КОК. Фертильность полностью восстанавливается до трех месяцев, но вероятность забеременеть появляется уже спустя несколько дней после отмены.

Пластыри и вагинальные кольца

Препараты с тем же набором гормонов, что и КОК: прогестероном и эстрогеном. Есть данные, что при использовании некоторых пластырей чуть чаще возникают системные побочные эффекты (тошнота, неприятные ощущение в груди и другие), но в целом КОК, пластыри и кольца равнозначны по эффективности и безопасности.

Патчи нужно менять каждую неделю, а спустя 21 день — обязательно сделать перерыв на семь дней. Они хорошо держатся на коже, с ними можно заниматься спортом, ходить в бассейн, баню или сауну.

Вагинальные кольца сделаны из гибкого пластика, их также вставляют на 21 день, а потом, после недели перерыва, меняют на новые. Обычно они не чувствуются в повседневной жизни и не выпадают во время секса.

Вероятность незапланированной беременности — от 0,3% до 9%.

Барьерные методы контрацепции

Это методы, физически препятствующие проникновению спермы в матку (колпачки и презервативы) или химически инактивирующие сперму (спермициды). Поодиночке их эффективность низкая, поэтому их лучше комбинировать друг с другом: например, использовать и презерватив, и спермицид. Для спермицидов показатель незапланированных беременностей настолько плох (18–28%), что мы не будем рассматривать их отдельно.

Диафрагма (маточный колпачок)

Силиконовый колпачок в виде наперстка, который устанавливается во влагалище и не позволяет сперме проникнуть в матку. Диафрагма многоразовая, ее нужно устанавливать перед каждым половым актом и лучше использовать вместе со спермицидом. Доставать и мыть ее водой с мылом можно спустя шесть часов после секса: это время нужно, чтобы спермицид подействовал.

Диафрагмы бывают разного размера, и очень важно подобрать подходящий — с этим может помочь врач или медсестра. Но есть и универсальные. При изменении массы тела больше чем на три-четыре килограмма, родах или аборте может понадобиться диафрагма другого размера.

Вероятность незапланированной беременности — от 6% до 16% без учета действия спермицида. У рожавших женщин эффективность этого метода может быть ниже. Как и с другими латексными изделиями, с ними нельзя использовать смазки на масляной основе — лучше всего подойдут лубриканты на водной основе.

Плюсы:

— многоразовый метод контрацепции;

— минимум нежелательных эффектов.

Минусы:

— необходимо вставлять перед каждым половым актом;

— если забыть о колпачке больше чем на 48 часов, может случиться синдром токсического шока. По этой же причине его нельзя использовать во время месячных;

— без спермицида эффективность низкая;

— не защищает от ИППП;

— если спермицид вызывает раздражение слизистой, может повышаться риск передачи ИППП, включая ВИЧ;

— есть риск развития инфекций мочевыводящих путей, особенно если размер подобран неправильно.

Мужские (внешние) и женские (внутренние) презервативы

Это единственный метод контрацепции, который эффективно защищает от инфекций, передающихся половым путем. Презервативы делают не только из латекса, но и из полиуретана и полиизопрена, так что в случае аллергии можно подобрать альтернативу. Разница между мужскими и женскими презервативами проста: одни надеваются на эрегированный член, другие вводятся во влагалище. При этом женские презервативы найти в России довольно сложно.

Мужчины часто жалуются на снижение чувствительности из-за использования презервативов, но в большинстве случаев это связано с неподходящим размером. Можно попробовать бренд с расширенной размерной сеткой.

Не рекомендуется покупать презервативы, покрытые спермицидом: это не повышает их эффективность, а вот срок годности истекает быстрее. Вместо этого лучше купить спермицид отдельно, но убедитесь, что его можно использовать с латексом.

Вероятность незапланированной беременности для мужских презервативов — от 2% до 15%, для женских — от 5% до 21%.

Плюсы:

— защищает от ИППП;

— доступность;

— минимум побочных эффектов;

— довольно высокая эффективность.

Минусы:

— эффективность этого метода сильно зависит от правильного использования, условий хранения презервативов и их срока годности;

— презервативы бывают только одноразовыми;

— необходимо использовать каждый раз, когда вы занимаетесь сексом — причем не только проникающим, но и оральным;

— нельзя совмещать презервативы из латекса с лубрикантами на масляной основе.

Контрацептивная губка

Одноразовая губка из полиуретановой пены, обработанная спермицидом, не дает сперме проникнуть в полость матки и инактивирует ее. Губку можно вводить не позднее чем за 24 часа до секса, и максимум через 30 часов после введения ее обязательно нужно достать, иначе есть риск инфекционно-токсического шока.

Вероятность незапланированной беременности — от 9% до 16% для нерожавших женщин, и от 20% до 32% для рожавших.

Плюсы:

— минимум нежелательных эффектов;

— действует 24 часа после установки;

— не требует подбора у врача.

Минусы:

— относительно низкая эффективность;

— не защищает от ИППП;

— нужно вовремя достать;

— если спермицид вызывает раздражение слизистой, может повышаться риск передачи ИППП, включая ВИЧ.

Средства перманентной контрацепции

Перевязка фаллопиевых труб (стерилизация)

В этот способ входят перевязка, запечатывание или полное удаление труб, по которым яйцеклетка попадает в матку. Перевязка — обратимая операция, а удаление — нет. Операция обычно проводится под общей анестезией через маленький разрез. При этом восстановление фаллопиевых труб не всегда гарантирует положительный результат.

Если вы задумываетесь о перевязке труб, стоит иметь в виду, что люди нередко жалеют об этом. Для этого даже есть специальный термин tubal ligation regret — сожаление о перевязке труб. Чаще всего об этом рассказывают женщины, которые сделали перевязку до 30 лет и теперь пытаются восстановить фертильность. В России без медицинских показаний стерилизация разрешена только людям старше 35 или тем, у кого двое и более детей.

Вероятность незапланированной беременности — 0,5%.

Плюсы:

— метод перманентный и начинает действовать сразу после операции (врачи рекомендуют возвращаться к сексуальной жизни не раньше чем через одну-две недели);

— очень высокая эффективность;

— при удалении существенно снижается риск развития рака яичников;

— иногда облегчается течение месячных (уменьшается длительность и объем кровотечения), при этом они могут стать менее регулярными.

Минусы:

— могут возникать осложнения (инфекции, кровотечения, повреждения органов), но они крайне редки (0,5%);

— не исключается риск внематочной беременности, в том числе спустя много лет после операции;

— потеря фертильности, которую, возможно, не получится полностью восстановить;

— не защищает от ИППП.

Вазэктомия

Перманентный метод контрацепции для мужчин: рассечение и закрытие сегмента семявыносящих протоков, по которому сперматозоиды попадают в уретру. Этот метод контрацепции не влияет на либидо, эрекцию и эякуляцию, просто сперма не содержит сперматозоидов.

Это обратимая процедура, но чем раньше сделана обратная операция, тем более вероятно полное восстановление. Если обратная операция была сделана через три года и раньше, фертильность в течение года поднимается до 76% и падает в последующие годы. Так же как и стерилизацию, вазэктомию в России могут сделать только люди старше 35 или уже имеющие двоих детей.

Вероятность незапланированной беременности — 0,10%–0,15%.

Плюсы:

— перманентный метод;

— считается более эффективным, безопасным и дешевым методом по сравнению с женской стерилизацией;

— операция несложная, проводится под местной анестезией и занимает около получаса;

— к сексу и физическим нагрузкам можно возвращаться через неделю;

— вопреки распространенному мнению, вазэктомия не увеличивает риск развития рака простаты, как и других типов рака. Связи вазэктомии с сердечно-сосудистыми заболеваниями также не обнаружено.

Минусы:

— после операции стоит проверить (в клинике или дома с помощью специальных наборов), не осталось ли в эякуляте сперматозоидов. До получения результатов лучше подстраховаться и пользоваться другими методами контрацепции;

— есть риски инфекции, кровотечения, болевого синдрома (встречаются у 4–5%).

— относительно частое (до 40%) осложнение — скопление сперматозоидов возле места разреза, которое вызывает воспаление. Это не опасно и купируется противовоспалительными препаратами, в редких случаях хирургически;

— возможно уменьшение фертильности даже после восстановления;

— не защищает от ИППП.

Средства экстренной контрацепции

Выше мы рассказывали, что для этой цели можно использовать внутриматочные импланты без медикаментозного покрытия. Также есть схемы приема КОК для экстренной контрацепции, но их обязательно нужно заранее подбирать с врачом.

Самый простой и популярный способ защититься от нежелательной беременности после полового акта — таблетки. Есть препараты с левоноргестрелом (синтетическим аналогом прогестерона), который мешает имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Другой вариант — таблетки с улипристалом ацетата, который влияет на обмен прогестерона и препятствует созреванию и высвобождению яйцеклетки. Их нужно принять как можно раньше после незащищенного секса: чем быстрее вы это сделаете, тем выше эффективность. Максимальный срок — 3–5 дней в зависимости от типа таблеток.

Вероятность незапланированной беременности — около 5%.

Плюсы:

— довольно высокая эффективность;

— можно использовать неограниченное количество раз (хотя, безусловно, лучше делать это как можно реже).

Минусы:

— может вызывать нарушение цикла (особенно при частом применении), тошноту, рвоту, чувство усталости. Но это обычно проходит самостоятельно и не требует вмешательства врача;

— у людей с индексом массы тела выше 30 эффективность этого метода может быть ниже;

— не защищает от ИППП.

Мы не стали рассказывать о средствах контрацепции, которые только проходят клинические испытания. Но вы можете прочитать, например, исследование о гелях — регуляторах pH или о мужских негормональных контрацептивах.