Частные клиники отказались делать аборт россиянке из-за запрета Минздрава

Жительнице Карелии Любови отказались делать медикаментозный аборт во всех частных клиниках Петрозаводска, сославшись на запрет Минздрава. Об этом пишет «Карелия Daily».

В государственной клинике аборт Любови сделать согласились, но только с соблюдением «недели тишины». При этом после шестой недели медикаментозный аборт уже сделать нельзя.

«В государственных женских консультациях как будто бы специально тянут время: сдать анализы, пройти психолога, получить «неделю тишины». В итоге женщина может не успеть в разрешенный срок выполнить процедуру. Также чем больше срок, тем больший риск осложнений. А после шести недель уже не делают медикаментозный аборт, который является более щадящим для женского организма. Не понимаю, кто и когда решил в нашей республике лишить женщин прав на свое собственное тело, забрать свободу выбора?! Никаких законов на этот счет принято не было», — рассказала женщина.

В трех частных клиниках Петрозаводска журналистам сообщили, что аборты не делают. В одной мотивировали это неким запретом Минздрава, который поступил месяц назад.

Карельский Минздрав «Карелия Daily» сообщил, что в государственных клиниках запрета на аборты нет. Частные же не могут их делать «из-за отсутствия лицензий». Закон или постановление, по которому аборты перестали делать в частном порядке, там назвать не смогли. Однако в Минздраве Карелии сослались на приказ от 2020 года, согласно которому аборты должны проводиться в стационарных условиях. На вопрос журналистов, почему почти четыре года их проводили вне стационаров, в министерстве не ответили.

В конце прошлого года в Госдуму внесли закон, запрещающий делать аборты в частных клиниках. При этом в Липецкой области аборты в частных клиниках уже запретили, а в аннексированном Крыму учреждения от их проведения отказались «добровольно».

В ряде российских регионов ввели штрафы за «склонение» женщин к абортам. Они существуют в том числе в Вологодской, Псковской, Курской, Тверской и Калининградской областях. Первым регионом, где появилась такая норма, стала Мордовия.

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