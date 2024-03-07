Анна Асти из списка «запрещенных» артистов выступит на провластном концерте

Участница скандальной «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой певица Анна Асти выступит на провластном концерте, который пройдет 8 марта на ВДНХ. Сообщение об этом появилось в ее телеграм-канале.

Ранее Асти сообщила, что посетила подопечных фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» в «Доме милосердия» в Москве. Также она пожертвовала организации четыре миллиона рублей. Кроме того, певица рассказала, что открыла собственный благотворительный фонд «Феникс».

После участия в «почти голой» вечеринке Асти оказалась среди музыкантов, чьи выступления и эфиры на телевидении отменили. Ее имя также попало в список «запрещенных» музыкантов, который в начале 2024 года распространили среди промоутеров и организаторов концертов.

«Почти голая» вечеринка прошла в конце 2023 года и вызвала возмущение у общественников, депутатов и даже участников войны в Украине. После этого гости Ивлеевой начали массово записывать видео с извинениями и ездить с концертами в оккупированную Донецкую область Украины. Среди прочих это сделали Филипп Киркоров и Дима Билан. Лолита Милявская, которую после вечеринки вырезали из всех новогодних эфиров, заявила, что хочет восстановить храм «на одной из новых территорий» России, не уточнив какой именно.

Еще одна группа из списка «запрещенных» артистов — «Комсомольск» — в конце февраля этого года выступила в оккупированном Мелитополе. Всего в списке оказались более 50 артистов и коллективов. Кроме участников «почти голой» вечеринки, там также есть и те, кто выступил против российского вторжения в Украину.

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