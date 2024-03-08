Группа украинцев застряла на границе с Грузией

Несколько граждан Украины застряли на российско-грузинской границе из-за того, что у них не было оригиналов документов. Они вынуждены жить в подвальном помещении на грузинском контрольно-пропускном пункте «Дарьяли», который граничит с российским КПП «Верхний Ларс». Депортировать украинцев из России напрямую в Украину через единственный все еще открытый КПП между странами силовики не хотят, поэтому отвозят их к границам других государств. «Холод» пообщался с застрявшими на границе украинцами.

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31-летний Евгений Тищенко рассказал «Холоду», что на границу с Грузией его привезли сотрудники ОМВД России 4 марта 2024 года. Российскую границу он смог пройти без трудностей, а на грузинском КПП его остановили до установления личности из-за того, что у него не было с собой оригинала паспорта: в наличии у Тищенко есть только копия (фото имеется в распоряжении редакции).

В 2015 году Тищенко был осужден на восемь с половиной лет по «наркотической» 228-й статье. Освободился он в октябре 2023 года, но при этом еще в 2021 году его обязали покинуть территорию России. После освобождения из колонии Тищенко сразу поместили в центр временного содержания иностранных граждан, а оттуда в марте на машине вместе с еще тремя гражданами Украины повезли в Грузию (все остальные, помимо Тищенко, смогли пройти границу: у них были при себе оригиналы паспортов).

Тищенко рассказал, что оригинал паспорта у него был изъят сотрудниками полиции в 2015 году во время обыска (это зафиксировано в приговоре, в чем удостоверилась редакция «Холода»). В какой именно момент документ был утерян — во время суда, во время отправки его в колонию или позже, — Тищенко не знает. Он несколько раз пытался восстановить паспорт, даже писал обращение президенту России, но все попытки оказались безуспешными.

«У нас на пятерых две симки, которые посчастливилось раздобыть: мы просили о помощи людей, которые пересекают границу. Раздаем интернет друг другу, готовим еду на импровизированной плите, иногда под конвоем нам разрешают выйти на крыльцо КПП. К грузинским пограничникам у нас вопросов нет: они действуют по инструкциям, но почему такая ситуация вообще сложилась, понять сложно», — говорит Тищенко.

По его словам, на грузинском КПП он вместе с другими удерживаемыми украинцами вынужден жить в подвальном помещении с бетонными стенами без окон. На территории КПП не работают магазины, и купить продукты там невозможно. С едой помогают волонтеры, которые привозят ее из Тбилиси. На станции КПП нет душа: чтобы помыться, задержанные украинцы пользуются приделанной к крану в раковине душевой лейкой в туалете для персонала. По их словам, сотрудники грузинской погранслужбы отдали им ключ от туалетной комнаты, и кроме них ей больше никто не пользуется.

Паспорт потеряли по глупости

34-летняя украинка Елена Андрющенко рассказала «Холоду», что находится на грузинском КПП уже 18 суток — с 20 февраля 2024 года. Андрющенко родилась и жила в Севастополе, а в 2013 году переехала в Ростов-на-Дону. Получать российское гражданство она не стала. В 2021 году Андрющенко была осуждена на два года за причинение тяжкого вреда здоровью (у редакции есть подтверждающие документы).

Оригиналы украинских внутреннего и заграничного паспортов Андрющенко потеряла «по глупости». Отбывая срок, она неоднократно обращалась в госструктуры с просьбой об установлении личности: паспорт России она не получала, а восстановить паспорт Украины на российской территории не могла.

Освободилась из колонии Андрющенко в ноябре 2022 года, и сразу же после этого ее поместили в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Там она провела 16 месяцев (подтверждения есть в редакции). Андрющенко рассказала «Холоду», что в августе 2023 года российская сторона отвезла ее к границе с Латвией, но там ей отказали во въезде и вернули обратно в ЦВСИГ.

В феврале 2024 года сотрудники ОМВД России привезли ее на границу с Грузией: как и в случае с Тищенко, российскую границу она прошла без проблем, а вот на грузинской возникли вопросы из-за отсутствия оригиналов документов.

«Я боюсь, что Украина может не подтвердить, что я их гражданка, из-за того, что я из Крыма. Ведь теперь он оккупирован российскими властями. Хотя единственный паспорт, который я имею, — украинский: я его получила в 2005 году. Надеюсь, меня не будут держать на границе вечно, планирую обращаться за помощью в ООН», — говорит Андрющенко.

Еще один удерживаемый на грузинском КПП украинец — 41-летний Александр Киденко. Он рассказал «Холоду», что находится там с 1 марта 2024 года. Он также отбывал наказание в России (за мошенничество), был депортирован из страны (подтверждение есть в редакции) и не имеет оригинала паспорта. Как говорит сам Киденко, паспорт он потерял «случайно»: оставил в машине у друга, тот уехал, а потом попал в аварию. Восстановить оригинал документа на территории России Киденко не удалось.

«Мне бы хотелось отметить, что сотрудники грузинского КПП относятся к нам хорошо, приносят чай и делятся сухпайками. Они-то ни в чем не виноваты: они и рады были бы нас пропустить, а вот почему украинское консульство так долго проверяет информацию и не присылает подтверждение — это вопрос», — говорит Киденко.

Также на грузинском КПП ожидает проверки личности 55-летний гражданин Украины Сергей Новиченко. Он рассказал «Холоду», что находится на этом КПП уже 37 суток — с 1 февраля 2024 года. Еще один украинец, удерживаемый на грузинской границе, отказался давать комментарии.

Задержание украинцев на грузинской границе из-за проблем с оригиналами документов — распространенная практика. Особенно часто это происходит с бывшими заключенными, которые отбывали наказание в России. Например, в августе 2023 года в Грузию не впускали шестерых граждан Украины на протяжении 10 дней. В декабре 2023 года на грузинском КПП находилось 20 украинцев, 18 из которых были бывшими заключенными. Основательница фонда помощи украинцам в Грузии Мария Белкина рассказала «Холоду», один из граждан Украины недавно поставил «рекорд» ожидания на грузинском КПП — он ждал два с половиной месяца

«Холод» отправил запрос в консульство Украины в Грузии, но на момент публикации ответа не получил.