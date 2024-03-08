Что общего у рыцаря ордена джедаев Оби-Вана Кеноби, «железного человека» Тони Старка, эльфа Леголаса и Винсента из «Криминального чтива»? С их помощью можно прорекламировать что угодно — например, чилийское пиво Cerveza Cristal. В 2003 году рекламные вставки этого пива аккуратно вмонтировали в эпизоды «Звездных войн». Авторы промо-кампании получили престижную премию за креатив в рекламе, а также иск от компании Джорджа Лукаса. Спустя 20 лет реклама завирусилась в твиттере, и теперь Cerveza Cristal «рекламируют» и персонажи других фильмов.

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Давным давно (в 2003 году) чилийский телеканал Channel 13 впервые пустил в эфир оригинальную трилогию «Звездных войн». А вместе с этим решился на эксперимент: что если не прерывать просмотр фильмов на классическую рекламную паузу, а вмонтировать продукт в саму кинокартину? Идея родилась в сотрудничестве канала и рекламного агентства OMD Chile, работавшего на пивной бренд Cerveza Cristal.

Авторы промо-кампании хотели добиться вау-эффекта и привлечь новую аудиторию, аккуратными вставками, которые органично вписываются в контекст. Например, в эпизоде «Новая надежда» персонаж Оби-Вана говорит Люку Скайуокеру: «У меня для тебя кое-что есть», — но затем вместо светового меча берет в руки бутылку пива Cerveza Cristal.

«Мы не смогли использовать актеров, не было даже диалогов, имитирующих оригиналы. Было три-пять секунд, в течение которых неожиданно появлялся наш продукт», — рассказывал Фелипе Виландт, руководивший отделом маркетинга Cerveza Cristal в те годы.

В каждом фильме таких вставок было несколько. Например, в момент, когда Оби-Ван отправляется в глубь космической станции, чтобы отключить притягивающий луч, вместо панели управления его вновь встречает холодильник с бутылкой пива.

В следующем эпизоде, «Империя наносит ответный удар», в интеграции участвует уже сам главный герой трилогии — Люк Скайуокер. Банку Cerveza Cristal он находит на болоте, где живет магистр Йода.

В финальном эпизоде трилогии фанатом пива оказывается император Палпатин.

Запрещенная реклама

Рекламная кампания была настолько успешной, что ее решили повторить и с другими фильмами, которые каждую неделю показывали на Channel 13.

Бывший руководитель отдела маркетинга Cerveza Cristal Фелипе Виландт рассказывал, что с февраля по март 2004 года подобная интеграция вышла в еще нескольких фильмах, транслировавшихся на телеканале. В списке — «Красота по-американски», «Гладиатор» и «Ноттинг Хилл», «Нецелованная» и романтичной комедии «Лучше не бывает». Теперь пользователи ищут архивные версии фильмов с этими вставками.

В 2004 году рекламное агентство OMD Chile, стоявшее за гениальной рекламой, получило признание — высшую награду на крупнейшем фестивале в мире рекламной индустрии. За то, что команда смогла «подрядить» рекламировать пиво самого Оби-Вана Кеноби, агентство получило Гран-при на Каннских львах, а жюри отметили, что этот ход был «гениальным».

Ожидаемо, креатив не понравился юристам кинокомпании Lucasfilm, принадлежавшей Джорджу Лукасу, создателю «Звездных войн». Студия подала жалобу в CONAR — чилийский Совет по саморегулированию и рекламной этике. В ней утверждалось, что Channel 13 нарушил авторские права, а продакт-плейсмент ввел чилийских зрителей в заблуждение.

Спустя почти год после выхода в эфир первого рекламного ролика иск был принят, и CONAR запретил его показ.

20 лет спустя

Больше чем через 20 лет после первого показа, маркетинговая кампания Cerveza Cristal вновь стала популярна, теперь в интернете.



23 февраля аккаунт Out Of Context International Dubs, регулярно выкладывающий фрагменты разных фильмов с дубляжом на разных языках, опубликовал двухминутный ролик с нарезкой сцен из фильма «Звездные войны. Скрытая Угроза» на испанском языке. В подписи к твиту было указано, что такую озвучку использовали для показов в Чили и Мексике.



В ответ на это пользователь из чили @DESCONOCIDOHK прикрепил архивный ролик из фильма «Звездные войны. Возвращение джедая» с рекламной интеграцией Cerveza Cristal. «Пришло время упомянуть, что, когда оригинальная трилогия “Звездных войн” транслировалась по 13-му каналу где-то в 2004 году, они сделали рекламные вставки с персонажами, держащими пиво, — написал он.

Спустя неделю другой фрагмент рекламы выложили в твиттере, смонтировав уже с оригинальной, английской озвучкой. Твит набрал более 37 миллионов просмотров, а соцсети захватили шуточные интеграции Cerveza Cristal.

Imagine only ever seeing this version of Star Wars and spending the rest of your life wondering why no one else knows what you’re talking about when you reference the scene where Obiwan hands Luke a Cerveza Cristal 😂 https://t.co/5HMGsVaT7v — Astor™ (@grandpabbychuck) March 4, 2024 Перевод: Представьте, что вы видели только эту версию «Звездных войн» и проводите остаток своей жизни, задаваясь вопросом, почему никто больше не знает, о чем вы говорите, когда вы ссылаетесь на сцену, где Оби-Ван вручает Люку Cerveza Cristal 😂



«Боже мой, что я наделал?» — написал в твиттере пользователь @DESCONOCIDOHK, первым обративший внимание на архивный ролик.

После успешной рекламной компании в начале нулевых, бренд Cerveza Cristal никуда не делся и продолжает выпускать пиво. Нынешний менеджер по маркетингу Cerveza Cristal Фелипе Сара говорит, что для любого чилийца этот проект все еще повод для гордости: «Благодаря этой кампании 20 лет назад о нас говорил даже Джордж Лукас. Сегодня его подхватили тысячи людей по всему миру, в том числе Илон Маск».

А теперь мемы

«Холод» отобрал лучшие «интеграции» от пользователей твиттера.

«Железный человек»

Caught Iron Man on TV in Chile last night

🎶CERVEZA CRISTAL🎶 pic.twitter.com/Q3Y9oPsR6K — ComicBook.com (@ComicBook) March 5, 2024

«Криминальное чтиво»

«Индиана Джонс»

«Дюна»

«Властелин Колец: Братство кольца»

My favorite cerveza, Cristal! Here! Take it, take it! Made by the elves, you know. Glows blue when it's ice cold and ready to drink! pic.twitter.com/j2vmd2gR3i — JRR Jokien (@joshcarlosjosh) March 5, 2024

«Парк Юрского периода»

«Человек-паук»

«Кошмар перед Рождеством»

Was rewatching my favorite movie with a friend from Chile and his copy was kinda weird

🎶CERVEZA CRISTAL🎶 pic.twitter.com/UeqtfHjsKU — VHS (@ILOVEVHS) March 6, 2024

Не обошлось и без креатива над сиквелами «Звездных войн».