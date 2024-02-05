В аннексированном Лисичанске из-за обстрела погибли 28 человек, а в штабе Надеждина заявили, что типографии отказываются печатать газету политика. Главные новости минувших выходных

В аннексированном Лисичанске из-за обстрела погибли 28 человек

Вечером 3 февраля под обстрел попала местная пекарня, сообщил назначенный Россией глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, среди погибших есть ребенок. Еще десять человек пострадали, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Поисково-спасательные работы завершились 4 февраля.

В свою очередь, Astra пишет, что на кадрах с места удара видна вывеска ресторана «Адриатик». Телеграм-канал, ссылаясь на местных жителей, также отмечает, что там обедали российские военные.

Власти аннексированной Луганской области обвинили в ударе ВСУ. Власти Украины не комментировали обстрел.

Против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева возбудили три новых уголовных дела

Так, по данным РИА «Новости», на Пономарева завели дела о госизмене в форме перехода на сторону противника, об участии в террористической организации, а также о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

«Эти дела следователи ФСБ объединили в одном производстве», — сказал источник агентства.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев уехал из России в 2014 году. Он был единственным парламентарием, который проголосовал против присоединения Крыма к России. В 2015 году его лишили неприкосновенности и возбудили против него уголовное дело о растрате. В мае 2019 года Пономарев получил гражданство Украины. В августе 2022 года российские силовики объявили его в розыск, а суд заочно арестовал политика по обвинению в распространении военных «фейков».

В штабе Надеждина сообщили, что более 60 типографий в нескольких регионах отказались печатать агитационную газету политика

Соратники Надеждина планировали напечатать 2,5 миллиона газет с биографией кандидата и информацией о процессе сбора подписей. Одной из московских типографий, аккредитованных ЦИК, заплатили за тираж 4,5 миллиона рублей. Однако в последний момент там отказались от печати газет, сославшись на «указание сверху».

После этого сотрудники штаба обратились в другие аккредитованные типографии в Москве, Московской области, Воронеже и Нижнем Новгороде. Никто из 65 компаний не согласился напечатать газету. Некоторые ссылались на высокую загрузку, другие прямо отвечали, что не хотят печатать газеты для Надеждина.

В Екатеринбурге силовики сорвали закрытую эротическую вечеринку

Вечеринка Blue Velvet в азиатском стиле проходила в клубе «Фабрика». Полицейские проверили 270 человек. Трое из них отказались от медицинского освидетельствования. Их оштрафовали за «потребление наркотических средств».

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что полицейские провели «обычный, плановый, профилактический рейд». По его словам, он был направлен на «стабилизацию оперативной обстановки» в городе.

Blue Velvet проводил в Екатеринбурге эротические вечеринки уже более 30 раз. В телеграм-канале организатора говорится, что билеты на вечеринку можно было купить только заранее, при этом количество мест было ограничено. Гостей, по информации издания It’s My City, пускали по паролю, а место проведения и другие подробности были известны только тем, кто купил билеты.

В Башкортостане 34 человека поместили под стражу из-за акций в поддержку активиста Фаиля Алсынова

Всем фигурантам вменили статью об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК). Четырех из них также обвиняют в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК). А еще тринадцати фигурантам вменили применение насилия к представителю власти (статья 318 УК).

Адвокат от «ОВД-Инфо», который защищает одного из фигурантов, рассказал, что многих задержанных обвиняют в «забрасывании полицейских снежными комьями».

При этом один из задержанных после акции в поддержку Алсынова Рифат Даутов умер в автозаке. Об этом в своих соцсетях написала его сестра Залия Ахмадиева. Другого задержанного Дима Давлеткильдина, по словам его родственников, избили полицейские. Об этом «Холоду» рассказала его жена Юлия Давлеткильдина.

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