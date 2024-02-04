В штабе Надеждина заявили, что 65 типографий отказались печатать агитационную газету политика 

В штабе кандидата в президенты от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина сообщили, что 65 типографий в нескольких регионах страны отказались печатать агитационную газету политика. Об этом со ссылкой на источники в штабе сообщают «Новая газета Европа» и «7х7».

Штаб Надеждина планировал напечатать 2,5 миллиона газет с биографией кандидата и информацией о процессе сбора подписей. Как пишут издания, команда Надеждина договорилась об этом с одной из московских типографий, аккредитованных ЦИК. За тираж, по словам источников, штаб заплатил 4,5 миллиона рублей, но в последний момент там отказались от печати газет, сославшись на «указание сверху».

После этого соратники Надеждина обратились в другие аккредитованные типографии в Москве, Подмосковье, Воронеже и Нижнем Новгороде. Однако никто не согласился напечатать газету. Некоторые ссылались на высокую загрузку, другие прямо отвечали, что не хотят печатать газеты для Надеждина.

В пятницу, 2 февраля, в ЦИК заявили, что Надеждин якобы предоставил подписи мертвых людей. «Есть ошибки, которые вызывают удивление. Когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен», — сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

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